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    Удары России лишают Украину металла и валюты
    Акции «Ашана», Nestle и «Леруа Мерлен» передали во временное управление
    Минпросвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10–11-х классов
    Ямпольская отказалась признавать слово «шумахер» нормой русского языка
    Путин заявил о росте реальных зарплат россиян на 6,5%
    Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России
    Полянский назвал черепашьим темп расследования подрывов «Северных потоков»
    Белоруссия помогла 18 гражданам России и Украины воссоединиться с семьями
    Трибунал по преступлениям неонацистов на Украине раскрыл схему фальсификации жертв в Буче
    17 сентября 2026, 20:46 • Новости дня

    Путин заявил о росте реальных зарплат россиян на 6,5%

    Путин заявил о росте реальных зарплат россиян на 6,5%
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил об увеличении доходов граждан на 6,5% в реальном выражении по итогам первого полугодия.

    Глава государства озвучил экономические показатели во время профильного совещания, передает РИА «Новости». По словам российского лидера, доходы населения продолжают уверенно увеличиваться.

    «Растут заработные платы – за первое полугодие плюс 6,5% в реальном выражении», – сказал Путин.

    В начале сентября президент России сообщил о рекордном снижении уровня безработицы в стране до 2,3%.

    В конце июля глава государства отметил увеличение заработных плат сотрудников РЖД более чем на 8%.

    Месяцем ранее российский лидер констатировал рост реальных зарплат граждан за пять лет более чем на 30%.

    17 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Эксперт: ВС России не допустили запуска «Запорожстали»

    Военный эксперт Кнутов: Потеря «Запорожстали» критична для Украины

    Эксперт: ВС России не допустили запуска «Запорожстали»
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская армия вновь нанесла удар по «Запорожстали». По всей видимости, противник начал восстанавливать ранее выведенные из строя цеха. Действия ВС России были призваны не допустить возобновления работы предприятия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Аналитик также оценил другие объекты, попавшие под удар в ночь на четверг.

    «ВС России продолжают системную работу по изолированию Украины. Под ударом – переправы через Днестр, портовая инфраструктура, суда, задействованные в интересах ВСУ, а также железнодорожные узлы и пограничные переходы. Все это существенно осложняет доставку военных грузов и срывает графики поставок», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Кроме того, российская армия бьет и по другим «болевым» точкам – в частности, по объектам ВПК Украины, продолжил он. На этом фоне собеседник упомянул металлургический комбинат «Запорожсталь». В августе стало известно о полной остановке предприятия. Аналитик допустил, что выведенные из строя цеха начали восстанавливать, поэтому ВС РФ снова нанесли удар по этой цели, чтобы не допустить возобновления работы предприятия.

    «На «Запорожстали» производили прокатный лист, который шел на изготовление защитных конструкций, фортификационных модулей, брони для военной техники. Также украинские власти отправляли значительные объемы металла за рубеж. То есть продукция, с одной стороны, использовалась непосредственно в ВСУ, а с другой – давала доходы, которые перераспределялись на содержание армии и ведение боевых действий», – напомнил Кнутов.

    По его словам, потеря «Запорожстали» критична для Украины: это не только ограничивает возможности по восстановлению боевой техники, но и сокращает экспортные возможности страны и поступление валютных средств из-за рубежа. Киевские власти уже сталкиваются с серьезными последствиями. Так, Владимир Зеленский признал дефицит в бюджете на ВСУ в размере 27 млрд долларов.

    «Это связано с прекращением экспорта металлов и перекрытием экспорта через большую Одессу», – пояснил спикер. Более того, остановка предприятия обернется для Киева дополнительными расходами. «В связи с отсутствием собственных мощностей Украине придется закупать продукцию, а это недешево», – рассуждает эксперт.

