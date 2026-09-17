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    17 сентября 2026, 16:52 • Новости дня

    Иран потребовал приостановить членство США в МАГАТЭ

    Иран потребовал приостановить членство США в МАГАТЭ из-за нарушений устава

    Иран потребовал приостановить членство США в МАГАТЭ
    @ Liu Xinyu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тегеран потребовал лишить Вашингтон права голоса в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за масштабных актов агрессии и военных преступлений.

    Иран призвал лишить Соединенные Штаты права голоса в МАГАТЭ. В заявлении постоянного представительства Ирана при международных организациях в Вене указано, что США систематически нарушают устав организации, передает РИА «Новости».

    «Может ли кто-либо всерьез и добросовестно утверждать, что государство с таким мрачным послужным списком существенных нарушений положений устава выполняет свои обязательства? Разве членство такой страны не должно быть приостановлено, как того требует статья XIX.B?» – заявил представитель Ирана на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

    Дипломат подчеркнул, что право на членство в Совете управляющих не должно зависеть от технологической мощи государства. По его словам, в 2025 и 2026 годах американская сторона совершила масштабные акты агрессии против Ирана, что нарушает фундаментальные принципы ООН.

    Представитель Ирана добавил, что Соединенные Штаты причастны к военным преступлениям, включая гибель 168 детей в начальной школе в Минабе. Кроме того, совместно с Израилем было проведено 18 волн атак на мирные ядерные объекты Ирана, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ. Подобные действия противоречат принципам мирного использования ядерной энергии, резюмировали в постпредстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана выразили протест Австрии из-за невыдачи виз для участия в конференции МАГАТЭ.

    Месяцем ранее Тегеран обвинил агентство в бездействии на фоне американских ударов по иранским объектам. А весной руководство Исламской республики подтвердило попадание выпущенного США снаряда по территории атомной электростанции «Бушер».

    16 сентября 2026, 03:48 • Новости дня
    Опубликованы фото разрушений на базах США после ударов Ирана

    CBS News показал разрушения на базах США после иранских ударов

    Опубликованы фото разрушений на базах США после ударов Ирана
    @ кадр из видео CBS News

    Tекст: Антон Антонов

    Телеканалом CBS News опубликованы фотографии разрушений на базах Соединенных Штатов на Ближнем Востоке после иранских ударов.

    Кадры опубликованы на сайте CBS News. Фото с последствиями иранских атак беспилотниками и ракетами передали действующие военнослужащие на условиях анонимности из-за строгих ограничений в армии.

    «Это серьезный ущерб нашим базам, о котором не сообщалось американской общественности. Мы стоим там с закрытыми глазами, получая удар в лицо», – рассказал телеканалу один из солдат.

    На одном из снимков с базы ВВС в Саудовской Аравии зафиксировано прямое попадание в заднюю часть четырехмоторного самолета Boeing E-3 Sentry. Хвост оторван от обгоревшего фюзеляжа, на котором крепился радар, необходимый для сбора разведданных в воздухе.

    Другие фото демонстрируют разрушенные казармы, рядом с которыми уцелели бетонные заграждения, оказавшиеся неэффективными против воздушных атак. Аналогичная картина наблюдается в лагере в Кувейте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская военная инфраструктура на Ближнем Востоке понесла сильный ущерб из-за иранских ударов.

    NBC оценил восстановление американских баз в миллиарды долларов.

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    14 сентября 2026, 22:19 • Новости дня
    Супертанкер El Gaia подорвался на минах в Ормузском проливе
    Супертанкер El Gaia подорвался на минах в Ормузском проливе
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Супертанкер El Gaia пытался пройти через запретную зону в южной части Ормузского пролива и подорвался на минах, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    Взрыв повредил судно, после чего на борту начался пожар, передает РИА «Новости».

    КСИР уточнил, что попытки потушить огонь на танкере не дали результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранское управление по контролю за Персидским заливом обнародовало перечень из 77 кораблей, которым грозит конфискация при попытке пересечь Ормузский пролив из-за нарушения правил судоходства.

