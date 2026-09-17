  • Новость часаЭксперт: ВС России не допустили запуска «Запорожстали»
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Угроза от ИИ превзошла ожидания человечества
    Politico: Мерц может лишиться поста в ближайшие выходные
    Реактивные дроны России оказались недосягаемыми для вертолетов ВСУ
    Умер двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    Глава УИК погибла при атаке дрона в Запорожской области
    Трамп назвал еврочленство Канады враждебным актом
    Американист: Трамп проигнорирует закон Грэма
    Цена дизеля на немецких АЗС достигла исторического максимума
    17 сентября 2026, 14:54 • Новости дня

    Цена нефти Brent опустилась ниже 103 долларов за баррель

    Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE опустилась ниже 103 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 103 долларов за баррель впервые с 10 сентября.

    Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 103 долларов за баррель впервые с 10 сентября, передает ТАСС.

    К 14:13 московского времени цена Brent снизилась на 2,78% и составила 102,89 доллара за баррель. Вскоре падение замедлилось до 2,54%, а стоимость барреля достигла отметки 103,14 доллара.

    Одновременно с этим стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 1,86%, составив 100,52 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце цена нефти Brent поднялась почти на 3%.

    В начале прошлого месяца стоимость этого сорта выросла на 5%.

    Летом стоимость фьючерсов на нефть марок Brent и WTI пошла вниз.

    14 сентября 2026, 22:02 • Новости дня
    В США начали ограничивать продажу товаров в одни руки из-за дефицита
    В США начали ограничивать продажу товаров в одни руки из-за дефицита
    @ Calvin Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Американская торговая сеть Costco ввела ограничения на покупку моторного масла Kirkland Signature на фоне мирового дефицита сырья для его производства. Покупателям разрешено приобретать не более двух упаковок за семь дней, при этом цена масла почти удвоилась.

    Как пишет New York Post, на сайте сети комплект из двух канистр синтетического масла марок 0W-20 и 5W-20 общим объемом 10 кварт (около 9,46 литра) стоит 57,99 долл. Ранее такое количество масла можно было купить примерно за 30 долл.

    Причиной ограничений стал недостаток базовых масел III группы – сырья, которое широко используется при изготовлении синтетических моторных масел. Его поставки сократились из-за остановок производства и перебоев на Ближнем Востоке.

    По словам президента консалтинговой компании Lipow Oil Associates Эндрю Липоу, дефицит затронул прежде всего высококачественные компоненты для синтетических смазочных материалов. Как сообщает Ассоциация независимых производителей смазочных материалов (ILMA), до перебоев страны Персидского залива обеспечивали около 44% потребностей США в базовых маслах III группы. Война в Иране привела к повреждениям и остановкам крупных производств в Катаре, Бахрейне и ОАЭ.

    Одним из наиболее серьезных ударов стало повреждение предприятия Shell Pearl в Катаре, которое поставляло около 30 тыс. баррелей (примерно 4,77 млн литров) в сутки. В апреле ассоциация оценивала срок его ремонта как минимум в год.

    Даже улучшение условий судоходства не устранило дефицит: восстановить поврежденные мощности и восполнить истощенные запасы быстро невозможно. Производители смазочных материалов ищут альтернативные поставки, в том числе в Южной Корее, которая сама существенно зависит от импорта ближневосточной нефти.

    Нехватка сырья уже отразилась на ценах. С марта по август индекс цен производителей готовых смазочных материалов вырос примерно на 15,8%. Исследование розничных цен на 97 наименований моторного масла показало подорожание на 24,2% с февраля по август. По данным отраслевых публикаций, компания Valvoline оценила увеличение стоимости замены масла из-за подорожания смазочных материалов в 5–7 долл.

    Одновременно в США дорожает топливо. Согласно приведенным изданием данным Управления энергетической информации, бензин стоил 4,16 долл. за галлон (около 3,79 литра), а автомобильное дизельное топливо – рекордные 5,97 долл. за тот же объем. Более свежие данные Американской автомобильной ассоциации показывали рост цен на дизель выше шести долл. за галлон, на бензин – примерно до 4,29 долл.

    Нефть тем временем вновь подорожала более чем до 100 долл. за баррель. Это усиливает давление на производителей масел: переработчикам становится выгоднее направлять сырье на выпуск бензина, дизеля и авиационного топлива. В ILMA предупреждают, что напряженная ситуация на американском рынке базовых масел может сохраниться до 2027 года, когда ожидается начало ввода новых отечественных мощностей по производству масел III группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Запада столкнулись с острейшим топливным кризисом. Стоимость галлона дизеля в американской Калифорнии впервые в истории достигла восьми долларов. Средняя цена этого вида горючего по всем Соединенным Штатам выросла до рекордных 5,85 доллара.

