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    17 сентября 2026, 19:15 • Новости дня

    Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на французских АЗС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался на невыносимые цены на автомобильное топливо в стране, связав ситуацию с проблемами свободы судоходства.

    Французский лидер считает невыносимыми цены на топливо на автозаправках, передает ТАСС. Он сделал это заявление по итогам переговоров с королем Иордании Абдаллой II и президентом Ливана Джозефом Ауном.

    «Мы подчеркнули важность обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Блокады имеют прямые последствия для нашей повседневной жизни», – написал французский лидер в соцсетях. Он добавил, что французы испытывают это на себе у заправочных станций, где цены стали невыносимыми.

    По словам главы государства, власти вынуждены вести неустанную работу по снижению напряженности и обеспечению стабильных поставок нефти.

    Накануне Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин.

    Каждая десятая французская автозаправочная станция столкнулась с острой нехваткой горючего.

    Эксперт Игорь Юшков объяснил перебои изменением логистики на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

    17 сентября 2026, 16:22 • Новости дня
    Юшков назвал причины дефицита топлива на заправках во Франции

    Экономист Юшков назвал три причины перебоев с топливом во Франции

    Юшков назвал причины дефицита топлива на заправках во Франции
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перебои с топливом во Франции вызваны сразу несколькими факторами – от напряженности на Ближнем Востоке и ограничений на российский экспорт дизеля до возможной ошибки TotalEnergies в расчетах поставок, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее французские власти начали мобилизовывать усилия, чтобы обеспечить потребителей необходимыми объемами топлива.

    «Перебои с топливом на французских АЗС вызваны комплексом причин. Первая – изменение логистики на фоне ситуации на Ближнем Востоке», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его словам, после ударов йеменских хуситов по насосным станциям нефтепровода «Восток–Запад» Саудовская Аравия практически прекратила экспорт нефти. «У Эр-Рияда нет другого маршрута для вывода углеводородов на мировой рынок. На этом фоне Индия, которая активно перерабатывала саудовскую нефть и экспортировала полученные продукты, в том числе в Европу и США, сокращает переработку», – пояснил эксперт.

    В результате растут цены на топливо и усиливается конкуренция за углеводороды. Это, по словам Юшкова, стало второй причиной перебоев во Франции.

    Эксперт допускает, что французская энергетическая компания TotalEnergies могла ошибиться в расчетах и направить повышенные объемы топлива на более выгодные рынки. При этом в США сейчас высокие цены на дизель, а азиатские страны активно наращивают закупки.

    «На топливном рынке возникла брешь: приобрести нужный объем топлива невозможно, а европейские перерабатывающие мощности не позволяют оперативно нарастить производство», – пояснил собеседник. В итоге дефицит напрямую ощутили французские потребители.

    Еще один фактор связан с российским экспортом дизельного топлива. Россия долгое время оставалась одним из крупнейших поставщиков дизеля на мировой рынок, однако сейчас действует ряд ограничений на его вывоз. «Правительство ввело запрет на поставки, чтобы обеспечить российский внутренний рынок», – напомнил Юшков.

    Выход из кризиса, по мнению эксперта, в первую очередь связан с ценовым регулированием. Он считает, что Франции следует отказаться от искусственного сдерживания цен. «Если власти Пятой республики не будут ограничивать цены, то их рост сделает рынок более привлекательным для поставщиков – и поставки топлива наладятся. Однако попытки одновременно сдерживать цены и добиваться насыщения рынка чреваты еще большими проблемами», – рассуждает экономист.

    По словам Юшкова, европейский рынок устроен так, что поставщики сами выбирают наиболее выгодных покупателей. Поэтому Парижу придется рассчитывать прежде всего на рыночные механизмы. Быстро решить проблему, однако, не получится: перебои затрагивают весь мировой рынок.

    «Покупателям придется и дальше жестко конкурировать друг с другом. Ситуация на глобальном рынке ухудшается. Саудовская Аравия ничего не поставляет, дата открытия Ормузского пролива неясна, США и Иран не готовы идти на переговоры. Уровень напряженности не снижается – значит, дефицит топлива будет сохраняться», – заключил Юшков.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству мобилизовать усилия для обеспечения страны топливом и контроля за ростом цен. «Цель на ближайшие дни и недели – обеспечить поставки, в том числе за счет других стран», – добавила представитель французского кабмина Мод Брежон. По ее словам, власти также изучают возможность «смягчения» требований к НПЗ и снижения цен или контроля за их ростом, пишет Le Figaro.

