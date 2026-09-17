Премьер-министр Швеции подал в отставку после выборов

Перебои с топливом на АЗС начались во Франции

Le Figaro: С острой нехваткой топлива столкнулось 10% АЗС Франции

Tекст: Тимур Шайдуллин

Кризис с горючим охватил каждую десятую французскую заправку, испытывающую дефицит хотя бы одного вида нефтепродуктов, передает RT со ссылкой на газету Le Figaro. Резкий скачок стоимости бензина спровоцировал в социальных сетях призывы к протестам и блокировке средиземноморских нефтебаз.

Пресс-секретарь правительства Франции Мод Брежон прокомментировала развитие топливного кризиса. «Ситуация становится всё более сложной в последние недели», – подчеркнула она.

В ответ на угрозу масштабных забастовок Макрон потребовал от кабинета министров полной мобилизации. Глава государства поручил оперативно наладить поставки горючего и стабилизировать ценообразование на внутреннем рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость литра дизельного топлива во Франции достигла отметки в 2,3 евро. Министр экономики страны Ролан Лескюр предупредил о длительном характере текущего топливного кризиса.

Весной французские власти призвали Еврокомиссию расследовать работу европейских нефтеперерабатывающих заводов.