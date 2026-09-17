КСИР заявил об уничтожении американского дрона MQ-9 новой системой ПВО

Иранские военные уничтожили разведывательно-ударный дрон Соединенных Штатов в воздушном пространстве над островом Киш в Персидском заливе, передает РИА «Новости».
«Беспилотник MQ-9 был перехвачен и сбит с помощью новой усовершенствованной системы ПВО КСИР в небе над островом Киш», – говорится в официальном заявлении пресс-службы КСИР.
Согласно данным иранской стороны, уничтоженный аппарат стал 53-м по счету беспилотником американской армии, потерянным в регионе.
Накануне иранские военные уничтожили ударный дрон MQ-9 в восточной части Ормузского пролива.
В конце августа силы ПВО Корпуса стражей исламской революции поразили аналогичную американскую воздушную цель.
В начале того же месяца бойцы КСИР сбили еще один аппарат MQ-9 с помощью новой усовершенствованной системы противовоздушной обороны.