    Брежон уточнила, что около 10% АЗС во Франции испытывают трудности с поставками как минимум одного вида топлива. Большинство из этих заправок входит в сеть TotalEnergies. На вопрос о недовольстве населения пресс-секретарь ответила, что правительство не исключает возможность введения новых мер, поскольку ситуация становится все более сложной.

    Резкий рост цен на топливо спровоцировал призывы к протестам с упоминаниями движения «желтых жилетов» и блокады нефтехранилищ. В ночь на 15 сентября несколько десятков рыбаков перекрыли въезд на нефтебазу в коммуне Фос-сюр-Мер на юге Франции. За день до этого акция прошла также близ коммун Сет и Порт-Вандр.

    Один из демонстрантов рассказал, что из-за подорожавшего топлива и «не адаптированных к условиям работы правил» рыбаки фактически не могут выходить в море. «Конечно, дело не только в цене на дизельное топливо. Мы не ищем конфликта. Мы оказались на грани банкротства», – приводит его слова ТАСС.

    Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за конфликта вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива Евросоюз потратил на импорт энергоресурсов 90 млрд евро. «При этом мы не получили ни одной дополнительной молекулы энергии», – посетовала она. По ее словам, странам Европы следует удвоить усилия по развитию возобновляемой и атомной энергетики.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как мировая экономика начинает задыхаться без российского топлива.

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    17 сентября 2026, 03:02 • Новости дня
    Ле Пен заявила о невозможности Франции финансировать Украину
    Ле Пен заявила о невозможности Франции финансировать Украину
    @ Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации во Франции.

    Франция больше не может оказывать финансовую поддержку Киеву из-за внутренних экономических проблем. Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отметила, что страна уже предоставила значительную помощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал LCI.

    «Можем ли мы продолжать оказывать Украине финансовую поддержку в той мере, в какой мы уже это сделали, а это, как вы понимаете, значительная помощь? И мы сказали себе: не можем. Это не акт враждебности по отношению к Украине», – заявила Ле Пен.

    По ее словам, правительство заявляет об отсутствии средств на индексацию пенсий, но при этом направляет 10 млрд евро в качестве взноса в Европейский союз.

    При этом накануне стало известно, что потребности Киева во внешнем финансировании на 2027 год оцениваются в 52,6 млрд долларов.

    Проект украинского бюджета на 2027 год предусматривает дефицит в размере 37,3 млрд долларов, а госдолг страны обновил исторический максимум, превысив к концу июля отметку в 214 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК выделила Киеву 6,1 млрд евро на ПВО и ракеты Patriot. Минобороны ФРГ тайно закупило оружие для Киева в обход правил. Канада захотела профинансировать европейский кредит Украине.


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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 09:27 • Новости дня
    Рыбаки заблокировали порт Ниццы из-за цен на топливо

    Французские рыбаки парализовали порт Ниццы протестами против подорожания топлива

    Tекст: Мария Иванова

    Рыбаки ранним утром заблокировали порт Ниццы в знак протеста против резкого роста цен на топливо, полностью парализовав движение морского транспорта.

    Рыбаки ранним утром заблокировали порт Ниццы в знак протеста против резкого роста цен на топливо. В результате было полностью парализовано движение морского транспорта, судно Corsica Ferries вынуждено ожидать в море, передает ТАСС со ссылкой на Nice-Matin.

    Недовольные рыбаки также заблокировали и другие порты на юге Франции: Фронтиньян, Сет, Фос-сюр-Мер, Пор-ла-Нувель и Ле-Гро-дю-Руа. Протестующие рассматривают возможность проведения аналогичных акций в Марселе и Тулоне.

    Средняя стоимость топлива во Франции резко выросла после начала войны США и Израиля против Ирана. По словам представителя рыболовецкого объединения региона Прованс – Альпы – Лазурный берег Кристин Поншарро, стоимость дизельного топлива для рыболовецких судов выросла с 60 центов до 1,2 евро за литр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной рост цен на топливо лишил французов дальних поездок на праздники.