    Комментарии (6)
    14 сентября 2026, 21:21 • Новости дня
    Российские заводы нарастили выпуск нефтепродуктов за счет новых установок

    Кабмин сообщил об увеличении выпуска нефтепродуктов за счет новых установок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нефтеперерабатывающие заводы России увеличили выпуск топлива благодаря запуску дополнительных производственных мощностей, сообщило правительство после совещания, которое провел вице-премьер Александр Новак.

    Кабинет министров России сообщил об увеличении производства нефтепродуктов благодаря вводу новых установок на отечественных заводах, передает ТАСС. «Минэнерго доложило об исполнении ранее данных поручений. В частности, на ряде НПЗ уже введены в эксплуатацию несколько дополнительных установок, что позволило нарастить объемы выпуска нефтепродуктов», – заявили в правительстве.

    Власти также работают над внедрением соглашений между независимыми переработчиками, заправками, Министерством энергетики и Федеральной антимонопольной службой для сдерживания цен. Кроме того, топливо для северного завоза поступает в регионы вовремя и без перебоев.

    Ранее Новак сообщал о стабилизации отечественного топливного рынка.

    Он отмечал увеличение объемов поступления горючего после ремонта нефтеперерабатывающих заводов.

    В конце августа участники специального правительственного штаба проанализировали текущие запасы нефтепродуктов в стране.

    Комментарии (9)
    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 16:32 • Новости дня
    Закрытие НПЗ «Лукойла» в Румынии привело к грани банкротства сотни фирм страны

    Закрытие НПЗ «Лукойла» в Румынии поставило под угрозу работу 460 местных фирм

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Остановка нефтеперерабатывающего завода «Лукойла» в Румынии грозит банкротством сотням местных предприятий и серьезным социальным кризисом из-за возможного дефицита топлива, сообщил глава национальной конфедерации профсоюзов Cartel Alfa Богдан Хоссу.

    Около 460 компаний рискуют обанкротиться из-за остановки нефтеперерабатывающего завода Petrotel в Румынии. Хоссу призвал власти к срочному перезапуску предприятия, передает ТАСС.

    «Примерно 460 компаний предоставляют услуги нефтеперерабатывающему заводу и из-за блокировки его работы находятся на грани банкротства и, вероятно, закроются», – заявил Хоссу. По его словам, массовое закрытие предприятий затронет около восьми тысяч сотрудников по всей стране.

    Профсоюзный лидер предупредил, что бездействие правительства может привести к серьезным социальным проблемам и спровоцировать дефицит дизельного топлива на внутреннем рынке. Это, в свою очередь, неизбежно отразится на стоимости товаров.

    Завод в Плоешти закрылся на ремонт в октябре прошлого года, после чего попал под американские санкции и остановил работу. В начале сентября суд допустил предприятие к процедуре банкротства из-за долгов свыше 400 млн евро. НПЗ перерабатывал 21% нефти в стране.

    Ранее власти США продлили разрешение на сделки с «Лукойлом» до конца февраля. Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Румынии и Болгарии искали пути обхода американских санкций для сохранения работы нефтеперерабатывающих заводов.

    До этого Молдавия из-за ограничений объявила о прекращении деятельности компании на своей территории.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 12:07 • Новости дня
    Цены на нефть взлетели на фоне остановки трубопровода в Саудовской Аравии

    Остановка саудовского нефтепровода привела к росту цен на нефть марки Brent

    Tекст: Игорь Иножарский

    Стоимость нефти марки Brent превысила 107 долларов за баррель из-за продолжающейся приостановки работы стратегически важного трубопровода Восток – Запад в Саудовской Аравии.

    Нефть марки Brent торгуется выше 107 долларов за баррель, приближаясь к майским максимумам. Основной причиной скачка котировок стала приостановка саудовского трубопровода Восток – Запад после серии атак, пишет Bloomberg.

    Точные сроки восстановления инфраструктуры пока неизвестны. По данным региональных властей, объект может простаивать несколько недель, однако министр энергетики США Крис Райт ожидает скорого возобновления перекачки. В корпорации Saudi Aramco ситуацию пока не комментируют.

    Аналитики Goldman Sachs назвали удары по нефтяной инфраструктуре существенной эскалацией ближневосточного конфликта. Эксперты Bank of America не исключают роста цен до 150 долларов за баррель в случае перманентного вывода из строя ключевых объектов Эр-Рияда.

    Рынок также реагирует на общую нестабильность в регионе. На фоне противостояния США и Ирана участились атаки на суда в Ормузском проливе. Ситуация усугубляется отсутствием дипломатического прогресса: секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи исключил переговоры с Вашингтоном до выполнения условий Тегерана, вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа.

