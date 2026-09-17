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    17 сентября 2026, 18:48 • Новости дня

    Армения и США договорились сотрудничать в подготовке военных кадров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник Генерального штаба ВС Армении Эдвард Асрян и помощник заместителя главы Пентагона Эндрю Лумис договорились о совместной подготовке кадров и проведении военных учений в ходе встречи в Ереване.

    Асрян и Лумис провели встречу в Ереване, передает РИА «Новости». По данным пресс-службы армянского оборонного ведомства, стороны договорились о совместной подготовке военных кадров и проведении учений.

    «В ходе встречи обсудили вопросы, касающиеся армяно-американского сотрудничества в сфере обороны. Стороны высоко оценили текущий уровень взаимодействия. Была подчеркнута важность развития сотрудничества по таким направлениям, как миротворчество, военное образование, подготовка профессионального сержантского состава, инструкторов и младших командиров, а также проведение совместных учений и тренировок», – сообщили в министерстве обороны Армении.

    Американский представитель Эндрю Лумис подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат работу в рамках действующих программ. Кроме того, Вашингтон выразил готовность обсудить возможности углубления взаимодействия по новым оборонным направлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне на армянской территории стартовали совместные с США военные учения Eagle Partner-2026.

    В начале прошлого года Вашингтон и Ереван подписали документ о создании комиссии по стратегическому партнерству.

    В рамках этого соглашения американская сторона решила содействовать реформе армянского военного образования.

    16 сентября 2026, 21:58 • Новости дня
    Начата досрочная переброска американских F-35 в Финляндию

    Iltalehti: Американские истребители F-35 перебрасывают в Финляндию

    Начата досрочная переброска американских F-35 в Финляндию
    @ Jensen Stidham/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финляндия досрочно получает американские истребители пятого поколения F-35, которые разместят на авиабазе в Лапландии для скорейшего ввода в строй, пишет Iltalehti.

    Американские истребители F-35 прибывают на базу ВВС Финляндии в Лапландии раньше запланированного срока, сообщает издание Iltalehti. «Источники в сфере внешней политики и безопасности подтвердили Iltalehti, что первые истребители F-35 военно-воздушных сил прибывают в Финляндию», – говорится в публикации.

    Командующий военно-воздушными силами Тимо Херранен отметил, что поставил задачу максимально ускорить процесс ввода новых самолетов в строй. Перегон боевых машин осуществляют летчики из США.

    Финские пилоты, которые прошли обучение на базе Эббинг в штате Арканзас, также возвращаются в Рованиеми. Финляндия договорилась о покупке 64 истребителей пятого поколения F-35 у Lockheed Martin в 2021 году, а их поэтапное введение в эксплуатацию намечено на период с 2026 по 2030 годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной финский летчик впервые совершил полет на истребителе F-35 в американском штате Арканзас.

    Ранее министерство обороны Финляндии одобрило закупку у США ракет средней дальности для этих самолетов. До этого в финском городе Ямся открылся завод по сборке передних частей фюзеляжей для американских истребителей.

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    16 сентября 2026, 19:56 • Новости дня
    Начальник Генштаба Сирии посетил российскую базу Хмеймим

    Начальник Генштаба Сирии ан-Наасан посетил российскую базу Хмеймим

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Генштаба Сирии Али ан-Наасан провел переговоры с российскими военными на авиабазе Хмеймим в рамках реорганизации объектов в центры совместной подготовки, сообщило Минобороны арабской республики.

    Военная делегация Сирии во главе с начальником Генштаба генерал-майором Али ан-Наасаном посетила российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакия, передает ТАСС. В состав делегации также вошли командующий ВВС бригадный генерал Асем Хавари и командующий ВМС бригадный генерал Мухаммед ас-Сууд.

    «В рамках поездки состоялось несколько встреч начальника Генштаба генерал-майора Али ан-Наасана и сопровождавших его командующего ВВС бригадного генерала Асема Хавари и командующего ВМС бригадного генерала Мухаммеда ас-Сууда с российскими военными», – говорится в заявлении Минобороны Сирии.

    В августе Москва и Дамаск подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе будут преобразованы в центры совместной подготовки военнослужащих. По информации сирийского внешнеполитического ведомства, на реорганизацию объектов отведено три месяца.

    Напомним, Москва и Дамаск подписали меморандум о будущем российских военных баз.