    В прошлом году полицейские задержали более 300 человек на массовых акциях. Прошлой осенью правоохранители применили дубинки для разгона протестующих во Франции.

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    16 сентября 2026, 22:52 • Новости дня
    Макрон потребовал «полной мобилизации» усилий на топливном рынке Франции

    Макрон потребовал «полной мобилизации» усилий на топливном рынке

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам официального представителя правительства Франции Мод Брежон, рассматривается вопрос о «повышении гибкости регулирования на общеевропейском уровне», в частности, в отношении нефтеперерабатывающих заводов.

    Острая проблема стоимости бензина вызывает обеспокоенность на самом высоком государственном уровне, поэтому в среду президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от правительства «полной мобилизации» усилий, касающихся «поставок» и «сдерживания цен» на топливо, сообщила официальный представитель правительства по итогам заседания Совета министров, пишет Le Figaro.

    «Для президента Республики главная цель на ближайшие дни и недели – гарантировать надежность поставок и обеспечить необходимые объемы, в том числе за счет взаимодействия с другими странами», – заявила Мод Брежон.

    Она упомянула о работе над «возможностью повышения гибкости регулирования на общеевропейском уровне», чтобы, в частности, «несколько смягчить требования» для нефтеперерабатывающих заводов. Цель этих мер – «максимально снизить цены или, по крайней мере, сдержать их рост», отметила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перебои с топливом на АЗС начались во Франции. Цена литра дизельного топлива во Франции достигла отметки в 2,3 евро. Министр экономики страны Ролан Лескюр предупредил о длительном характере текущего топливного кризиса.

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    17 сентября 2026, 00:50 • Новости дня
    США заявили о вывезенных через Ормуз 900 млн баррелей нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель вооруженных сил США сообщил телеканалу Al Jazeera, что с мая американские военные помогли вывезти через Ормузский пролив 900 млн баррелей нефти.

    «Представитель Центрального командования США (CENTCOM) Тим Хокинс вновь озвучил позицию США, что Иран «не контролирует» Ормузский пролив, отметив, что с начала мая американские военные помогли коммерческим судам перевезти через этот морской путь более 900 млн баррелей сырой нефти», – передает Al Jazeera.

    Хокинс заявил, что «движение судов через Ормузский пролив продолжается».

    «На протяжении многих месяцев мы содействуем проходу коммерческих судов, перевозящих грузы, в том числе сырую нефть», – добавил представитель американских военных.

    Хокинс заверил, что военные США следят за тем, чтобы полосы движения судов в проливе «оставались чистыми» от мин.

    «Пролив открыт, эти полосы движения открыты, и именно поэтому коммерческие суда продолжают проходить через них», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios узнал, что минами в Ормузе оказались не более десятой части предметов. Иран в сентябре передал США условия для открытия Ормузского пролива.

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.

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    17 сентября 2026, 05:30 • Новости дня
    Франция выдвинула фильм Звягинцева «Минотавр» на премию «Оскар»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Французская сторона выдвинула новую картину российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр» на соискание премии Американской киноакадемии в надежде получить статуэтку «Оскар».

    Информацию подтвердил Национальный центр кино и мультипликации, передает ТАСС.

    «Такой выбор максимально увеличивает шансы Франции на получение «Оскара», – указал президент организации Гаэтан Брюэль.

    Торжественная 99-я церемония вручения наград пройдет 14 марта 2027 года в Лос-Анджелесе. Американская киноакадемия опубликует шорт-лист претендентов 15 декабря, а окончательный список номинантов станет известен 21 января.

    Стоит отметить, что в мае текущего года лента «Минотавр» уже получила признание критиков. Жюри Каннского кинофестиваля удостоило работу Звягинцева второй по значимости награды смотра – Гран-при.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от оценки новой картины режиссера «Минотавр».

    Позже представитель Кремля заявил об отсутствии у кинематографиста морального права для рассуждений о Донбассе.

    Летом создатели украинского сайта «Миротворец» внесли личные данные деятеля культуры в свой реестр из-за посещения Крыма.