    Также Кнутов отдельно обратил внимание на удары ВС России по дата-центрам – на этот раз «Де Ново». Собеседник напомнил, что центры обработки данных на Украине работают в связке с системой искусственного интеллекта Maven Smart System американской компании Palantir Technologies. Она в том числе выдает данные, которые используются для прокладки маршрута БПЛА. «Работая по этой цели, мы фактически осложняем противнику запуск беспилотников по тыловым районам нашей страны», – считает аналитик.

    На этом фоне принципиально важны и удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые питают как ЦОД, так и заводы, военные предприятия на территории Украины. «Вывод из строя трансформаторных подстанций играет важнейшую роль», – подчеркнул он.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный и групповые удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования, беспилотных летательных аппаратов.

    По данным военного ведомства, в результате в Киеве и области поражены цеха по производству и хранению беспилотников различных типов, включая БПЛА средней дальности RAX-2X. Также удар нанесен по предприятию «Пегас Армс», выпускающему дроны большой и средней дальности, и по заводу комплектующих для БПЛА и подготовке к применению наземных робототехнических комплексов.

    Среди целей – дата-центр «Де Ново», обслуживающий серверное оборудование, используемое в военных целях, а также аккумуляторный парк хранения энергии в Броварах, обеспечивающий бесперебойное функционирование военных объектов на территории Киевской области.

    В Запорожской области поражен металлургический комбинат «Запорожсталь» – ключевое предприятие металлургической промышленности Украины, осуществляющее выплавку чугуна и выпуск прокатной стали, используемой оборонными предприятиями Украины и Европы. Также удар нанесен по сборочному предприятию «Искра», производящему комплексы радиотехнической разведки, РЭБ и комплектующие для зенитных управляемых ракет.

    В Одесской области в порту «Черноморск» поражен сухогруз с военными грузами. Также выведены из строя электроподстанция «Арциз», обеспечивающая функционирование порта «Измаил», и два автомобильных моста через Днестр в районе Маяков, используемых для транзитных перевозок военных грузов из Румынии и порта «Измаил». Кроме того, на переходе морем в 11 км восточнее Одессы поражено морское судно, доставлявшее в порт «Одесса» грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

    Напомним, 11 сентября российские военные впервые нанесли удар по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве. По данным Минобороны, ЦОД обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, для нужд ВСУ. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что в результате разведывательно-управленческие возможности противника могут быть серьезно ограничены.

    Смотрите кадры результатов атаки по «Запорожстали» в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    17 сентября 2026, 03:55 • Новости дня
    Вован и Лексус узнали о стремлении Запада к «корейскому сценарию» на Украине

    Вован и Лексус: Запад стремится к «корейскому сценарию» на Украине

    Вован и Лексус узнали о стремлении Запада к «корейскому сценарию» на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как представители Запада неоднократно выражали мнение, что «корейский сценарий» на Украине – наиболее предпочитаемый вариант развития событий, только заявить об этом напрямую невозможно.

    «Мы разговаривали с Генри Киссинджером и людьми из Бильдербергского клуба, так вот они тоже считают, что все решения принимаются там, а не на публике. Он говорил, что все мировые лидеры хотели бы видеть «северокорейский сценарий» на Украине. Мы говорили с основателем Давосского форума Клаусом Швабом, и он сказал нам это», – рассказали пранкеры ведущему RT Рику Санчесу.

    Они уточнили, что задали Швабу вопрос, что думают мировые лидеры об украинском конфликте, и он ответил, что «мы идем к северокорейскому сценарию, но не можем объявить об этом публично».

    «Корейским сценарием» называют заморозку вооруженного конфликта по примеру Корейской войны 1950–1953 годов. Война на Корейском полуострове в  завершилась перемирием, а не мирным договором. Вдоль 38-й параллели была создана демилитаризованная зона, а формально КНДР и Южная Корея до сих пор официально находятся в состоянии войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в 2025 году поднимал вопрос о «корейской» и «финской» моделях для Украины. Создание буферной зоны между Россией и Украиной предполагало участие военных не из стран НАТО и помощь США в наблюдении. FT писала в декабре, что США обещали Украине создать самую передовую буферную зону.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 02:20 • Новости дня
    Суд арестовал миллиарды рублей на счетах бывшей жены основателя «Русагро»

    Суд арестовал миллиарды рублей бывшей жены основателя «Русагро»

    Tекст: Катерина Туманова

    Суд наложил арест на 4,1 млрд рублей, находящихся на банковских счетах Натальи Быковской, бывшей супруги основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича.

    Суд наложил обеспечительные меры на счета Натальи Быковской в рамках иска Генпрокуратуры, передает РИА «Новости». Ведомство требует изъять у бывшего генерального директора компании «Русагро» Максима Басова более 3 млрд рублей, включая акции крупных отечественных предприятий.

    «Арестованы в настоящее время денежные средства на счетах Быковской на сумму более 4,1 млрд рублей», – сказано на заседании суда.

    Среди ответчиков также числятся сестра Вадима Мошковича Юлия Трибунская и его племянник Сергей, у которых прокуратура намерена конфисковать около 8 млн обыкновенных акций ПАО «Группа «Русагро».

    Ранее Хамовнический суд Москвы по другому иску обратил в доход государства акции предприятия, принадлежавшие основателю компании, его близким и Басову.

    Кроме того, были конфискованы средства со счетов Мошковича в размере около 10,5 млрд рублей, 1,8 млн долларов и 1,6 млн евро, а также земельные участки его бывшей жены.

    В настоящее время другой столичный суд рассматривает уголовное дело о мошенничестве с ущербом свыше 86 млрд рублей в отношении Мошковича и Басова, которые находятся в следственном изоляторе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД завершило расследование уголовного дела в отношении Мошковича, предприниматель отказался признать вину в мошенничестве и даче взятки. Активы фигурантов дела «Русагро» на сотни миллиардов передали государству.

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    17 сентября 2026, 16:28 • Новости дня
    ЦБ оспорил в суде ЕС ограничения на взыскание активов с Euroclear

    ЦБ подал заявление в Общий суд ЕС по делу об активах в Euroclear

    ЦБ оспорил в суде ЕС ограничения на взыскание активов с Euroclear
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России подал заявление в европейский суд, чтобы добиться возможности взыскать 200 млрд евро заблокированных активов с депозитария Euroclear.

    Банк России обратился в Общий суд Европейского союза с требованием отменить ограничения на признание и исполнение решений российских судов, передает РИА «Новости». Регулятор оспаривает статью регламента Совета ЕС, которая позволяет европейским судам запрещать российским лицам добиваться исполнения отечественных судебных решений в любых юрисдикциях.

    «Данный документ является прямой попыткой вмешаться в текущее судебное разбирательство в Бельгии и помешать Банку России исполнить решение арбитражного суда Москвы, вынесенное по иску Банка России к Euroclear», – заявили в ЦБ.

    Активы российского регулятора были заморожены в 2022 году после начала спецоперации на Украине. Основная часть этих средств, оцениваемая примерно в 200 млрд евро с учетом упущенной выгоды, находится в депозитарии Euroclear.

    В Центробанке подчеркнули, что европейские меры создают несоразмерные препятствия для защиты прав за пределами Евросоюза. Экстерриториальный характер запретов противоречит принципам доступа к правосудию и иммунитету государств, добавили в ведомстве.

    Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария Euroclear 200 млрд евро в пользу Банка России.

    Позже апелляционная инстанция отказала европейской площадке в приостановке исполнения данного решения.

    В ответ финансовая организация обратилась в суд Бельгии для отмены российского вердикта по замороженным средствам.

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    17 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    МИД Венгрии назвал высылку российских дипломатов продуманной стратегией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламентский госсекретарь венгерского МИД Дьердь Велкей заявил, что высылка десяти российских дипломатов является частью стратегии, реализация которой идет «своим чередом».

    «Мы приняли данное решение, руководствуясь продуманной стратегией», – сказал дипломат в интервью интернет-изданию Telex, передает ТАСС. Отвечая на вопрос о возможных будущих шагах, госсекретарь пояснил, что каждое такое решение представляет собой сложный процесс, где важен выбор правильного момента.