    В прошлом месяце управление пригрозило нарушителям правил пересечения Ормузского пролива арестом и конфискацией.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    15 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Пентагон назвал сумму затрат США на боеприпасы для ударов по Ирану

    Пентагон: США потратили 22 млрд долларов на боеприпасы для ударов по Ирану

    Пентагон назвал сумму затрат США на боеприпасы для ударов по Ирану
    @ Mass Communication Specialist Seaman David Flewellyn/.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе военной кампании против Ирана американские вооруженные силы израсходовали боеприпасы на сумму, превышающую 22 млрд долларов, говорится в докладе Пентагона.

    Во время военной кампании против Ирана Соединенные Штаты израсходовали боеприпасов на общую сумму 22 млрд долларов. Эта информация содержится в докладе генерального инспектора Пентагона, передает РИА «Новости».

    «Оценка включает в себя общие расходы на операцию «Эпическая ярость» в размере 7,4 млрд долларов, расходы в 22,3 млрд долларов на израсходованные боеприпасы и потерю оборудования на 3,7 млрд долларов», – говорится в документе.

    Отмечается, что приведенные цифры являются приблизительными. Бюджет операции не был одобрен Конгрессом США, что затрудняет составление подробной финансовой отчетности.

    Ранее газета The New York Times сообщала, что за время конфликта американские военные практически исчерпали запасы малозаметных крылатых ракет, выпустили десятилетнюю норму Tomahawk и потратили двухлетний объем производства ракет для систем Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общие расходы Вашингтона на конфликт с Ираном превысили 100 млрд долларов. Кроме того, американские военные потратили почти 80% запасов перехватчиков для ключевых систем ПРО. Также вооруженные силы США практически исчерпали свой арсенал высокоточных дальнобойных ракет.

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    16 сентября 2026, 01:28 • Новости дня
    Конгрессмены США одобрили резолюцию для голосования по санкциям к России
    Конгрессмены США одобрили резолюцию для голосования по санкциям к России
    @ Alex Edelman/CNP/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Палата представителей Конгресса США сделала первый шаг к принятию нового пакета санкций против России и Ирана, одобрив процедурную резолюцию.

    За документ проголосовали 214 законодателей, против выступили 211, передает РИА «Новости».

    Примечательно, что два представителя Демократической партии, Джаред Голден и Мари Глюзенкамп Перес, отступили от позиции своих коллег и поддержали резолюцию вместе с республиканцами.

    Теперь законопроект о санкциях может быть вынесен на полноценное голосование в нижней палате Конгресса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, законопроект о санкциях против России ранее застрял в Палате представителей Конгресса США из-за опасений расширения тарифных полномочий Белого дома.

    Старшие демократы в ключевых комитетах Палаты представителей выступили против документа, назвав его вредным для интересов США. Внутри самой Демократической партии из-за законопроекта возник раскол – часть конгрессменов готова поддержать инициативу, несмотря на позицию руководства фракции.

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    14 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Трамп пообещал выставить миру счет за войну с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп пригрозил взыскать огромные компенсации со стран, отказавшихся помогать Вашингтону в ходе вооруженного конфликта против Ирана.

    Глава Белого дома подчеркнул, что после завершения боевых действий государствам придется компенсировать Вашингтону все понесенные затраты, передает ТАСС. Политик выразил крайнее недовольство отсутствием поддержки со стороны международного сообщества.

    «Нефть поступает через Ормузский пролив. Страны мира, которые ничем нам не помогли, должны будут – и обязательно это сделают – возместить убытки США, когда этот мошеннический конфликт закончится», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Президент также добавил, что Соединенные Штаты на протяжении многих поколений делают для других государств гораздо больше, чем для самих себя.

    Весной американский лидер раскритиковал союзников по НАТО за отказ от поддержки Вашингтона в ситуации с Ираном.

    В августе глава Белого дома отклонил требования Тегерана о возмещении убытков от противостояния.

    Позже президент США запланировал объявить Ормузский пролив американской территорией.