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    17 сентября 2026, 01:05 • Новости дня
    В ООН оценили сроки восстановления судоходства через Ормузский пролив

    В ООН оценили сроки восстановления судоходства через Ормуз

    Tекст: Катерина Туманова

    Прогнозы о сроках восстановления логистики через Ормузский пролив пока преждевременны, заявил глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.

    «Говорить о сроках восстановления нормального функционирования логистических цепочек, проходящих через Ормузский пролив, преждевременно», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кобяков добавил, что исход конфронтации на Ближнем Востоке, начавшейся более семи месяцев назад, пока не предопределен.

    Эскалация конфликта привела к практической остановке судоходства через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в сентябре передал США условия для открытия Ормузского пролива. США заявили о вывезенных с их помощью через Ормуз 900 млн баррелей нефти. Спикер иранского парламента Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.

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    16 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Энергокризис поставил пятую часть бумажных фабрик Италии под угрозу закрытия

    Tекст: Денис Тельманов

    Энергетический кризис поставил под угрозу закрытия около 30 бумажных фабрик в Италии из-за резкого роста стоимости электричества и топлива на мировом рынке, пишет газета Sole 24 Ore.

    Около 20% предприятий итальянской целлюлозно-бумажной промышленности рассматривают возможность остановки производства из-за энергетического кризиса, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sole 24 Ore.

    «В 2026 году шесть итальянских бумажных фабрик приостановили работу, продлив период технического обслуживания, а как минимум 20% предприятий (около 30 бумажных фабрик) заявляют о кризисе и думают об остановке производства в ближайшие недели, если стоимость электроэнергии не снизится», – говорится в публикации.

    Бумажная промышленность относится к числу наиболее энергоемких отраслей и испытывает структурное давление из-за значительного роста стоимости энергии. Некоторые компании уже работают в убыток, но намерены выполнить полученные заказы, другие же рассматривают возможность остановки производства в ближайшие дни.

    Кризис усугубляется геополитической обстановкой: после взаимных ударов США, Израиля и Ирана в феврале конфликт остается неурегулированным.

    Эскалация привела к остановке судоходства через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти и газа, что вызвало рост цен на топливо в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия спрогнозировала потерю полумиллиона рабочих мест в Евросоюзе из-за высоких цен на энергоресурсы.

    Британская газета Financial Times объявила о переходе мирового энергетического кризиса в новую опасную фазу.

    Европейская химическая промышленность потеряла около девяти процентов своих производственных мощностей на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

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    17 сентября 2026, 05:01 • Новости дня
    WSJ: Американская Exxon готова вернуться в Венесуэлу через 19 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская нефтяная компания Exxon ведет переговоры о возможном возвращении в Венесуэлу спустя 19 лет после своего ухода в рамках предварительного соглашения об инвестициях в нефтяные месторождения.

    «Компания Exxon близка к подписанию предварительного соглашения об изучении возможности инвестиций в несколько венесуэльских нефтяных месторождений, ведя переговоры о потенциальном возвращении в страну спустя почти два десятилетия после своего ухода», - пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По словам источников газеты, Exxon может подписать меморандум о взаимопонимании с государственной компанией Petroleos de Venezuela уже в сентябре. Это позволит компании проанализировать возможности инвестирования в ряд разработанных и неразработанных месторождений Венесуэлы.

    Однако, по словам источников, переговоры могут сорваться или затянуться после сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США пообещали снизить мировые цены на нефть с помощью Венесуэлы. Родригес раскрыла подробности освоения 17 стратегических месторождений Венесуэлы американцами. Венесуэла подписала соглашения с Chevron и Eni по добыче нефти.

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    17 сентября 2026, 11:19 • Новости дня
    Автоэксперт призвал отказаться от постоянного использования октан-корректоров

    Автоэксперт Родионов: Октан-корректоры провоцируют поломки моторов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Водителям не следует использовать октан-корректоры, эти присадки способны спровоцировать серьезные поломки мотора вместо ожидаемого улучшения качества топлива, заявил автомобильный эксперт Никита Родионов.