    При этом он отказался раскрывать подробности дела, сославшись на непубличность деталей. Велкей добавил, что ведомство постоянно следит за развитием событий и ожидает реакции российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объяснил высылку десяти российских дипломатов защитой национального суверенитета.

    В ответ посол России в Будапеште Евгений Станиславов назвал данное решение беспрецедентной эскалацией. А официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала обязательный ответ Москвы на этот недружественный шаг.

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    17 сентября 2026, 05:12 • Новости дня
    Минздрав оценил эффективность российского препарата от болезни Бехтерева

    Минздрав оценил эффективность препарата от болезни Бехтерева

    Tекст: Катерина Туманова

    Первый в мире препарат «Сенипрутуг» для лечения болезни Бехтерева позволяет достичь ремиссии у 60% пациентов, заявил директор Научно-исследовательского института ревматологии Александр Лила.

    Отечественное лекарство «Сенипрутуг», зарегистрированное Минздравом два года назад, разрабатывалось около 19 лет, передает РИА «Новости».

    «Эффективность препарата сопоставима с используемыми генно-инженерными биологическими препаратами. Достижение ремиссии заболевания составляет порядка 60%, еще у около 15-20% пациентов удается добиться низкой активности, а 20-25% больных нуждаются в переключении на другой вариант лечения», – сказал Лила.

    По словам специалиста, эффективность лечения можно повысить за счет модификации молекулы лекарства. Соответствующие идеи уже обсуждались с автором метода академиком РАН Сергеем Лукьяновым.

    Болезнь Бехтерева представляет собой хроническое воспаление межпозвоночных суставов, чаще всего проявляющееся у людей до 40 лет. При заболевании антитела атакуют хрящевую ткань, что приводит к ее замещению костной, вызывая боль и скованность в позвоночнике.

    Напомним, «Сенипрутуг» был зарегистрирован Минздравом России в 2024 году и разрабатывался около 19 лет. Один из его создателей – ректор Пироговского университета академик Сергей Лукьянов, который страдает болезнью Бехтерева и первым успешно испытал новый препарат на себе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России в феврале представили первый в мире препарат от болезни Бехтерева. На ПМЭФ министр промышленности и торговли Алиханов рассказал об успехах России в фармацевтике.

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    17 сентября 2026, 14:51 • Новости дня
    Евростат назвал долю жителей ЕС, которым не хватает денег на отопление

    Евростат: Почти 9% жителей ЕС не могут позволить себе отопление дома

    Tекст: Денис Тельманов

    Почти каждый десятый житель Европейского союза не имеет финансовой или технической возможности поддерживать комфортную температуру в своем доме.

    Доля людей, у которых нет возможности поддерживать у себя дома комфортный уровень тепла, в Евросоюзе в 2025 году составила 8,8%, передает РИА «Новости».

    «В 2025 году 8,8% жителей ЕС не могли позволить себе поддерживать в доме достаточный уровень тепла», – говорится в публикации.

    Авторы материала объясняют, что возможность поддерживать в доме комфортную температуру зависит от ряда факторов, включая финансовые возможности, общее состояние здания, географическое положение и стоимость энергоносителей.

    Пока что доля людей без возможности нормально отапливать свои дома заметно выше, чем в 2021 году, когда она составляла 6,9%.

    Согласно статистике Евростата, самая большая доля людей, у которых нет возможности обеспечить достаточную отапливаемость своего жилища, оказалась в Греции – 18,1%.

    Также в число лидеров по этому показателю вошли Литва (16,7%), Болгария (16,1%), Испания (15,9%), Португалия (15,6%), Румыния (11,9%), Франция (11,5%) и Кипр (11,3%). Меньше всего таких людей в Норвегии (1,7%), Финляндии (2,6%), Эстонии (3,1%), Польше (3,2%), Люксембурге (3,5%) и Словении (3,6%).

    Сильнее всего доля населения без возможности поддерживать в доме достаточный уровень тепла с прошлого по текущий год выросла в Румынии – на 1,1 процентного пункта.

    Самое заметное сокращение было на Кипре – на 3,3 процентного пункта, в Болгарии – на 2,9 процентного пункта, в Испании – на 1,6 процентного пункта и Литве – на 1,3 процентного пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во второй половине 2024 года стоимость газа для бытовых потребителей в Евросоюзе установила абсолютный рекорд.

    В первой половине 2025 года средняя цена энергоносителя для европейских домохозяйств снизилась на восемь процентов.

    В начале текущего года 18% жителей Литвы не смогли позволить себе надлежащее отопление жилья.

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    17 сентября 2026, 17:27 • Новости дня
    Ямпольская отказалась признавать слово «шумахер» нормой русского языка

    Ямпольская: Слово «шумахер» не стало нормой русского языка

    Ямпольская отказалась признавать слово «шумахер» нормой русского языка
    @ imago images/Kraling/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Слово «Шумахер» в переносном значении не вошло в нормативные словари, поэтому не является официальной нормой современного русского литературного языка, заявила советник президента России Елена Ямпольская.

    Советник президента подчеркнула, что нормы фиксируются исключительно в нормативных словарях, а не на сторонних ресурсах, передает РИА «Новости». «Нормы современного русского литературного языка зафиксированы только в нормативных словарях. То есть никакие иные источники, помимо нормативных словарей, не могут считаться официальными и определять или устанавливать нормы нашего с вами языка», – отметила Ямпольская.

    Она пояснила, что появление слова на ресурсе «Академос» является лишь инициативой Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН.

    Кроме того, председатель президентского совета выразила мнение об иностранных заимствованиях. По ее словам, короткие англицизмы вроде «хайп», «фейк» и «кейс» звучат для русского уха дико и напоминают собачий лай.

    Ямпольская добавила, что такие слова совершенно не близки носителям русского языка по звучанию и нарушают мелодику национальной речи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Институт русского языка имени Виноградова РАН включил слово «шумахер» в орфографический академический ресурс «Академос».

    Позже портал «Грамота.ру» объяснил правило написания этой фамилии в переносном смысле с заглавной буквы.

    Сама Елена Ямпольская заявила об усталости российского общества от засилья иностранных слов.

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    17 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Правительство Италии решило помочь работающим с Россией компаниям

    Вице-премьер Италии Сальвини поручил поддержать работающий с Россией бизнес

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Италии Маттео Сальвини поручил подготовить доклад с мерами поддержки для итальянских компаний, которые продолжают вести бизнес с Россией.

    Сальвини поручил итальянским компаниям, продолжающим работать с Россией, разработать предложения о мерах поддержки со стороны правительства, передает РИА «Новости». «Я попросил подготовить в течение недели доклад, в котором будут выделены пять или шесть пунктов, по которым правительство может вмешаться», – заявил политик в интервью газете Corriere della Sera.

    Он уточнил, что речь идет примерно о 350 предприятиях, действующих в различных отраслях – от моды до сельского хозяйства.

    Кроме того, министр распорядился составить отдельный документ о трудностях, вызванных санкциями Евросоюза против Москвы. По его словам, 21 пакет ограничений до сих пор скорее усложнял жизнь итальянскому бизнесу, а не российскому.

    Возглавляющий партию «Лига» вице-премьер также подчеркнул необходимость продолжения диалога и сотрудничества с Москвой, несмотря на текущий конфликт. Он отметил, что Рим направил Киеву все виды помощи, но считает важным поддерживать контакты со всеми участниками противостояния.

    Напомним, итальянские предприниматели потеряли более 40 млрд евро из-за западных санкций.

    Правящая коалиция Италии предложила план поэтапного снятия антироссийских ограничений.

    Вице-премьер Маттео Сальвини обвинил ряд европейских стран в намеренном затягивании украинского конфликта.