    Министерство иностранных дел России отметило значимость этого шага для дальнейшего взаимодействия двух государств.

    Для обучения сирийских военнослужащих на бывшей базе Хмеймим заработает совместный учебный центр.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Российский FPV-дрон беспрепятственно пролетел над ночным Харьковом
    Российский FPV-дрон беспрепятственно пролетел над ночным Харьковом
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие сняли видео пролета FPV-дрона над Харьковом, который не встретил никаких препятствий.

    Бойцы российской бригады «Барс Белгород» успешно провели полет FPV-дрона над ночным Харьковом без каких-либо препятствий, сообщил канал WarGonzo в Max. Отмечается, что успешная операция российских военных демонстрирует способность подразделений работать глубоко на территории противника без потерь.

    Кроме того, беспрепятственный полет дрона указывает на слабость украинской противовоздушной обороны, которая не способна надежно закрыть небо даже над крупными населенными пунктами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы российской группировки войск «Север» совершили массированный налет FPV-дронами на позиции противника в Харьковской области.

    Ранее российские дроны-камикадзе долетали до Харькова для пресечения переброски вражеской техники.

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    17 сентября 2026, 02:47 • Новости дня
    Нетаньяху предложил лишать гражданства Израиля за критику армии

    Нетаньяху предложил лишать гражданства Израиля за критику ЦАХАЛ

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении внести в парламент два законопроекта, которые узаконят лишение гражданства авторов клеветы на солдат израильской армии и увеличат штраф за клевету на ЦАХАЛ в 20 раз.

    «Пришло время навести порядок. Я намерен сейчас внести два правительственных законопроекта. Первый: лишение гражданства тех, кто клевещет на солдат ЦАХАЛ. Второй: удар по карману», – приводит РИА «Новости» заявление Нетаньяху.

    По его словам, поводом стали случаи нанесения Израилю и ЦАХАЛ «огромного ущерба».

    Так Нетаньяху охарактеризовал общественную дискуссию по мотивам документального фильма «NAZA» израильских режиссеров Юваля Аврахама и Рахель Шор, который получил спецприз жюри на Венецианском кинофестивале.

    Картина из анонимных свидетельств рассказывает о массовой гибели мирных жителей Газы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр безопасности Израиля в августе призвал убивать палестинцев каждую ночь. Экс-генералы призвали Нетаньяху прекратить насилие на Западном берегу. Президент страны Ицхак Герцог выступил против радикальных действий в отношении жителей региона.

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    17 сентября 2026, 07:42 • Новости дня
    Российский Су-57Э показал рекордную дальность полета

    Истребитель Су-57Э совершил уникальный перелет в Египет с внутренними баками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский истребитель Су-57Э совершил исключительный по дальности полет с вкладными топливными баками до места проведения авиасалона El Alamein International Airshow в Египте, сообщила госкорпорация «Ростех».

    Российский истребитель пятого поколения совершил перелет в Египет на авиасалон El Alamein International Airshow, используя топливные баки внутри грузовых отсеков, сообщает ТАСС.

    «Российский истребитель пятого поколения Су-57Э продемонстрировал исключительную дальность полета с вкладными топливными баками. Су-57Э совершил перелет на авиасалон El Alamein International Airshow в Египет, используя вкладные топливные баки внутри грузовых отсеков. Это позволило обойтись без классических подвесных топливных баков на внешней подвеске самолета», – заявили в госкорпорации «Ростех».

    Машина выполнила полет с одной промежуточной посадкой, после которой запас хода составил еще тысячу километров. Этого объема хватило для демонстрационного полета на следующий день, сравнимого по расходу с реальным воздушным боем. Такое решение сохраняет аэродинамику и увеличивает дальность перегона, соответствуя концепции пятого поколения.

    В госкорпорации подчеркнули, что среди оперативно-тактической авиации Су-57Э не имеет равных по боевому радиусу и времени в воздухе. Истребитель отличается малозаметностью и сверхманевренностью, а его поставки иностранным партнерам уже начались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские истребители Су-57 прибыли в Египет для участия в авиасалоне El Alamein International Airshow. Госкорпорация «Ростех» анонсировала показ экспортной комплектации машины с принципиально новым вооружением. Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха назвал Алжир первым иностранным покупателем этого самолета.

