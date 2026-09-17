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    Нарышкин открыл мемориальную доску разведчику ГДР Вольфу в Москве
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    17 сентября 2026, 16:00 • Новости дня

    Нарышкин открыл мемориальную доску разведчику ГДР Вольфу в Москве

    Нарышкин открыл мемориальную доску разведчику ГДР Вольфу в Москве
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин открыл в Москве мемориальную доску выдающемуся разведчику, антифашисту и бывшему главе внешней разведки Восточной Германии Маркусу Вольфу.

    На церемонии Нарышкин подчеркнул, что Вольф был не только исключительным профессионалом, но и человеком большой нравственной силы, передает ТАСС. Глава СВР указал, что Вольфу удалось сделать возглавляемую им спецслужбу одной из сильнейших в мире.

    Нарышкин назвал жизнь Вольфа примером стойкости, верности долгу и высочайшего профессионализма, а также напомнил, что тот был боевым соратником многих советских разведчиков.

    Мемориальную доску разместили на фасаде дома в Кисловском переулке. Именно сюда в 1934 году 11-летний Маркус Вольф переехал с родителями и младшим братом после того, как семья бежала из нацистской Германии.

    В 2024 году в Москве прошла премьера шпионского сериала «ГДР».

    17 сентября 2026, 10:57 • Новости дня
    Собянин: Портал поставщиков объединил 410 тыс. предпринимателей со всей страны

    Tекст: Вера Басилая

    Московский портал поставщиков объединил более 410 тыс. предпринимателей со всей России, превратившись в эффективный маркетплейс для закупок малого объема, заявил член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр Москвы Сергей Собянин.

    Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что поддержка отечественных производителей и обеспечение технологического суверенитета страны являются ключевой задачей народной программы «Единой России».

    «Государственный заказ, в рамках которого приоритет отдается отечественной продукции – один из наиболее эффективных инструментов решения этой задачи», – подчеркнул он.

    По словам градоначальника, московский портал поставщиков стал универсальным маркетплейсом для закупок малого объема. Платформа позволяет предпринимателям из любого региона страны предлагать свою продукцию, делая участие в торгах доступным даже для самого малого бизнеса. В настоящее время на площадке работают более 410 тыс. предпринимателей, свыше 90% из которых представляют малый и средний бизнес.

    За семь месяцев 2026 года на портале зарегистрировались 16,7 тыс. новых поставщиков, причем 76% из них пришли из российских регионов. Продукцию закупают более 60 тыс. государственных и муниципальных учреждений из 48 регионов России. Каталог платформы вырос до 3,6 млн уникальных наименований, а ежедневно заключается более 1,5 тыс. контрактов.

    Для удобства пользователей на портале внедрены современные технологии, включая электронный документооборот, бот автоматических ставок и инструменты искусственного интеллекта. Встроенный API-сервис позволяет оперативно скачивать каталог продукции для аналитики. В 2025 году платформу интегрировали с мобильным приложением «Госключ», что дало возможность подписывать контракты со смартфонов.

    Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о высокой востребованности столичной высокотехнологичной продукции в регионах России.

    Московские заказы на электробусы и спецтехнику поспособствовали созданию более 100 тыс. рабочих мест на предприятиях по всей стране.

    Президент Владимир Путин подписал закон об упрощении и ускорении закупочных процедур для российских субъектов.

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    17 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два летевших в сторону Москвы дрона

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о паре уничтоженных дронов, летевших в сторону Москвы.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Росавиация сообщила о переходе на ограниченный режим работы с рейсами в аэропортах Внуково и Домодедово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО в течение среды сбили 68 украинских БПЛА над регионами страны, при этом в ночь на среду дежурными силами ПВО был  перехвачен и уничтожен 71 украинский дрон самолетного типа.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    15 сентября 2026, 17:52 • Новости дня
    Гендиректора «Рус-Строя» осудили за неуплату налогов на миллиард рублей

    Гендиректор «Рус-Строя» получил три года за неуплату налогов на миллиард рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор строительной компании «Рус-Строй» Левон Абьян и фактический владелец фирмы Карен Кучукян получили тюремные сроки за масштабные махинации с налогами, скрыв от государства более миллиарда рублей.

    Суд в Москве вынес обвинительный приговор руководству строительной компании ООО «Рус-Строй». Абьян и Кучукян признаны виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК России в Max.

    Следствие установило, что руководители компании, занимающейся строительством автомобильных дорог, создали фиктивный документооборот с подконтрольными фирмами. Они вносили ложные сведения о налоговых вычетах по НДС в декларации, которые затем подавали в налоговые органы.

