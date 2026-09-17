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    17 сентября 2026, 18:03 • Новости дня

    Готовивший нападение на церковь сторонник ИГИЛ арестован в Германии

    Генпрокуратура ФРГ: Готовивший теракт сторонник ИГИЛ арестован в Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В немецкой федеральной земле Бранденбург задержали гражданина Ирака, планировавшего нападение на церковь в Бремене и разделяющего идеологию ИГИЛ* (Исламское государство*, запрещенная в России террористическая организация), сообщила Генпрокуратура ФРГ.

    Немецкие правоохранители арестовали в Бранденбурге иностранца, которого подозревают в террористической деятельности, передает РИА «Новости». «Сегодня федеральная прокуратура на основании ордера на арест, выданного следственным судьей федерального верховного суда 8 сентября 2026 года, организовала задержание гражданина Ирака Гайлана Аль-М», – указано в заявлении Генпрокуратуры Германии.

    Задержанному вменяют попытку создания террористической ячейки и подготовку тяжкого преступления, угрожающего госбезопасности. Кроме того, мужчину обвиняют в нарушении закона об оружии. Следствие установило, что Гайлан Аль-М. является сторонником идеологии запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

    Весной 2025 года подозреваемый планировал нападения на людей у церкви в Бремене. Для осуществления замысла он купил огнестрельное оружие и провел разведку местности. Ему удалось привлечь одного сообщника, однако дальнейшие попытки вербовки оказались безуспешными. Суд постановил заключить задержанного под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года немецкая полиция задержала гражданина Сирии по подозрению в подготовке теракта в Берлине.

    В декабре 2024 года правоохранители поместили под стражу троих молодых людей из-за планов совершить атаку из симпатий к террористической организации. В том же месяце в Аугсбурге арестовали иракского беженца за возможную подготовку нападения на рождественской ярмарке.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    17 сентября 2026, 11:01 • Новости дня
    Politico: Мерц может лишиться поста в ближайшие выходные

    Politico: Канцлер Германии Фридрих Мерц может лишиться поста в ближайшие выходные

    Politico: Мерц может лишиться поста в ближайшие выходные
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц может лишиться своей должности в ближайшие выходные на фоне падения рейтингов и неудач его партии Христианско-демократический союз (ХДС), пишет Politico.

    Угроза отставки Фридриха Мерца возникла из-за ожидаемых неудач его партии Христианско-демократический союз на предстоящих в воскресенье выборах в Мекленбурге — Передней Померании и Берлине, пишет Politico. В ХДС обсуждается необходимость смены канцлера из-за стремительного снижения поддержки правительства.

    Рейтинг Мерца упал до 14%, а популярность альянса ХДС/ХСС снизилась до исторического минимума в 18%. При этом оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» набирает 29% голосов.

    Politico рассмотрело пять сценариев развития ситуации. Первый предполагает добровольную отставку Мерца из-за утраты поддержки партии. Второй и третий варианты включают вотум недоверия или вотум доверия с возможными досрочными выборами.

    Четвертый сценарий рассматривает формирование коалиции с «Альтернативой для Германии», что Мерц ранее исключал. Пятый, наиболее вероятный вариант заключается в том, что канцлер сохранит свой пост, заручившись поддержкой региональных лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца упал до 14%. В прошлом месяце немецкие СМИ сообщали о возможной отставке главы правительства. Весной в руководстве ХДС обсуждали досрочный уход Мерца с поста канцлера.

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    16 сентября 2026, 19:16 • Новости дня
    Сикорский исключил Белоруссию из числа европейских соседей России и Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава польского МИД Радослав Сикорский обосновал желание Варшавы участвовать в мирных переговорах тем, что страна якобы является единственной в Европе, граничащей с Россией и Украиной.

    Сикорский объяснил стремление Варшавы участвовать в мирных переговорах по украинскому конфликту уникальным географическим положением страны, передает ТАСС. «Польша – единственная страна в Европе, граничащая как с Россией, так и с Украиной», – заявил министр журналистам.

    Напомним, что протяженность польско-украинской границы превышает 500 километров. Граница с Россией проходит по Калининградской области и составляет около 210 километров. При этом министр не упомянул Белоруссию, которая также находится в Европе и граничит как с Россией, так и с Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский потребовал участия Варшавы в мирных переговорах с Москвой.

