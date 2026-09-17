Захарова сообщила о давлении на посольства России в канун выборов

Асафов: Путин напомнил россиянам о важности участия в выборах в период СВО

Tекст: Олег Исайченко

«Российская избирательная система существует не одно десятилетие. За это время она успела окрепнуть и продемонстрировать свою эффективность. Однако голосование этого года станет уникальным явлением для нашей страны», – сказал политолог Александр Асафов, директор лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований.

По его словам, впервые выборы депутатов Госдумы проходят в условиях специальной военной операции и жесткого санкционного давления. «Президент прекрасно понимает специфику нынешней кампании, в связи с чем и обращается к гражданам, стремясь напомнить им о важности волеизъявления», – подчеркнул Асафов.

При этом, считает эксперт, в нынешних условиях участие граждан в выборах имеет не только внутриполитическое значение. «Чем выше наша сплоченность, тем сложнее противнику будет давить на нас. Единство народа – это залог провала любых попыток его запугать. Это залог победы в сложившемся противостоянии. Сегодня как никогда важно выразить свою солидарность с президентом и теми ребятами, которые отстаивают наши интересы на передовой», – отметил политолог.

Кроме того, по явке и результатам выборов противник тоже будет судить о сплоченности российского общества. «В такой ситуации каждый голос показывает: люди в России ответственно относятся к будущему своей страны и не готовы отдавать ее кому-либо», – считает эксперт.

Отдельно Асафов связал участие в выборах с поддержкой военнослужащих. «Бойцы должны понимать, что здесь, на гражданке, остаются люди, которые искренне любят свою страну. Солдаты несут ответственность за будущее государства с ружьем в руках, а те, кто ждет их в тылу, – с бюллетенем», – пояснил он.

В то же время политолог назвал проведение выборов в нынешних условиях показателем устойчивости избирательной системы. «Недружественные страны пытаются навязать россиянам мнение: не нужно идти на голосование, ведь ваша позиция ничего не решит. Это откровенное лукавство, призванное сломить наше единство», – заявил Асафов.

По его мнению, значение имеет и непосредственный результат голосования. «Участие каждого важно. Мнение каждого ценно. Ведь именно от волеизъявления граждан будет зависеть точный состав Госдумы. Да и Владимир Путин в своей работе всегда опирается на пожелания, высказанные обществом», – заключил эксперт.

Напомним, в среду президент Владимир Путин обратился к гражданам России в преддверии выборов, которые пройдут 18-20 сентября, назвав нынешнюю избирательную кампанию значимой и во многом определяющей. «В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной Думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти», – указал российский лидер.

Президент отметил, что столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции, а жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Госдумы. Он также выразил уверенность в том, что «в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу»: «Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны».

«Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в Год единства народов России, – это тоже ответственность, вклад в укрепление страны», – подчеркнул Путин.

«Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами – миллионы людей, что мы – сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», – пояснил президент.

Он также отметил, что голос каждого избирателя имеет значение: «От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне».