Литва решила ввести всеобщий призыв на военную службу к 2030 году

Tекст: Елизавета Шишкова

«Всеобщий призыв является основной опорой всеобщей обороны, которым обеспечиваются не только готовность и сдерживание, но и эффекты социальной сопричастности и экономического благополучия», – отмечается в подписанной хартии, передает ТАСС.

Согласно данным социологических исследований, более 76% граждан поддерживают данную инициативу. Напомним, срочная служба в литовской армии была возвращена в 2015 году из-за обострения геополитической ситуации. Изначально мера вводилась на пять лет, однако позже парламент утвердил ее на постоянной основе, а теперь рассматривается вопрос о всеобщем призыве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае министр национальной обороны Робертас Каунас заявил об активной подготовке страны к введению всеобщей воинской повинности.

В прошлом году Сейм одобрил поправки об обязательном девятимесячном призыве юношей от 18 до 22 лет.

В августе Вооруженные силы Германии столкнулись с нехваткой добровольцев для формирования военного контингента в балтийской республике.