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    17 сентября 2026, 00:15 • Новости дня
    Небензя указал, каким должен быть диалог с властями Афганистана

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия исходит из важности реалистичного комплексного подхода в отношении Афганистана, его основу составляют объективный анализ, сбалансированная оценка ситуации в стране, заявил на заседании СБ ООН по положению в Афганистане постпред России при организации Василий Небензя.

    Он пояснил, что подлинно конструктивное взаимодействие международного сообщества по афганскому вопросу и полный учет нужд афганцев вместе с доверительным диалогом с властями страны по всем проблемам способны помогать и укреплять доверие между афганскими властями и международным сообществом.

    «Этот диалог должен полностью исключать язык давления и шантажа. Такой всеобъемлющий подход разделяют все без исключения региональные игроки, в первую очередь участники Московского формата и его региональной «четверки», а также ОДКБ и ШОС, включая рабгруппу ОДКБ по Афганистану и Контактную группу «ШОС-Афганистан», – добавил Небензя.

    Дипломат позитивно оценил тот факт, что ставка на прагматичное взаимодействие с талибами является частью предложенного Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) «мозаичного» подхода, в том числе по вопросам диппредставительства, снятия санкций и разморозки активов, а также борьбы с тер- и наркоугрозами.

    Он подчеркнул, что избирательные и предвзятые подходы, как зацикленность на правозащитных аспектах, интересных группе отдельных западных доноров, – это путь в никуда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия предложила создать особую экономическую зону в афганском порту. Министр транспорта России Никитин сообщил о планах транзита грузов через Афганистан.

    Власти Афганистана отказались менять законы шариата ради международного признания.

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    17 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» передали во временное управление

    Путин передал акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» во временное управление

    Акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» передали во временное управление
    @ Денис Гришкин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские активы французских торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» официально перешли под временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент» по указу президента России Владимира Путина.

    Путин подписал указ о передаче акций бывших магазинов «Леруа Мерлен» и «Ашан» во временное управление акционерного общества «Л.Е.В. менеджмент». Соответствующий документ уже размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление... следующие изменения:... 0,007% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Ле Монлид», принадлежащего компании ГРУП АДЕО (Groupe Adeo S.A.) акционерное общество «Л.Е.В. МЕНЕДЖМЕНТ»», – говорится в тексте документа.

    Кроме того, под временное управление перешли 99,99858% долей российского «Ашана», ранее принадлежавших французской компании «Сожепар». Также «Л.Е.В. менеджмент» получит контроль над 0,00142% долей, владельцем которых числилась «Меелакер Б.В.».

    Также российские активы международной корпорации Nestle, включая доли в компаниях «Нестле Кубань» и «Нестле Россия», передали во временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент».

    Согласно документу, «Л.Е.В. менеджмент» получает контроль над 67,44% долей в «Нестле Кубань», которыми владеет «Сосьете де Продюи Нестле С.А.», и 32,56% долей «Нестле Дойчланд А.Г.». Также под управление переходят 84,082% «Нестле Россия» от швейцарской компании и 15,918% от немецкой структуры.

    Осенью 2024 года французский ретейлер «Ашан» запланировал продажу своих активов в России из-за санкций Евросоюза.

    Весной 2024 года сеть магазинов «Леруа Мерлен» переименовала свою материнскую структуру в РФ в ООО «Ле Монлид».

    В конце прошлого года пресс-служба компании опровергла слухи о возможном уходе с отечественного рынка.

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    17 сентября 2026, 18:39 • Новости дня
    Минпросвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10–11-х классов
    Минпросвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10–11-х классов
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское Министерство просвещения утвердило федеральный образовательный стандарт для старшеклассников, предполагающий, что с 1 сентября 2027 года учащиеся 10–11-х классов получат возможность выбирать между базовым изучением всех школьных дисциплин и углубленным освоением профильных предметов.

    Профильное обучение включает несколько направлений: агротехнологическое, естественно-научное, гуманитарное, социально-экономическое, технологическое и универсальное, передает РИА «Новости».

