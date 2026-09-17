Суд заочно арестовал экс-министра связи Никифорова

Группа злоумышленников, называющая себя iamnotavillain, разместила ультиматум на своем сайте в среду днем, сопроводив его цифровым таймером обратного отсчета, пишет Financial Times.
В сообщении киберпреступники потребовали заплатить «6000 XMR / 3 млн долларов… иначе все данные будут проданы, а кровь будет на ваших руках».
Хакеры требуют выкуп в криптовалюте Monero (XMR), транзакции которой сложно отследить. Публичное требование является необычным шагом, так как обычно злоумышленники предпочитают вести переговоры приватно, а информацию публикуют только в случае отказа жертвы платить.
По данным издания, хакеры впервые используют свой сайт для выдвижения требований, и переговоры с Revolut пока не начинались. Злоумышленники предоставили журналистам скриншоты и видео, демонстрирующие доступ к документам клиентов, включая водительские права, паспорта, фотографии для верификации и историю транзакций.
Утечка данных затронула как минимум 680 аккаунтов. Доступ к информации был получен через взлом итальянской правительственной почтовой системы, с помощью которой хакеры несколько месяцев выдавали себя за правоохранителей и запрашивали данные о клиентах с крупными криптоактивами.
Представители Revolut заявили, что не получали прямых контактов или требований от лиц, делающих эти заявления. Ранее банк сообщал о предоставлении поддержки пострадавшим клиентам и сотрудничестве с правоохранительными органами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британская финтех-компания Revolut подтвердила утечку конфиденциальной информации клиентов из-за мошеннических запросов.
Ранее злоумышленники взломали десятки тысяч компьютеров властей Британии для похищения данных.