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    14 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Минфин США назвал ВТБ банком с наиболее масштабными санкционными ограничениями
    Минфин США назвал ВТБ банком с наиболее масштабными санкционными ограничениями
    @ Demian Stringer/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский банк ВТБ оказался среди финансовых организаций с наиболее масштабными санкционными ограничениями, сообщило Министерство финансов США.

    «ВТБ входит в число финансовых организаций мира, в отношении которых действуют наиболее масштабные финансовые ограничения», – говорится в заявлении ведомства.

    Американское министерство также предупредило, что любое взаимодействие с российским банком может повлечь серьезные санкционные риски для структур из США, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США внес российский банк ВТБ в иранский санкционный список.

    Ранее американское ведомство добавило в тот же перечень турецкий банк Golden Global с его дочерними структурами.

    Незадолго до этого министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности как заключения сделки с Тегераном, так и продолжения санкционного давления или новых ударов.

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    15 сентября 2026, 02:11 • Новости дня
    CENTCOM назвало заявление Ирана о подрыве супертанкера El Gaia на мине ложью

    Tекст: Антон Антонов

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло заявление иранского Корпуса стражей исламской революции, что шедший под флагом Панамы супертанкер El Gaia подорвался на морской мине в Ормузском проливе.

    По заявлению CENTCOM в X, судно El Gaia было выведено из строя иранской ракетой еще месяц назад.

    В минувшие выходные Тегеран вновь атаковал этот танкер, использовав беспилотник, говорится в сообщении. В момент удара корабль находился в водах у побережья Омана. Сейчас поврежденное судно буксируется силами регионального партнера Соединенных Штатов.

    «Ложное заявление КСИР – это еще один пример их лжи и попыток запугивания, пока они пытаются препятствовать проходу коммерческих судов в проливе», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранский Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве супертанкера El Gaia на минах в Ормузском проливе.

    В конце августа Центральное командование вооруженных сил США заявило, что провело точечную операцию против КСИР для защиты коммерческого судоходства.

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    14 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    США внесли российский банк ВТБ в иранский черный список

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов Соединенных Штатов расширило действующие ограничительные меры в отношении крупного российского банка ВТБ, добавив его в специальный санкционный перечень по Ирану.

    Соответствующее заявление было официально опубликовано американским финансовым ведомством, передает ТАСС. Отмечается, что первые секторальные санкции Вашингтон начал применять против ВТБ еще в 2014 году.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент анонсировал систематическое применение санкций за поддержку Ирана.

    В начале сентября американское ведомство внесло турецкий банк Golden Global в иранский санкционный список.

    Двумя годами ранее власти Соединенных Штатов предъявили обвинения главе ВТБ Андрею Костину в нарушении антироссийских ограничений.

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    15 сентября 2026, 21:16 • Новости дня
    МИД Ирана назвал вершиной айсберга раскрытый США урон от иранских ударов

    Аракчи: Иран раскроет реальные данные о нанесенном базам США уроне

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал информацию о повреждениях американских военных баз на Ближнем Востоке лишь вершиной айсберга.

    Аракчи пообещал раскрыть реальные данные о масштабах ущерба, нанесенного американским военным базам на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». «Это лишь вершина айсберга. Мы раскроем все в свое время», – написал он в соцсетях. К своему сообщению министр прикрепил страницу из доклада генерального инспектора Пентагона.

    В документе перечислены повреждения, полученные от иранских ответных ударов. Согласно докладу, атаки в ответ на операцию США «Эпическая ярость» повредили и уничтожили сотни объектов на американских базах.

    Аракчи также предупредил, что распространяющим ложь об Иране придется несладко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли серию ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке.

    Иранские военные поразили американскую авиабазу в Иордании беспилотниками. Тегеран атаковал как минимум шесть американских объектов в регионе.

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    16 сентября 2026, 04:51 • Новости дня
    Вэнс заявил о грядущем переходе конфликта США и Ирана в новую стадию

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт США и Ирана через пару месяцев перейдет в новую фазу, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Мы не можем предсказать будущее, но я думаю, что президент прав, говоря, что через пару месяцев это дело перейдет в совершенно иную фазу», – отметил вице-президент в интервью New York Post.

    По его словам, первый этап операции уже успешно завершился якобы ликвидацией ядерной инфраструктуры Тегерана и иранских вооруженных сил. «Второй этап заключается в том, чтобы убедиться, что они не смогут восстановиться», – сказал он, добавив, что также требуется обеспечить сохранение глобальной стабильности.

    Он выразил согласие с мнением главы государства о том, что боевые действия закончатся после промежуточных выборов в США. До этого момента иранские власти продолжат терять контроль над Ормузским проливом.

    В настоящий момент движение судов через этот важнейший мировой энергетический узел восстановилось более чем на 50%. Вашингтон сейчас не ведет масштабных наступательных операций, подчеркнул Вэнс. При этом иранская сторона периодически безуспешно обстреливает проходящие мимо коммерческие корабли, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом спрогнозировал скорое завершение противостояния с Ираном.

    Вэнс предрек фундаментальную трансформацию Ближнего Востока из-за лишения Тегерана ядерного оружия.

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    15 сентября 2026, 17:08 • Новости дня
    Группа афганских мигрантов погибла от жажды в Иране

    Ariana News: Десятки афганских мигрантов погибли от жажды в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа из 17 нелегальных мигрантов, включая женщин и детей, погибла в пустыне при попытке пересечь границу Афганистана и Ирана, сообщил афганский новостной портал Ariana News.

    Трагедия произошла 10 сентября в районе деревни Сухтех Мок иранской провинции Сараван, передает РИА «Новости». Мигранты погибли от обезвоживания в пустыне по пути к родственникам. Обезвоженные тела доставили в морг соседнего города Хаш.

    «Не менее 17 афганских мигрантов, среди которых были женщины и дети, погибли от сильной жажды недалеко от города Сараван на юго-востоке Ирана при попытке нелегально перебраться в соседнюю страну», – сообщает Ariana news.

    По данным издания, пятеро погибших принадлежали к одной семье из афганской провинции Баглан: 45-летняя мать и четыре ее дочери в возрасте 14, 16, 18 и 22 лет. Родственники этой семьи живут в Сараване. Среди остальных жертв было как минимум шестеро детей младше 14 лет.

    Родные погибших рассказали, что во время перехода через пустыню у афганцев закончилась вода.

    Один из родственников добавил, что сопровождавшие группу мужчины в какой-то момент отделились от женщин и детей, оставив их без необходимого запаса питья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года власти Ирана потребовали от миллионов афганских мигрантов покинуть страну.

    Процесс массовой депортации беженцев вызвал гуманитарный кризис в соседнем государстве.

    До этого временное правительство Афганистана начало расследование убийства 250 мигрантов на иранско-пакистанской границе.

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    15 сентября 2026, 21:20 • Новости дня
    Пассажирский Boeing экстренно сел в Иране из-за оторвавшейся покрышки

    Rokna: Пассажирский Boeing 737 экстренно сел в Иране из-за потери покрышки шасси

    Tекст: Денис Тельманов

    Пассажирский лайнер авиакомпании Sepehran совершил вынужденную посадку в иранском аэропорту из-за оторвавшейся при взлете покрышки шасси, сообщил портал Rokna.

    Инцидент с самолетом Boeing 737 авиакомпании Sepehran произошел в понедельник, 14 сентября, передает РИА «Новости». Лайнер выполнял рейс из Мешхеда в Керманшах. Изначально средства массовой информации сообщали о проблемах с шасси и возможном повреждении двигателя, однако подробностей не приводили.

    «Согласно более полным сообщениям, во время взлета оторвалась часть покрышки одного из шасси самолета», – уточнил иранский портал Rokna.

    После обнаружения неисправности экипаж запросил экстренную посадку. Воздушное судно благополучно вернулось в аэропорт Мешхеда, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

    Опубликованные в Сети кадры свидетельствуют, что происшествие вызвало панику на борту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в аэропорту Чикаго у двух пассажирских самолетов при посадке лопнули шины шасси.

    Месяцем ранее в Бишкеке лайнер завалился на бок из-за поломки заднего шасси при взлете.

