Подозреваемого в поджоге синагоги задержали в Германии

Tекст: Денис Тельманов

Правоохранительные органы арестовали подозреваемого в нападении на культовое сооружение в городе Вупперталь, передает ТАСС со ссылкой на Judische Allgemeine. Злоумышленник метнул несколько пакетов с зажигательной смесью в сторону дверей, после чего попытался скрыться с места преступления.

Возгорание удалось оперативно ликвидировать в течение нескольких минут. В результате инцидента никто не пострадал, начато официальное расследование.

Президент Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер осудил случившееся. «В период главных иудейских праздников снова совершено нападение на синагогу», – заявил он.

По его словам, произошедшее свидетельствует о прогрессирующей нормализации ненависти к евреям, а время для атаки было выбрано не случайно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2026 года сотрудники ФСБ задержали в Ярославле сторонника международной террористической организации при подготовке поджога синагоги.

В октябре 2025 года российские спецслужбы предотвратили теракты на еврейских религиозных объектах в Красноярском и Ставропольском краях.

В августе того же года неизвестные злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью во входную часть синагоги в Обнинске Калужской области.