    Ранее министр заявил о необходимости повышения роли Европы в процессе урегулирования конфликта. А официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила недавние слова дипломата о гипотетическом военном столкновении с Россией.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта

    Каллас: Помощь ЕС Украине превысила 220 млрд евро с начала конфликта

    Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге озвучила общую сумму поддержки Киева.

    По ее словам, объем помощи Евросоюза Киеву с начала конфликта превысил 220 млрд евро, из которых более 78 млрд евро пришлось на военную поддержку, передает РИА «Новости».

    «Что касается нашей поддержки Украины, общий объем помощи ЕС… составляет более 220 млрд евро. ЕС и государства-члены предоставили Украине военную поддержку на сумму более 78 млрд евро», – заявила Каллас.

    Дипломат также напомнила о кредитной программе поддержки Киева. Она предусматривает выделение 90 млрд евро в течение двух лет, из которых 60 млрд евро планируется направить на военную помощь.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о новом запросе Киева на предоставление нескольких миллиардов евро для систем ПВО.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    До этого она заявила о подготовке европейскими странами 90 тыс. украинских солдат.

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    17 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    Во Франкфурте-на-Майне прогремели два взрыва

    Bild: Во Франкфурте-на-Майне прогремели два взрыва

    Tекст: Мария Иванова

    Неизвестные привели в действие два взрывных устройства около торговых точек в немецком Франкфурте-на-Майне.

    Детонации произошли около четырех часов утра по местному времени у киоска на центральной улице Цайль и около магазина в районе Бергерштрассе. Информации о пострадавших пока не поступало, на месте происшествия работает большое количество экстренных служб, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Полиция исходит из того, что взрывы могут быть напрямую связаны с деятельностью организованной преступности на территории Германии.

    В начале недели во Франкфурте и соседнем Оффенбахе уже произошла серия аналогичных инцидентов. В ходе оперативных мероприятий стражам порядка удалось задержать подозреваемого, которым оказался 15-летний гражданин Нидерландов. В настоящий момент он находится под арестом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной более десяти человек пострадали при взрыве страйкбольной гранаты в поезде ФРГ.

    В прошлом году полиция отвергла связь испытателя дрона во Франкфурте с Россией. В 2025 году правоохранители задержали оператора-любителя за запуск беспилотника у городского аэропорта.

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    17 сентября 2026, 10:01 • Новости дня
    Цена дизеля на немецких автозаправках достигла исторического максимума

    ADAC: Стоимость дизельного топлива в Германии обновила исторический рекорд

    Цена дизеля на немецких автозаправках достигла исторического максимума
    @ IMAGO/STEINSIEK.CH/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне обострения ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива средняя цена дизеля на немецких автозаправках обновила исторический максимум и достигла 2,453 евро за литр.

    Средняя стоимость дизеля на заправках в Германии в четверг утром достигла 2,453 евро за литр, тем самым побив исторический максимум. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство dpa и Общегерманский автомобильный клуб (ADAC).

    Предыдущий рекорд был зафиксирован 7 апреля, когда литр дизельного топлива стоил 2,446 евро.

    В среду исторический максимум также обновили цены на бюджетный бензин марки E10, который содержит до 10% биоэтанола. Удорожание автомобильного топлива в Германии и Европе в целом в последние дни связано с обострением ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе в правящей коалиции ФРГ предложили экстренно снизить НДС на топливо.

    В прошлом месяце немецкие водители массово устремились на польские автозаправки за дешевым горючим.

    Летом обмеление Рейна взвинтило цены на топливо в Германии.

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    17 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Премьер-министр Швеции подал в отставку после выборов

    Премьер-министр Швеции Кристерссон подал в отставку из-за поражения на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Шведский премьер Ульф Кристерссон объявил об уходе в отставку после победы оппозиционных сил на прошедших парламентских выборах.

    Глава шведского правительства принял решение покинуть свой пост после поражения правоцентристского блока на парламентских выборах, состоявшихся 13 сентября, передает РИА «Новости».

    «Я прошу освободить меня от должности премьер-министра», – написал политик в официальном обращении к спикеру парламента. Соответствующее письмо он также опубликовал в соцсетях.

    Напомним, левый блок Магдалены Андерссон одержал победу над коалицией правых партий.

    Избирательная комиссия Швеции перенесла оглашение окончательных итогов парламентских выборов на четверг.

    Летом рейтинг правящего альянса резко упал из-за скандала с женой премьер-министра.

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    17 сентября 2026, 08:56 • Новости дня
    Берлин выступил против ускоренного сближения ЕС и Канады

    Tекст: Мария Иванова

    Германия выступила против идеи ускоренно предоставить Канаде статус ассоциированного члена ЕС из-за опасений недовольства других партнеров союза, пишет Financial Times.

    Предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о предоставлении Канаде статуса ассоциированного члена вызвало одобрение в Европарламенте, однако Германия и ряд других государств отреагировали на него сдержанно, пишет Financial Times.

    Официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус уточнил, что Берлин готов обсуждать новые форматы взаимодействия, но сам термин ассоциированного членства необходимо пересмотреть. По мнению дипломатов в Брюсселе, инициатива рискует потерпеть неудачу на этапе согласования со странами объединения, отмечает ТАСС.

    Ранее фон дер Ляйен сообщила о намерении предложить Канаде стать первым ассоциированным участником союза. Она пояснила, что сближение Брюсселя и Оттавы охватит сотрудничество в оборонной промышленности, технологический альянс и совместные проекты в Арктике. Премьер-министр Канады Марк Карни рассчитывает на укрепление связей с Евросоюзом на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что планы фон дер Ляйен по Канаде шокировали Евросоюз.

    В понедельник Европарламент объявил об открытии диппредставительства в Канаде.

    В воскресенье сообщалось, что Марк Карни собрался сделать Канаду ассоциированным членом ЕС.

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    16 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Мелони отказалась проводить досрочные парламентские выборы в Италии

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони исключила возможность досрочных парламентских выборов, заявив о намерении руководить страной до истечения срока полномочий действующего созыва.

    Мелони сообщила после заседания Совета министров в присутствии вице-премьеров Антонио Таяни и Маттео Сальвини, что не планирует инициировать досрочные выборы в парламент, передает ТАСС. «Я намерена управлять этой страной до тех пор, пока меня поддерживает эта крепкая коалиция», – сказала политик на пресс-конференции.

    Она добавила, что не понимает, откуда берутся слухи о ее желании идти на выборы, и напомнила о рекордном сроке нахождения своего кабинета у власти.

    Мелони призвала не считать правительственные меры, направленные на решение текущих проблем, предвыборными шагами. В частности, с 2027 года кабинет министров отменит налог на малолитражные автомобили и мотоциклы, составляющий от 100 до 250 евро.

    Очередные выборы должны пройти осенью следующего года, несмотря на обсуждение нового избирательного законодательства.

    Власти Италии запланировали отмену налога на маломощные автомобили с 2027 года.

    Ранее Джорджа Мелони побила рекорд Сильвио Берлускони по продолжительности непрерывного пребывания на посту премьер-министра.

    Весной Мелони потерпела поражение на референдуме по реформе судебной системы.

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    16 сентября 2026, 21:50 • Новости дня
    Российский посол отверг обвинения Хорватии в угрозах безопасности Европы

    Посол Нуризаде отверг обвинения Хорватии в угрозах безопасности Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Хорватии Александр Нуризаде категорически отверг обвинения Загреба в якобы создании Москвой угроз для европейской безопасности.

    В среду Нуризаде был приглашен в министерство иностранных и европейских дел Хорватии для беседы. В ходе встречи хорватская сторона выразила обеспокоенность мнимыми угрозами безопасности для Европы, исходящими от России.

    «Посол твердо отвел эти обвинения как бездоказательные, что российская сторона неоднократно подчеркивала», – говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале. Глава миссии расценил подобные заявления как скоординированную провокацию, направленную на деградацию отношений между странами.

    Дипломат также выразил сожаление, что Загреб потакает киевским властям и их покровителям, заинтересованным в продолжении конфликта. Он напомнил о первопричинах кризиса и усилиях Запада по превращению Украины в антироссийский проект, а также о непрекращающихся ударах ВСУ по мирному населению и инфраструктуре России.

    В посольстве добавили, что любые объекты на территории Украины, используемые для транспортировки военных и грузов в интересах украинской армии, остаются законными военными целями для Вооруженных сил России.

    Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил об отсутствии угрозы Европе со стороны Москвы.

    Федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил Россию в создании опасности для европейских стран.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на отсутствие угрозы европейским государствам со стороны России.

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    16 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Умер самый старый мужчина в Италии

    Самый старый мужчина Италии Витантонио Ловалло умер на 113-м году жизни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Старейший житель Италии Витантонио Ловалло ушел из жизни в возрасте 112 лет, пишет газета Corriere della Sera.

    Мужчина проживал в местечке Сарнелли, расположенном в коммуне Авильяно южного региона Базиликата, передает РИА «Новости». Свой последний день рождения итальянец отметил 25 марта.