    В период с декабря 2019 по март 2021 года фигуранты дела не уплатили в государственный бюджет более одного миллиарда рублей. В ходе предварительного расследования ущерб был частично возмещен на сумму свыше 850 млн рублей. Суд назначил каждому наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел объявило в розыск создателя крупнейшей площадки фиктивного НДС Александра Осина.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против гендиректора компании «Экологистика» из-за налоговых махинаций на 500 млн рублей.

    До этого Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал нескольких бизнесменов за использование незаконных схем с налогами.

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    16 сентября 2026, 17:52 • Новости дня
    Убийца сотрудника Фонда соцстрахования в Москве получил 24 года колонии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве 49-летний Аслан Хагундоков получил 24 года колонии строгого режима за жестокое убийство сотрудника Фонда социального страхования Олега Гвоздева.

    Суд приговорил 49-летнего Аслана Хагундокова к 24 годам колонии строгого режима за убийство, совершенное в 2012 году, сообщает РИА «Новости». Следствие установило, что в ноябре 2012 года Хагундоков вместе с соучастником напал на мужчину во дворе на Садовой-Спасской улице.

    Преступники нанесли жертве смертельные ножевые ранения и скрылись. Погибшим оказался сотрудник Фонда социального страхования Олег Гвоздев.

    «С учетом позиции группы государственных обвинителей прокуратуры города Москвы суд приговорил Хагундокова к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года», – пояснили в прокуратуре.

    Суд признал мужчину виновным в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Также был удовлетворен иск потерпевшей о компенсации морального вреда.

    Дело соучастника выделено в отдельное производство. Ранее Хагундоков уже отбыл десятилетний срок за другое убийство, совершенное в 2014 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи направили в суд дело об убийстве мужчины в московском метро в 2002 году. Столичный суд вынес приговор.

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    16 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    Названа предварительная причина пожара на подстанции в Москве

    Возможной причиной пожара на подстанции в Москве названо короткое замыкание

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной возгорания на электроподстанции возле гостиницы на северо-востоке Москвы, по предварительным данным, стало короткое замыкание.

    По предварительной информации, возгорание на электроподстанции рядом с гостиницей на северо-востоке Москвы произошло из-за короткого замыкания, передает РИА «Новости».

    «Предварительная причина пожара на подстанции – короткое замыкание в электрооборудовании», – рассказал представитель экстренных служб столицы.

    Напомним, из-за пожара на электроподстанции на Дмитровском шоссе администрация эвакуировала около 80 постояльцев гостиницы.

    В мае короткое замыкание привело к крупному возгоранию квест-комнат около Измайловского кремля.

    Месяцем ранее аналогичная неисправность электросети спровоцировала гибель более тысячи животных на ферме в Забайкальском крае.

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    15 сентября 2026, 15:16 • Новости дня
    Московский суд оштрафовал владелицу антикафе за незаконное содержание лемура

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владелицу столичного антикафе оштрафовали на 2,5 тыс. рублей и изъяли у нее кошачьего лемура за отсутствие необходимых документов и лицензий, сообщили в Мосгорсуде.

    Столичный суд признал владелицу кошачьего лемура виновной в причинении вреда редкому животному, передает РИА «Новости». Женщине назначен штраф в размере 2,5 тыс. рублей, а сам питомец конфискован.

    «Суд признал Леоненко виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 2500 рублей с конфискацией лемура. Животное передано в ГАУ «Московский зоопарк», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Проверка в антикафе прошла 2 апреля 2026 года. Выяснилось, что владелица не смогла предоставить документы о законном владении животным, а в имеющихся бумагах были найдены противоречия о годе рождения лемура.

    Животное содержалось в полувольных условиях и за плату предоставлялось посетителям для фотосессий и кормления. При этом у хозяйки отсутствовало разрешение на содержание объектов животного мира в таких условиях, а также лицензия Россельхознадзора на использование лемура в коммерческой деятельности.

    Ранее столичный суд оштрафовал троих организаторов опасных фотосессий со львами. Правоохранители передали незаконно используемых для коммерческих съемок хищников в Московский зоопарк.

    Московская прокуратура обнаружила несоблюдение санитарных норм в столичном антикафе с минипигами.

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    16 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    Пожар на электроподстанции у отеля в Москве ликвидировали

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве ликвидировали возгорание на электроподстанции рядом с гостиницей, из-за которого пришлось эвакуировать около 80 человек.

