РВИО: Россия продолжит добиваться возвращения скифского золота в крымские музеи

Tекст: Вера Басилая

«Мы должны сегодня четко заявить, что Россия всегда возвращает свое. И мы, конечно же, никогда не забудем об этих сокровищах. И пусть голландцы или другие европейцы, и пусть киевский режим тоже сегодня знает и помнит. Мы никогда не оставим в стороне этот вопрос», – сказал Мягков. Его слова приводит сайт РВИО.

По его словам, Россия не оставит попыток вернуть коллекцию. «Мы будем добиваться всегда, без срока давности, возвращения этих сокровищ на историческую родину, в Крым», – подчеркнул он.

Работу по вопросу возвращения экспонатов ведут профильные российские ведомства, сообщил директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры РФ Иван Лыкошин. «В компетенции наших профильных ведомств, таких как Следственный комитет, Генеральная прокуратура, куда Министерством культуры были направлены соответствующие обращения, работа по возвращению, а также мониторингу. Потому что мы не знаем о судьбе этих экспонатов и о том, что с ними происходит», – заявил он.

По его словам, российская сторона также отслеживает выставление предметов коллекции на продажу. «И отдельная функция – это возможное появление их на каких-то международных торговых площадках или аукционах», – добавил он.

В июле 2026 года РВИО представило выставку «Крымское золото: «цивилизованная» Европа грабит российские сокровища». Фотографии исторических ценностей разместили в Москве на Гоголевском бульваре и возле посольства Нидерландов. В материалах выставки рассказывается о решении иностранных судов о невозвращении в Крым уникальной коллекции музея-заповедника «Херсонес Таврический» и других музеев Крымского полуострова.

В июле в Варшаве открылась выставка о похищенном у России скифском золоте. Весной Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Нидерландов и Украины. В прошлом году глава парламента Крыма Владимир Константинов допустил продажу этих артефактов частным коллекционерам.