    Ловалло появился на свет в 1914 году. В молодые годы он трудился пастухом и погонщиком мулов. В период Второй мировой войны мужчину призвали в армию, а в 1943 году он оказался в немецком плену в Греции. Позже итальянца отправили в концлагерь на территории Германии, где он пробыл до 8 мая 1945 года. По окончании войны он вернулся в родную Базиликату.

    У долгожителя остались сын и две дочери. Знакомые отмечали его доброжелательный характер и приверженность простому образу жизни: мужчина много работал в поле и чтил традиции. Церемония прощания назначена на четверг.

    В июне в Узбекистане на 117-м году жизни скончался старейший ветеран Великой Отечественной войны Розибой Сатторов.

    В ноябре прошлого года из жизни ушел 110-летний Карл Хайдле в статусе самого пожилого жителя Германии.

    В конце 2024 года в британском доме престарелых умер 112-летний обладатель титула старейшего мужчины в мире Джон Тиннисвуд.

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    17 сентября 2026, 02:07 • Новости дня
    Евродепутат Сыпневский призвал не давать Киеву ни цента из-за Бандеры

    Евродепутат Сыпневский призвал не давать Киеву ни цента за

    Tекст: Катерина Туманова

    В своем выступлении европарламентарий от Польши Марчин Сыпневский отметил, что сегодняшняя Украина чествует героями тех, кто убивал польских детей, женщин и стариков, что не позволяет Варшаве продолжать спонсировать Киев.

    «Сегодняшняя Украина считает своими героями Бандеру и Шухевича – людей, связанных с движением, которое было ответственно за массовые этнические чистки в отношении поляков. Более ста тысяч жертв, в основном гражданские лица – женщины, малые дети и старики – люди, которых уничтожали с невообразимой жестокостью только за то, что они были поляками», – приводит слова парламентария РИА «Новости».

    Сыпневский отметил, что сейчас этим деятелям устанавливают памятники. В связи с этим он настоятельно рекомендовал отказаться от перечисления средств украинской стороне.

    «Как можно помогать стране, которая выстраивает идентичность на культе преступников? Украина не хочет или не может забывать нацистских героев. Поэтому мы не должны давать ни цента, пока Украина считает своими героями таких, как Бандера и Шухевич», – добавил он.

    В конце выступления Сыпневский показал, как легко можно отказаться от почитания нацистских преступников, и разорвал распечатанные на листе А4 портреты Бандеры и Шухевича.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что  Украина не войдет в ЕС под бандеровским флагом. Качиньский обвинил власти Украины в осквернении польских захоронений.

    При этом на Украине семья тайно переучивала дочь после уроков о Бандере.

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    16 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Энергокризис поставил пятую часть бумажных фабрик Италии под угрозу закрытия

    Tекст: Денис Тельманов

    Энергетический кризис поставил под угрозу закрытия около 30 бумажных фабрик в Италии из-за резкого роста стоимости электричества и топлива на мировом рынке, пишет газета Sole 24 Ore.

    Около 20% предприятий итальянской целлюлозно-бумажной промышленности рассматривают возможность остановки производства из-за энергетического кризиса, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sole 24 Ore.

    «В 2026 году шесть итальянских бумажных фабрик приостановили работу, продлив период технического обслуживания, а как минимум 20% предприятий (около 30 бумажных фабрик) заявляют о кризисе и думают об остановке производства в ближайшие недели, если стоимость электроэнергии не снизится», – говорится в публикации.

    Бумажная промышленность относится к числу наиболее энергоемких отраслей и испытывает структурное давление из-за значительного роста стоимости энергии. Некоторые компании уже работают в убыток, но намерены выполнить полученные заказы, другие же рассматривают возможность остановки производства в ближайшие дни.

    Кризис усугубляется геополитической обстановкой: после взаимных ударов США, Израиля и Ирана в феврале конфликт остается неурегулированным.

    Эскалация привела к остановке судоходства через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти и газа, что вызвало рост цен на топливо в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия спрогнозировала потерю полумиллиона рабочих мест в Евросоюзе из-за высоких цен на энергоресурсы.

    Британская газета Financial Times объявила о переходе мирового энергетического кризиса в новую опасную фазу.

    Европейская химическая промышленность потеряла около девяти процентов своих производственных мощностей на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

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    16 сентября 2026, 20:34 • Новости дня
    При крушении легкого самолета в Швейцарии погибли три человека

    Tекст: Денис Тельманов

    В Швейцарии разбился легкий самолет, в результате чего погибли три человека, находившиеся на борту воздушного судна, сообщили в местной полиции.