    В феврале летевший из Антальи самолет совершил вынужденную посадку на брюхо без выдвинутого шасси.

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    14 сентября 2026, 23:46 • Новости дня
    Беспилотник ударил по рыболовецким лодкам в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    В иранской провинции Хормозган беспилотник атаковал две рыболовецкие лодки в районе Ормузского пролива, сообщил заместитель губернатора провинции Хормозган Ахмад Нафиси.

    Инцидент произошел в понедельник вечером в районе порта Карган в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    «Две рыболовецких лодки в районе порта Карган в Ормузском проливе подверглись беспилотной атаке преступного противника», – приводит его слова гостелерадиокомпания Ирана.

    Нафиси сообщил, что несколько рыбаков пропали без вести. Сейчас продолжаются их поиски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Корпуса стражей исламской революции уничтожили американский разведывательный надводный беспилотник Saildrone в акватории Ормузского пролива.

    Иранские системы противовоздушной обороны сбили американский дрон MQ-1 над этим стратегическим районом.

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    15 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    Конгрессмен Мэсси инициировал процедуру импичмента главы Пентагона Хегсета
    Конгрессмен Мэсси инициировал процедуру импичмента главы Пентагона Хегсета
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конгрессмен США Томас Мэсси обвинил главу Пентагона Питера Хегсета в незаконном ведении боевых действий против Ирана и инициировал процедуру импичмента.

    Конгрессмен вынес на голосование резолюцию, которая содержит восемь пунктов обвинений против главы Пентагона, передает РИА «Новости».

    «Участвуя в боевых действиях в Иране более 90 дней без разрешения Конгресса, министр Хегсет нарушает закон и должен быть привлечен к ответственности», – говорится в официальном заявлении Мэсси.

    По словам конгрессмена, нарушения Хегсета не ограничиваются конфликтом с Ираном. Мэсси заявил, что министр злоупотребляет властью, игнорирует резолюции конгресса о военных полномочиях, занимается похищением иностранных лидеров и запугивает критиков администрации США.

    Среди обвинений – подавление свободы слова через использование ресурсов Пентагона для преследования сенатора Марка Келли, а также похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро без законных оснований. Мэсси также обвинил Хегсета в ведении незаконной войны в Йемене без одобрения Конгресса, которая сопровождалась ударами по гражданским объектам и сокрытием отчетности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, демократы в Палате представителей еще в апреле внесли резолюцию об импичменте Хегсета по шести пунктам обвинения, включая незаконную войну против Ирана.

    Ранее Мэсси заявил об отсутствии юридических оснований для военной операции США против Ирана.

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    16 сентября 2026, 07:22 • Новости дня
    Американские военные показали кадры разрушенных Ираном баз

    Американские военные показали кадры разрушений на базах США после ударов Ирана

    Американские военные показали кадры разрушенных Ираном баз
    @ соцсети

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военнослужащие показали телеканалу CBS кадры разрушений на базах США в Саудовской Аравии и Кувейте, вызванных ударами Ирана, сообщил телеканал CBS News.

    Американские военнослужащие показали кадры разрушений на базах США в Саудовской Аравии и Кувейте, вызванных ударами Ирана, передает ТАСС.

    «Нашим базам нанесен серьезный ущерб, о котором не сообщили американской общественности. Мы стоим с закрытыми глазами и получаем удары по лицу», – сообщил один из солдат, находящихся в зоне дислокации.

    На фотографии с авиабазы принца Султана в Саудовской Аравии виден самолет Boeing E-3 Sentry, хвост которого отломился от фюзеляжа в результате попадания снаряда. Фотографии с базы Кэмп-Бюринг в Кувейте показывают разрушенные здания и автомобили.

    Ранее в отчете Бюджетного управления Конгресса сообщалось, что конфликт с Ираном будет обходиться американцам в два-три млрд долларов ежемесячно. На первые пять месяцев войны уже ушло 38 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные атаковали базу «Принц Султан» в Саудовской Аравии. Позже беспилотники Исламской Республики нанесли удары по трем американским объектам в Кувейте. Перед этим президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном.

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