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    17 сентября 2026, 06:47 • Новости дня
    Марочко: Украинские войска отступили из Попасной в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские войска оставили позиции в населенном пункте Попасная под Дружковкой в Донецкой Народной Республике на фоне успешного продвижения российских сил, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо дружковского направления, то за несколько последних суток у наших военнослужащих есть серьезные успехи юго-восточнее от данного населенного пункта: украинские боевики отступили из Попасной. Также наши военнослужащие ведут бои за соседние Веролюбовку и Клиновое», – заявил он ТАСС.

    В районе населенных пунктов Алексеево-Дружковка и Кондратовка продолжаются ожесточенные бои. По словам Марочко, украинское командование перебросило туда дополнительные резервы, включая боевиков националистического подразделения «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

    «На данный момент наши военнослужащие сосредоточены на перемалывании живой силы и техники противника в данном районе», – сказал он.

    Кроме того, подразделения ВС России закрепились в Куртовке, расположенной неподалеку от Дружковки. Присутствие российских сил в этом населенном пункте подтверждается кадрами объективного контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России 9 сентября приступили к штурму Дружковки. Пушилин сообщал об охвате Дружковки российскими войсками. Марочко сообщил об обмане бойцов ВСУ в харьковском котле.

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    17 сентября 2026, 04:23 • Новости дня
    Российские войска перерезали пути снабжения ВСУ под Ореховом

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска взяли под контроль около четырех километров автодорог возле Орехова в Запорожской области, нарушив пути снабжения ВСУ, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим об ореховском участке, то сейчас с района Новопавловки наши военнослужащие вышли на трассу H-08 и взяли под контроль приблизительно около одного километра участка асфальтированной дороги», – заявил он ТАСС.

    По его словам, бойцы вышли и к автодороге от Преображенки до Омельника с направления Червоной Криницы, взяв под контроль около трех километров трассы.

    Марочко отметил, что эти успехи серьезно усугубили положение украинских войск в данном районе.

    К тому же на фоне наступления российских войск со стороны Новоандреевки и Новоданиловки украинские подразделения отступили из-под Орехова.

    «В целом могу сказать, что приблизительно 10 кв. км, которые находятся юго-западнее Орехова, перешли в серую зону, то есть украинские боевики покинули его», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко ранее сообщал, что ВС России прорвали оборону противника на ореховском участке. Российские военные научились пробивать бетонные блиндажи ВСУ через вентиляцию. Начштаба российского полка рассказал о боях за тюрьму в Малой Токмачке.

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    17 сентября 2026, 14:49 • Новости дня
    Названа цель участия боевиков наркокартелей Латинской Америки в боях на Украине

    Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Наркокартели отправляют боевиков ВСУ для опыта боев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что латиноамериканские наркокартели направляют боевиков в зону спецоперации для освоения навыков управления беспилотниками.

    Колумбийские и мексиканские наркокартели направляют своих боевиков в зону боевых действий для освоения передовых военных технологий. Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в ТАСС отметил, что особый интерес для них представляет применение беспилотников.

    «Их отправляют на Украину наркокартели, колумбийские, мексиканские, для того, чтобы получить боевой опыт, потому что за этим будущее», – рассказал Прозоров. По его словам, вернувшись в Латинскую Америку с западным оружием, боевики получают высокие доплаты за новые навыки.

    Прозоров добавил, что в Колумбии уже зафиксированы случаи уничтожения правительственных вертолетов с помощью FPV-дронов. Ими управляли граждане, прошедшие подготовку в украинском конфликте. Также в боях участвовали офицеры польского спецназа, которые доложили своему командованию об отставании Польши в сфере FPV-дронов.

    Украинское командование относится к иностранным наемникам как к пушечному мясу, отправляя их на самые опасные участки, сообщил Прозоров. Он привел пример из 2022 года, когда при отступлении из Лисичанска ВСУ бросили иностранные подразделения в качестве заслона, что привело к их уничтожению.

    «Отношение украинского командования к иностранным гражданам стало просто откровенно как к мусору. Их реально используют в качестве живого мяса, затыкать проблемы на фронте», – добавил Прозоров.

    Большинство идейных наемников, приехавших «устроить сафари на русских людей», уже ликвидированы. Сейчас в ряды ВСУ вступают преимущественно коммерческие бойцы из Латинской Америки. Прозоров призвал их не ехать на Украину, предупредив о высоких рисках гибели.