    Возгорание на электроподстанции, расположенной возле гостиницы на Дмитровском шоссе, полностью потушено, передает РИА «Новости». До прибытия спасательных подразделений администрация отеля самостоятельно вывела на улицу около 80 человек.

    «Пожар на электроподстанции ликвидирован, горело оборудование», – рассказал представитель экстренных служб столицы.

    Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало. В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания оборудования на подстанции.

    Напомним, из-за пожара на соседней электроподстанции спасатели эвакуировали около 80 гостей отеля.

    В марте на северо-востоке Москвы произошел пожар в расположенной на Алтуфьевском шоссе гостинице.

    В прошлом году в столичном Востряковском проезде сгорела территория трансформаторной подстанции.

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    16 сентября 2026, 14:06 • Новости дня
    Пожар на электроподстанции стал причиной эвакуации около 80 человек в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возгорание на электроподстанции на Дмитровском шоссе в столице стало причиной срочной эвакуации около 80 постояльцев расположенной неподалеку гостиницы.

    Около 80 гостей отеля в Москве эвакуировали из-за пожара на соседней электроподстанции. ЧП произошло на северо-востоке столицы. Пожар вспыхнул в непосредственной близости от здания отеля.

    «На Дмитровском шоссе произошло возгорание электроподстанции, расположенной рядом с гостиницей», – сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб города.

    Администрация учреждения оперативно вывела на улицу около 80 человек еще до приезда дежурных подразделений спасателей. Сейчас специалисты выясняют точные обстоятельства и причины происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне при пожаре в подмосковном хостеле пострадали четыре человека.

    Ранее на северо-востоке Москвы загорелось здание гостиницы. А до этого пожар произошел на территории столичной трансформаторной подстанции.


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    14 сентября 2026, 21:32 • Новости дня
    Власти Москвы предупредили о сильном тумане

    Городское хозяйство Москвы сообщило о сильном тумане и видимости до 200 метров

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на вторник и утром в Москве прогнозируется сильный туман, видимость на дорогах может снизиться до 200 метров, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

    Предупреждение о сложных погодных условиях было опубликовано в канале комплекса городского хозяйства Москвы в Max. Специалисты ведомства подчеркнули, что ухудшение видимости ожидается в ночные и утренние часы.

    «По прогнозам синоптиков, в ночь на 15 сентября и утром в столице местами ожидается туман с видимостью 200-700 метров», – отмечается в сообщении.

    В связи с неблагоприятными метеоусловиями водителей призвали проявить особую осторожность на дорогах. Автомобилистам настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и сохранять безопасную дистанцию.

    В начале сентября столичное управление МЧС предупредило о снижении видимости на дорогах из-за плотной пелены тумана.

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    17 сентября 2026, 00:03 • Новости дня
    Аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о переходе аэропорта Домодедово на работу с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО в течение среды сбили 68 украинских БПЛА над регионами страны, при этом в ночь на среду дежурными силами ПВО был  перехвачен и уничтожен 71 украинский дрон самолетного типа.


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    15 сентября 2026, 06:15 • Новости дня
    Гидрометцентр: Предпосылок для включения отопления в Москве в сентябре нет

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Включение отопления в Москве ожидается не раньше первой декады октября, так как до конца сентября среднесуточная температура не опустится ниже 8 градусов, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

    Среднесуточная температура в Московском регионе, вероятнее всего, не опустится ниже 8 градусов до конца сентября, сказала Макарова, передает ТАСС.

    «Среднесуточная в Москве достигает такого значения в октябре, 5 октября. В начале октября, 1 октября это еще около 9 градусов, а 5 октября переходит через 8 к более низким значениям. Но для включения отопления в течение пяти дней должно быть ниже 8 градусов», – пояснила специалист.

    Снижение температур ожидается к концу первой декады октября, предпосылок для включения отопления в сентябре пока нет, заметила эксперт.

    Синоптик отметила, что пока среднесуточная температура опустилась ниже 8 градусов на Новой Земле и на севере Ямала. Аналогичные показатели прогнозируются на севере Байкала и на побережье Дальнего Востока.

    Норматив предусматривает подачу тепла при среднесуточной температуре ниже 8 градусов в течение пяти дней.

    В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин объявлял о начале отопительного сезона в конце сентября.

    Осенью 2024 года столичные власти запускали отопление в жилых домах только седьмого октября.

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    17 сентября 2026, 00:38 • Новости дня
    В аэропорту Внуково введена работа с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о переходе аэропорта Внуково на работу с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства», – написал он.