    Стремление автомобилистов сэкономить на заправке привело к резкому росту спроса на специальные добавки для бензина. Однако такая практика грозит владельцам машин серьезными финансовыми потерями, пояснил Родионов в беседе с «Лентой.ру».

    Специалист призвал россиян не верить рекламным обещаниям превратить топливо низкого качества в премиальное.

    «Главная проблема топлива пониженного экологического класса – не октановое число, а повышенное содержание серы. Присадка не способна удалить из бензина серу, воду или грязь, не восстановит изношенные форсунки, не очистит катализатор и не устранит неисправность системы зажигания. Если автомобиль рассчитан на АИ-95, единственный надежный способ обеспечить ему нужные условия работы – заправляться АИ-95 на проверенной АЗС», – подчеркнул эксперт.

    Попытки компенсировать низкое качество горючего дешевыми присадками особенно опасны для современных двигателей с турбонаддувом. Неизвестные составы часто содержат металлы, образующие губительный налет на свечах зажигания и кислородных датчиках.

    Регулярное применение подобных средств неминуемо ведет к нестабильной работе силового агрегата. В результате водители сталкиваются с пропусками зажигания, потерей динамики разгона и заметным увеличением расхода топлива.

    Ранее Минэнерго сообщило о возвращении на заправки топлива пониженных экологических классов.

    Летом продажи автомобильных присадок для экономии бензина выросли в два с половиной раза.

    Автоэксперт Валерий Солдунов предупреждал о реальном риске подобных химических средств для автомобильного двигателя.

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    17 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Конфликт вокруг Ирана вызвал ажиотажный спрос на нефтяные супертанкеры

    Reuters: Блокировка Ормузского пролива удвоила спрос на сверхкрупные танкеры

    Конфликт вокруг Ирана вызвал ажиотажный спрос на нефтяные супертанкеры
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эскалация на Ближнем Востоке привела к резкому росту закупок гигантских судов для перевозки нефти на фоне блокировки привычных логистических маршрутов, пишет Reuters.

    Конфликт вокруг Ирана стал причиной активного роста спроса на нефтяные супертанкеры. С начала года количество заявок на строительство сверхкрупных судов достигло 217 единиц, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью Reuters.

    Для сравнения: за весь 2025 год верфи получили лишь 93 подобных контракта. «Судовладельцы уже заказали более чем вдвое больше супертанкеров в этом году, чем за весь 2025 год», – констатирует западное агентство.

    Суммарная стоимость новых контрактов превысила 20 млрд долларов, что стало рекордом за последние 25 лет. Сооружение одного судна, способного вместить около 2 млн баррелей нефти, обходится покупателям примерно в 130 млн долларов. Старший аналитик Veson Nautical Ребекка Галанопулос объясняет тенденцию ставкой бизнеса на дальние маршруты из Атлантики в Азию.

    Обострение иранского кризиса с конца февраля практически парализовало движение через Ормузский пролив. В итоге из-за потери ключевого маршрута европейские и азиатские потребители вынуждены искать альтернативные пути поставок топлива. Дополнительным стимулом для обновления флота стало его устаревание, так как около 20% действующих танкеров эксплуатируются больше 20 лет.

    На фоне логистических трудностей резко подскочила стоимость фрахта. Спотовые ставки на аренду гигантских танкеров недавно преодолели отметку в 500 тыс. долларов за сутки. Между тем до начала февральской эскалации этот показатель находился на уровне 132 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран усилил свое влияние на судоходство в Ормузском проливе.

    В начале сентября неизвестные обстреляли два крупных супертанкера в этой акватории.

    Стоимость нефтяных судов на фоне высокого спроса достигла многолетних максимумов.

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    17 сентября 2026, 12:55 • Новости дня
    В Минобороны Франции предрекли Украине тяжелую зиму

    Во Франции заявили о неготовности Украины к предстоящей тяжелой зиме

    Tекст: Мария Иванова

    Министр-делегат при министерстве Вооруженных сил Франции Алис Рюфо заявила, что предстоящая зима станет крайне тяжелым испытанием для Украины, несмотря на поддержку Парижа.