    «Они ехали воевать на Украину исключительно для того, чтобы убивать русских. Они видели в этом свой смысл жизни. Но русская армия очень быстро сбивала с них спесь, желание пострелять, устроить сафари на русских людей. И их численность упала в разы. Сейчас мы можем говорить, что идейных русофобов среди наемников практически не осталось. Основная группа, которая едет на Украину сейчас – это коммерческие наемники, в основном сейчас из Латинской Америки», – сказал Прозоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ отправляет латиноамериканских наемников на самые напряженные участки фронта без должного обучения.

    Ранее президент Колумбии Густаво Петро выступил против участия своих граждан в украинском конфликте. До этого отмечалось, что после службы на Украине такие боевики находят высокооплачиваемую работу в мексиканских наркокартелях.

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    17 сентября 2026, 09:01 • Новости дня
    Россия впервые показала новейший боеприпас «Куб-10МЭ» на выставке в ЮАР

    Концерн «Калашников» представил в Претории барражирующий боеприпас «Куб-10МЭ»

    Россия впервые показала новейший боеприпас «Куб-10МЭ» на выставке в ЮАР
    @ t.me/kalashnikovnews

    Tекст: Мария Иванова

    Россия впервые представила новейший тактический управляемый барражирующий боеприпас «Куб-10МЭ» с дальностью действия свыше 100 км в рамках международной выставки Africa Aerospace and Defence в южноафриканской Претории.

    На объединенной экспозиции «Рособоронэкспорта» в тандеме с разведчиком-ретранслятором «Скат-350М» концерн «Калашников» впервые продемонстрировал новый барражирующий боеприпас, передает ТАСС.

    Отличительной особенностью аппарата «Куб-10МЭ» является оптико-электронная система наведения, которая позволяет поражать движущиеся цели. Кроме того, боеприпас обладает повышенной защищенностью от средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

    Аппарат способен выполнять задачи на высотах от 80 до 1,8 тыс. метров, развивая крейсерскую скорость до 120 км/ч.

    Международная выставка Africa Aerospace and Defence проходит с 16 по 20 сентября на базе военно-воздушных сил Waterkloof Centurion.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг африканские страны заинтересовались беспилотниками концерна «Калашников».

    В прошлом месяце производитель анонсировал скорое появление барражирующего боеприпаса «Куб-10МЭ» в зоне спецоперации на Украине

    В мае предприятие продемонстрировало новую версию аппарата с дальностью полета более 100 км.

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    17 сентября 2026, 07:01 • Новости дня
    «Северяне»: Жители Харьковской области не желают сдавать кровь для ВСУ

    ВС России: Жители Харьковской области не желают сдавать кровь для ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям и узнали, как в Харьковской области медики безуспешно призывают сограждан сдать кровь для боевиков ВСУ, так как в госпиталях закончились запасы.

    «В харьковских госпиталях закончились запасы крови практически всех групп. Несмотря на призывы медиков, украинцы не торопятся идти сдавать свою кровь на лечение боевиков ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, на Волчанском направлении бойцы значительно продвинулись в районе Малой Волчьей. Ожесточенные бои идут в районе Петропавловки и Новоалександровки. На Великобурлукском направлении «северяне» продолжают оттеснять противника от государственной границы при активной поддержке артиллерии и ТОСов.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики продвинулись в районе Толстодубово, а в Краснопольском районе ведут стрелковые бои в районе населенного пункта Степок. В Сумском районе штурмовые группы «северян» продвинулись на 15 участках, общее продвижение составило до 400 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России ликвидировали пытавшихся вырваться из Волчанского котла боевиков ВСУ. Пушилин сообщал об охвате Дружковки российскими войсками. Марочко сообщил, что ВСУ отступили из Попасной в ДНР.

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    17 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Ударный дрон «КУБ-10МЭ» превзошел по зрению аппараты разведки

    Оптика ударного беспилотника «КУБ-10МЭ» оказалась мощнее систем разведдронов

    Tекст: Мария Иванова

    Российский ударный беспилотник «КУБ-10МЭ» получил уникальную оптико-электронную систему, позволяющую наносить максимально точные удары по позициям противника.