    В рамках этих профилей школы смогут открывать специализированные классы, например, медицинские, инженерные или лингвистические. На углубленном уровне можно будет изучать математику, информатику, физику, химию, биологию, историю и другие предметы.

    Новый стандарт впервые устанавливает четкие требования к оснащению школьных кабинетов. В перечень необходимого оборудования вошли виртуальные лаборатории, бинокулярные микроскопы и даже модели ракет. Учебная нагрузка за два года составит от 2312 до 2516 часов, не превышая 37 часов в неделю.

    Обязательными для изучения остаются русский язык, математика, история, обществознание, физика, химия, биология, ОБЗР и физкультура. Родной язык и второй иностранный школьники смогут изучать по заявлению при наличии возможностей в учебном заведении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил об отмене обязательного углубленного изучения предметов в старших классах с 2027 года.

    Летом текущего года ведомство планировало утвердить обновленный стандарт обучения для школьников.

    Эксперт министерства Максим Костенко анонсировал введение подробных требований к оборудованию предметных кабинетов.

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    17 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна

    Press LV: Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна

    Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сейм Латвии утвердил срочные поправки, позволяющие оперативно повышать плату за железнодорожный транзит российского зерна, причем дополнительные доходы планируется направить на нужды Украины, сообщает латвийский новостной портал Press LV.

    Парламент Латвии в окончательном чтении принял срочные поправки к закону о железной дороге. Документ предусматривает ускоренный пересмотр стоимости транзитных перевозок российского зерна до конца года, передает РИА «Новости».

    «В четверг в окончательном чтении Сейм принял срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за железнодорожную инфраструктуру для транзитных перевозок российского зерна до конца года. За поправки проголосовали 53 депутата, против – 12», – говорится в сообщении портала Press LV.

    Цель нововведения – возможность оперативно повышать плату за инфраструктуру при транзите зерна, если станция отправления находится в России. Закон распространяется на зерновые, а принадлежность груза определяется по станции отправления. Новое регулирование будет действовать до 31 декабря 2026 года.

    Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил о намерении властей ввести пошлину в 300% на транзит российского зерна.

    До этого руководство Латвии и Литвы обсуждало возможность полного прекращения провоза сельскохозяйственной продукции из России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предрек прибалтийской республике серьезные экономические потери из-за подобных ограничений.

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    17 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге
    Флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге
    @ Григорий Дукор/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге сотрудники закрывающегося генерального консульства Германии сняли со здания диппредставительства государственные флаги ФРГ и Евросоюза.

    Сотрудники немецкого дипломатического представительства, расположенного на Фурштатской улице, вышли на балконы и спустили государственные символы, передает РИА «Новости».

    Вместе с флагом ФРГ был снят и флаг Европейского союза. Закрытие генконсульства стало ответной мерой Министерства иностранных дел России на недружественные действия со стороны Берлина.

    Напомним, Министерство иностранных дел России отозвало согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге.

    Ранее власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Официальная церемония закрытия российской дипломатической миссии на территории ФРГ прошла 15 сентября.

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    17 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    МИД: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились

    Постпред Полянский: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились

    МИД: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил, что регулярные атаки украинских беспилотников не смогли спровоцировать недовольство россиян и сорвать голосование в Государственную думу.

    Российский дипломат поделился подробностями на закрытом заседании постсовета ОБСЕ в Вене. По его словам, на протяжении трех месяцев сотни ракет и дронов ежедневно атаковали отечественные объекты промышленной и энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Задача этой кампании была сформулирована предельно откровенно и цинично: спровоцировать недовольство россиян властями и сорвать намеченные на 18-20 сентября выборы в Государственную думу», – отметил Полянский.

    При этом дипломат подчеркнул, что попытки киевских властей дестабилизировать обстановку перед голосованием потерпели сокрушительное фиаско.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о безуспешности попыток украинского руководства воспрепятствовать проведению голосования.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «десятым делом» признание Европой итогов выборов в Госдуму.


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