    В Росавиации предупредили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а их статус можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. 

    Чуть ранее аэропорт Домодедово объявил переход на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО в течение среды сбили 68 украинских БПЛА над регионами страны, при этом в ночь на среду дежурными силами ПВО был  перехвачен и уничтожен 71 украинский дрон самолетного типа.


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    15 сентября 2026, 11:05 • Новости дня
    В Москве запустили цифровой сервис выбора стационара для плановой госпитализации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жители столицы теперь могут самостоятельно подбирать медицинское учреждение и дату планового лечения через приложение «ЕМИАС.ИНФО» на основе индивидуальных показаний.

    Новая система переводит процесс подготовки к стационарному лечению в цифровой формат, рассказала заведующая КДЦ ГКБ №15 имени Филатова департамента здравоохранения города Ольга Андреева, передает «Газета.Ru».

    «Теперь врач поликлиники при подтверждении потребности в стационарном лечении оформляет цифровую заявку в специализированной базе данных, которая открыта для профильных городских больниц. Специалисты стационаров анализируют медицинские данные конкретного пациента и согласовывают свои варианты госпитализации или консультации для личного осмотра и корректировки лечебной тактики», – уточнила Андреева.

    В сервисе «ЕМИАС.ИНФО» обычно появляется более трех доступных учреждений на выбор. Если случай сложный, к процессу привлекают главного профильного специалиста. Пациентам без смартфонов помогают определиться лечащие врачи прямо на приеме.

    Проект «умной госпитализации» начали внедрять в ноябре 2024 года. В марте 2026 года алгоритм заработал в обновленном виде, объединив все этапы лечения москвичей.

    Эксперты анонсировали создание единой цифровой карты пациента для объединения медицинской информации.

    Правительство России утвердило функцию отложенной записи к врачам через портал «Госуслуги».

    Власти Москвы внедрили искусственный интеллект для подготовки персонализированных справок перед приемом в поликлиниках.

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    16 сентября 2026, 06:36 • Новости дня
    Синоптик Тишковец предсказал реинкарнацию бабьего лета в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В октябре жителей столичного региона ожидает возвращение теплой и сухой погоды с большим количеством солнечных дней, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Во втором месяце осени жителей столичного региона ждет возвращение теплой и сухой погоды, сказал Тишковец РИА «Новости».

    «У меня есть основания полагать, что будет реинкарнация бабьего лета и в октябре месяце в виде старого бабьего лета, с приличным количеством солнечных дней», – отметил синоптик.

    По словам эксперта, дефицит осадков в октябре указывает на высокую вероятность повторения бабьего лета. Ранее Тишковец сообщал, что на текущей неделе в Москве установилась относительно сухая погода, а воздух прогреется до 21 градуса тепла.

    Ранее Тишковец сообщал об установлении бабьего лета «на минималках» в Москве.

    Специалист Гидрометцентра Людмила Паршина допустила вероятность возвращения тепла во второй половине сентября.

    До этого метеорологи предрекли москвичам повышение температуры воздуха до 26 градусов.

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    17 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Мошенники выманили у юноши в Москве более 35 млн рублей

    Мошенники выманили у 18-летнего жителя Москвы более 35 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    18-летний житель столицы передал телефонным мошенникам рюкзак с валютой и рублями на общую сумму более 35 млн рублей из-за угрозы выдуманного уголовного преследования.

    Столичные аферисты похитили у юноши свыше 35 млн рублей родительских сбережений. В полицию обратилась москвичка с заявлением об обмане ее сына, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУВД МВД по Москве.

    Злоумышленники позвонили молодому человеку под видом сотрудников различных ведомств и сообщили о фиктивной доверенности, якобы оформленной от его имени на неизвестного гражданина.

    «Под предлогом непривлечения к уголовной ответственности аферисты уговорили его сложить в рюкзак имевшиеся в квартире сбережения родителей в рублях и долларах США, после чего отдать их на Косинской улице незнакомке», – сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Общий ущерб составил 35,3 млн рублей.

    Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемую в подмосковном Жуковском. Ею оказалась 20-летняя девушка, которая выступила в роли курьера. По данным следствия, она забрала наличные, перевела средства в криптовалюту и отправила своим кураторам.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурантка заключена под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа супруга московского предпринимателя отдала аферистам более 75 млн рублей из-за выдуманной доверенности.

    Днем ранее столичный системный аналитик лишилась аналогичной суммы под предлогом спасения сбережений.

    А в июле телефонные мошенники похитили 75 млн рублей у 18-летнего жителя Подмосковья.

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