    Отечественный управляемый боеприпас «КУБ-10МЭ» превосходит по своим характеристикам оптико-электронного оснащения большинство существующих аппаратов-разведчиков, сообщает Ростех.

    Разработка концерна «Калашников» активно применяется в зоне проведения спецоперации на Украине и демонстрирует высокую эффективность.

    «КУБ-10МЭ – универсальное и высокоточное средство поражения. Осколочно-фугасная боевая часть позволяет ликвидировать легкобронированную технику, командные пункты, а также самолеты и вертолеты противника на площадках базирования», – подчеркнули представители госкорпорации.

    Ударный беспилотник успешно выводит из строя системы радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, а также объекты противоракетной обороны и вражеские дроны. Мощная оптика и устойчивость к воздействию ПВО и РЭБ позволяют аппарату наносить максимально точные удары по заданным целям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые представила барражирующий боеприпас «Куб-10МЭ» на международной выставке в Претории.

    Концерн «Калашников» продемонстрировал этот новейший управляемый аппарат в подмосковном парке «Патриот».

    Разработчики создали данный беспилотный комплекс с учетом опыта специальной военной операции.

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    17 сентября 2026, 07:57 • Новости дня
    В Донбассе начали тестировать новую сверхдальнюю антенну

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новый антенный комплекс для обеспечения сверхдальней связи пройдет испытания на территории Донбасса, расчетная дальность оборудования достигает 130 км, сообщили в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБст).

    Испытания нового оборудования, разработанного резидентом организации – проектом «Антелекон», пройдут в ближайшее время, передает ТАСС.

    Устройство разработано на базе спиральной широкополосной направленной антенны серии АН5200-5800Ш17, испытания планируется провести на территории Донбасса.

    «Ранее испытания проходили в городской застройке, на полигоне центра специального назначения «БАРС-Сармат» и непосредственно в боевых условиях. Военнослужащие высоко оценили антенну за удобство в эксплуатации, надежность, качество сигнала и дальность связи», – добавили в ЦБСТ.

    Антенны серии АН5200-5800Ш17 предназначены для использования в наземных станциях управления, средствах радиоэлектронной борьбы, мобильных командных пунктах и других системах.

    Специальная «тарелка» в составе комплекса значительно увеличивает дальность связи, которая в гигагерцовом диапазоне может достигать 130 километров. Оборудование отличается низкой радиозаметностью и малым коэффициентом стоячей волны.

    Разработка также позволяет увеличить радиус действия российских беспилотников и дистанцию противодействия вражеским аппаратам. Технические решения, примененные в комплексе, обеспечивают стабильную передачу видеосигнала даже при резких маневрах дрона, таких как кувырок или бочка, добавили в организации.

    В 2025 году Центр беспилотных систем и технологий сформировал в Курской области специальный отряд для испытаний инновационных систем связи.

    В мае 2026 года бойцы бригады «БАРС-Курск» приступили к боевой апробации новейшего комплекса акустического обнаружения дронов.

    Другой резидент ЦБСТ решил провести до конца года серию тестов боевых аэростатов.

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    17 сентября 2026, 07:57 • Новости дня
    Африканские страны заинтересовались беспилотниками концерна «Калашников»

    Концерн «Калашников» сообщил о высоком интересе стран Африки к беспилотникам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большое количество потенциальных заказчиков из стран Африки проявляет интерес к продукции «Калашникова», доказавшей высокую эффективность в реальных боевых условиях, заявил директор по экспорту беспилотников и барражирующих боеприпасов концерна Леонид Рокеах в рамках выставки Africa Aerospace and Defence в ЮАР.

    «Представители многих стран Африки проявляют интерес к продукции концерна «Калашников». Мы провели большое количество переговоров в рамках выставки в ЮАР и на других мероприятиях, где присутствовали делегации африканских стран. Я уверен, что переговоры будут успешными и наш пул заказчиков увеличится дополнительно», – рассказал директор по экспорту беспилотников и барражирующих боеприпасов концерна Леонид Рокеах в рамках выставки Africa Aerospace and Defence, передает ТАСС.

    По его словам, российские беспилотники и поражающие боеприпасы отличаются высокой эффективностью в реальных боевых условиях. Техника концерна привлекает африканских заказчиков легкостью в освоении и эксплуатации, а также доступной ценой. Это вооружение позволяет решать сложные задачи странам с ограниченными военными бюджетами.