    Легкий самолет Cirrus SR22T потерпел крушение в районе швейцарского города Флухальп в кантоне Вале, врезавшись в склон горы, передает ТАСС. «Легкий самолет Cirrus SR22T вылетел из Лугано <…>. Вскоре по пока не установленным причинам самолет столкнулся с северным склоном горы в районе Флухальпа близ Лойкербада. Впоследствии в этом районе были обнаружены признаки задымления», – сообщило местное отделение полиции.

    В настоящий момент ведется установление личностей погибших. Также правоохранители начали расследование причин авиакатастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля два человека погибли при крушении экскурсионного самолета Cessna в Великобритании.

    В конце июня во Франции разбился туристический борт с парашютистами.

    В середине июня жертвами падения легкомоторного воздушного судна в Подмосковье стали два человека.

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    17 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Аномальная жара спровоцировала острый дефицит картофеля в европейских странах

    Financial Times: Европа лишилась урожая картофеля из-за летней жары

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские государства столкнулись с угрозой дефицита картофеля и резкого роста цен на продовольствие после потери почти семи миллионов тонн урожая из-за аномальной летней жары.

    Европа столкнется с нехваткой картофеля и ростом цен из-за экстремальных погодных условий летом, которые привели к потере почти 7 млн тонн урожая. Об этом свидетельствует прогноз некоммерческой организации Energy and Climate Intelligence Unit, пишет Financial Times.

    В основных странах-производителях, среди которых Германия, Франция, Бельгия и Нидерланды, сборы могут сократиться с рекордных 27,3 млн тонн в прошлом году до 19,5–20,5 млн тонн, отмечает РИА «Новости».

    Примерно 3,1 млн тонн урожая стоимостью до 620 млн евро было потеряно из-за жары, а еще 3,6 млн тонн фермеры не стали сажать после переизбытка продукции в прошлом сезоне. Тогда рекордный урожай обрушил цены практически до нуля, вынудив аграриев уничтожать картофель или отдавать его на корм скоту.

    Дополнительное давление на европейских экспортеров замороженного картофеля фри оказали американские пошлины и растущая конкуренция со стороны азиатских стран. Жара также сказалась на размере клубней. Переработчикам, которым обычно нужен картофель диаметром более 50 миллиметров, пришлось смягчить требования, поскольку значительная часть нового урожая не достигает и 40 миллиметров.

    Стоимость сырья на свободном рынке уже многократно выросла. Цена картофеля для переработки достигла 250 евро за тонну по сравнению с 30 евро годом ранее, а во Франции столовый картофель подорожал до 520 евро. Эксперты ожидают, что покупатели в супермаркетах ощутят последствия дефицита к марту. В связи с масштабными потерями европейские фермеры уже предупредили Еврокомиссию об угрозе нехватки продовольствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце эксперты оценили возможность Москвы и Минска охладить страдающую от жары Европу.

    В начале прошлого месяца аномальная погода почти опустошила европейские зимние запасы газа.

    Летом специалисты подсчитали количество скончавшихся из-за экстремальных температур жителей европейских стран.

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    17 сентября 2026, 11:44 • Новости дня
    Лавров заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Лавров: Запад активно готовится к войне против России

    Tекст: Вера Басилая

    Западные государства ведут активную подготовку к вооруженному противостоянию с Россией, искусственно создавая миф о существующей «российской угрозе», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Выступая на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о целенаправленном нагнетании антироссийских настроений, передает ТАСС.

    «Сегодня правящие круги элиты большинства стран Запада насаждают миф об угрозе, которая исходит от России, готовятся активно к войне против нашей страны и осуждают нас, в том числе за то, что мы подрываем европейские ценности», – заявил глава дипломатического ведомства.

    По словам руководителя министерства, под так называемыми европейскими ценностями скрывается готовность вновь оказывать поддержку нацизму. Министр пояснил, что речь идет об одобрении тех сил, которые на практике реализуют нацистскую идеологию, вводя запреты на язык, культуру и образование.

    Глава МИД Сергей Лавров напомнил об открытом возрождении нацистских идей западными государствами.

    Лавров заявил, что противники России всерьез рассматривают возможность прямого физического нападения на нашу страну. Он отметил, что европейские лидеры открыто говорят о серьезной подготовке к вооруженному конфликту.

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