    Предстоящая зима на Украине будет сложной, и этот факт осознают все стороны, заявила Алис Рюфо в эфире канала BFMTV. При этом министр-делегат подчеркнула намерение Парижа продолжить помощь Киеву, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Зеленский также оценивал будущую зиму как крайне сложную. Бывший украинский премьер Николай Азаров объяснил такие прогнозы неготовностью страны к холодам из-за недостаточных запасов газа и угля.

    К середине года украинские газовые хранилища накопили лишь около 7 млрд кубометров топлива при минимальной потребности в 13,2 млрд кубометров. Мощность энергосистемы достигает 12 ГВт, тогда как для прохождения зимы требуется до 19 ГВт, а запасов энергетического угля хватит только на летний и осенний периоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца стало известно, что Украина осталась без денег на защиту энергетики зимой.

    Летом в Верховной раде сделали мрачный прогноз о грядущей зиме на Украине.

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    17 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    Цена нефти Brent опустилась ниже 103 долларов за баррель

    Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE опустилась ниже 103 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 103 долларов за баррель впервые с 10 сентября.

    Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 103 долларов за баррель впервые с 10 сентября, передает ТАСС.

    К 14:13 московского времени цена Brent снизилась на 2,78% и составила 102,89 доллара за баррель. Вскоре падение замедлилось до 2,54%, а стоимость барреля достигла отметки 103,14 доллара.

    Одновременно с этим стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 1,86%, составив 100,52 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце цена нефти Brent поднялась почти на 3%.

    В начале прошлого месяца стоимость этого сорта выросла на 5%.

    Летом стоимость фьючерсов на нефть марок Brent и WTI пошла вниз.

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    17 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Словакия заявила о рисках для ЕС из-за отказа от энергоресурсов из России

    Глава МИД Словакии Бланар заявил об опасности отказа от российских энергоресурсов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар предупредил о новых опасностях для Евросоюза из-за решения отказаться от российских энергоносителей.

    Отказ Европейского союза от поставок российских энергоресурсов несет в себе серьезные риски для стран объединения, заявил Бланар, пишет РИА «Новости». Дипломат выступил с критикой текущей энергетической политики Брюсселя.

    «Брюссель подает это как победу в отказе от одной зависимости, которую, как забывает добавить, вместо освобождения заменит другая зависимость, а вместе с этим и больший риск», – цитирует словацкое издание TASR слова министра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность зависимостью страны от западных партнеров в вопросе снабжения газом.

    Ранее политик отказался поддерживать план Еврокомиссии по поэтапному отказу от российских энергоносителей.

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    17 сентября 2026, 18:06 • Новости дня
    Вещание французского телеканала France 24 запретили в Гвинее

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Гвинеи полностью запретили вещание французского телеканала France 24 в стране из-за оскорблений в адрес президента республики Мамади Думбуя.

    Регулятор медийного рынка Гвинеи запретил вещание французского новостного телеканала France 24 на территории всей страны, передает ТАСС. В сообщении Высшего органа по коммуникациям (ВОК) Гвинеи, опубликованном порталом Guinee News, уточняется, что запрет распространяется на любые технические средства, включая спутниковое и кабельное телевидение, мобильные приложения, веб-сайты и социальные сети.

    «Разрешение на вещание на территории отзывается. Аккредитация прессы всех его корреспондентов, специальных представителей и сотрудников France 24 в Гвинее отзывается с немедленным вступлением в силу», – говорится в заявлении ведомства. Решение вступило в силу немедленно.

    Власти Гвинеи объяснили свой шаг продолжающимися оскорблениями в адрес президента республики Мамади Думбуя со стороны France 24, а также вопиющим нарушением суверенитета страны.

    Руководство телеканала ранее отказалось выполнить официальное предписание регулятора и прекратить использование оскорбительных выражений в адрес главы государства.

    Запрет на вещание был введен для сохранения общественного порядка, стабильности государственных институтов и имиджа страны.

    Как передает агентство AFP, в новостном выпуске France 24 от 14 сентября Мамади Думбуя был назван «президентом-путчистом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне текущего года Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией.

    Ранее власти Нигера ввели запрет на вещание французского телеканала France 24. Президент переходного периода Гвинеи Мамади Думбуя распустил правительство страны в феврале 2024 года.

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