    В рамках выставки в Претории «Калашников» продемонстрировал новинки, включая барражирующий боеприпас «Куб-10мэ». Изделие способно поражать цели на дальности до 120 км, используя боевые части весом от трех до 16 кг. Также на стенде представлены разведывательный беспилотник «Скат-350М» и новейшая разведывательно-ударная система «Рус-пэ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» анонсировал показ новейших автоматов и барражирующих боеприпасов на оружейной выставке в ЮАР. Ранее предприятие представило новый управляемый боеприпас «Куб-10мэ» с дальностью полета более ста километров. Компания «Рособоронэкспорт» с 2023 года заключила около 150 оружейных контрактов с государствами Африканского континента.

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    17 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    Офицер запаса Дандыкин сообщил о старте решающих сражений в зоне СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин констатировал масштабное наступление российских войск практически на всех направлениях фронта и старт решающих сражений.

    Масштабные решающие бои в зоне проведения специальной военной операции уже стартовали, сообщил в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

    По его словам, российские подразделения активно продвигаются вперед на краматорском направлении и в районе Доброполья.

    «Объективно наши практически на всем фронте наступают. Северный фас – там бои идут жесткие. Враг пытается в районе Красного Лимана наступать», – подчеркнул Василий Дандыкин. Он выразил надежду на скорейшее освобождение Донбасса, несмотря на попытки противника укрепить свои позиции.

    Специалист отметил, что украинские войска начали возводить линию обороны на правом берегу Днепра. При этом командование вооруженных сил противника вынуждено перебрасывать резервы на другие участки, включая харьковское и запорожское направления.

    Помимо этого, массированные удары Вооруженных сил России по Киеву серьезно подрывают обеспечение украинской армии техникой и боеприпасами.

    «По Киеву мы били основательно в очередной раз. Что происходит уже практически каждый день. Сегодня был массированный комбинированный удар – и авиационный, и морской, и наземный, и дроны. Естественно, это сказывается на обеспечении войск противника всем необходимым: от ракет до беспилотников», – сказал Дандыкин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военный эксперт Василий Дандыкин сообщил о переходе украинской армии к оборонительным действиям в районе Красного Лимана.

    Ранее сообщалось, что после освобождения Константиновки российские войска вышли на финальный рубеж перед Краматорском.

    А генерал-полковник Сергей Рудской отметил важность освобожденной Константиновки для контроля над Краматорско-Славянской агломерацией.

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    17 сентября 2026, 07:03 • Новости дня
    Подлодка «Уфа» ударила «Калибрами» на учениях в Японском море

    Российская подлодка «Уфа» поразила цели ракетами «Калибр» в Японском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» Тихоокеанского флота в ходе планового учения выполнила из акватории Японского моря пуски крылатых ракет комплекса «Калибр-пл» по морской и береговой целям, сообщили в Минобороны РФ.

    Дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» Тихоокеанского флота в ходе плановых учений произвела стрельбы крылатыми ракетами комплекса «Калибр-пл», передает РИА «Новости». Пуски осуществлялись из акватории Японского моря по морской и береговой целям.

    «Первая ракета успешно поразила надводную цель – морской щит, имитирующий надводный боевой корабль условного противника», – сообщили в Минобороны. Дальность этой стрельбы составила порядка 130 км.

    Вторая ракета в заданное время уничтожила береговую мишень на полигоне Сюркум в Хабаровском крае, преодолев расстояние свыше тысячи километров. Перед выполнением задачи экипаж совершил скрытный переход в назначенный район. Безопасность судоходства во время стрельб обеспечивали корабли, авиация и беспилотники Тихоокеанского флота.

    Субмарина «Уфа», вошедшая в состав ВМФ России в ноябре 2022 года, стала четвертой из шести лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Корабли этого типа отличаются высокой акустической скрытностью и оснащены мощным ракетно-торпедным вооружением, основу которого составляют высокоточные «Калибры».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году экипаж подводной лодки «Уфа» выполнил запуск крылатых ракет «Калибр» по мишеням в Японском море. Позже эта дизель-электрическая субмарина провела глубоководное погружение для проверки работы всех механизмов. В августе текущего года корвет Тихоокеанского флота «Гремящий» поразил аналогичной ракетой цель на камчатском полигоне.

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