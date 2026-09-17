Министр образования Италии получил конверт с пулей и угрозами

Министр образования Италии Вальдитара получил конверт с пулей и угрозами

Tекст: Денис Тельманов

Опасную посылку доставили на рабочее место чиновника несколько недель назад, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Adnkronos. Об инциденте стало известно только сейчас, после подачи официального заявления в правоохранительные органы Италии.

«Конверт с пулей, адресованный министру Джузеппе Вальдитаре, доставили в министерство образования… Пуля лежала в конверте, в котором также было письмо с угрозами», – отмечается в публикации.

Председатель совета министров Италии Джорджа Мелони публично поддержала коллегу. Она подчеркнула, что подобные гнусные акты запугивания абсолютно недопустимы в современном демократическом обществе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп обнаружил патрон в присланном конверте.

Осенью 2024 года канцелярия правительства Словакии получила письмо с пулей для премьера Роберта Фицо.

Весной того же года премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о поступивших угрозах.