    Дополнительное давление на рынок оказывают последствия спецоперации на Украине и атаки йеменских хуситов на гражданские объекты в саудовских городах Хамис-Мушайт, Абха и Эт-Таиф. Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слова Дональда Трампа о достижении договоренностей по прекращению взаимных ударов по энергетической инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нефтяную инфраструктуру королевства повредила массированная атака беспилотников со стороны Ирака. Затем эти удары полностью остановили работу ключевого трансаравийского трубопровода. При этом ранее Эр-Рияд до максимума нарастил прокачку сырья в обход Ормузского пролива на фоне региональной нестабильности.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2026, 17:21 • Новости дня
    КТК запустил новое выносное причальное устройство в Черном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Каспийский трубопроводный консорциум запустил новое выносное причальное устройство на морском терминале взамен разрушенного осенью прошлого года в результате атаки безэкипажных катеров.

    Каспийский трубопроводный консорциум ввел в эксплуатацию новое выносное причальное устройство взамен поврежденного, передает РИА «Новости». Монтаж оборудования завершился в августе 2026 года, после чего оно прошло успешные гидроиспытания.

    «В августе 2026 года на Морском терминале КТК завершился монтаж нового выносного причального устройства – ВПУ-2. Оборудование прошло успешные гидроиспытания и было введено в эксплуатацию», – говорится в корпоративном издании консорциума.

    Предыдущее устройство было выведено из строя в конце ноября прошлого года. Причиной стала «целенаправленная террористическая атака безэкипажными катерами» на нефтетерминал в Черном море.

    Нефтепроводная система КТК является крупнейшим маршрутом транспортировки нефти из Каспийского региона. Трубопровод длиной 1,5 тыс. километров обеспечивает более 80% нефтяного экспорта Казахстана. Среди акционеров консорциума – структуры «Роснефти», «Лукойла», «Казмунайгаза», а также Chevron, ExxonMobil и Shell.

    Ранее власти Казахстана пересмотрели целевые показатели добычи нефти из-за ударов по объектам консорциума.

    Летом текущего года компания временно останавливала прокачку сырья.

    В июле украинские беспилотники атаковали два морских танкера на выносных причальных устройствах.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 14:27 • Новости дня
    Глава Chevron: У мира исчерпались резервы на фоне топливного кризиса

    Глава нефтяной компании Chevron предупредил о мировом топливном кризисе

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор американской нефтяной компании Chevron Майк Вирт предупредил о наступлении мирового топливного кризиса из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

    Механизмы смягчения ценовых рисков и проблем с поставками в значительной степени исчерпаны, резервов в системе больше нет, поэтому быстрого снижения цен на горючее ждать не стоит, пишет The Wall Street Journal.

    Эксперты отмечают, что ситуация рискует выйти из-под контроля. Стоимость дизельного топлива в США достигла рекордных 6,23 доллара за галлон, а бензин подорожал до 4,32 доллара за галлон. Коммерческие запасы топлива в мире истощались на протяжении последних шести месяцев, а стратегические резервы почти полностью израсходованы.

    Саудовская Аравия закрыла нефтепровод Восток – Запад мощностью до 7 млн баррелей в сутки после серии атак беспилотников. Трубопровод использовался для транспортировки нефти в обход Ормузского пролива, через который проходит около 25% мировой торговли нефтью и 20% сжиженного природного газа.

    США и Израиль начали боевые действия против Ирана 28 февраля. В июне стороны подписали меморандум о перемирии, однако 8 июля Вашингтон возобновил масштабные удары, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу, а затем перешел к политике санкционного давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики допустили рост цен на нефть до 200 долларов за баррель.

    Ранее Корпус стражей исламской революции нанес сотую волну ударов до перемирия. До этого Иран атаковал объекты ExxonMobil и Dow Chemical в Саудовской Аравии.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 09:55 • Новости дня
    Польша потеряла миллионы долларов на тайной покупке венесуэльской нефти

    Польский концерн Orlen лишился 400 млн долларов из-за сорванной нефтяной сделки

    Tекст: Мария Иванова

    Польский энергетический гигант Orlen потерял сотни миллионов долларов из-за сорвавшейся сделки по покупке венесуэльской нефти в обход санкций США.

    Польский энергетический концерн Orlen лишился почти 400 млн долларов из-за неудачной попытки приобрести венесуэльскую нефть за криптовалюту в обход американских санкций, пишет Financial Times.

    Сделку в 2023 году пыталась организовать швейцарская дочерняя компания Orlen. Она перевела авансовые платежи фирмам Hannon International и Gold Mar International Trading, зарегистрированным в ОАЭ. В это время три зафрахтованных польским концерном супертанкера отправились к берегам Венесуэлы и к середине декабря бросили якорь у терминала Хосе – ключевого экспортного узла страны.

    Однако государственная нефтяная компания Венесуэлы Petrоleos de Venezuela заявила, что не получила оплату за сырье. Простояв несколько месяцев, суда покинули венесуэльские воды пустыми. В результате Orlen списал 394 млн долларов убытков. Сейчас концерн пытается вернуть 230 млн долларов от Hannon International, но дубайская фирма утверждает, что таких средств у нее нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Московского округа приостановил процедуру банкротства польского концерна Orlen.

    Власти Венесуэлы подписали новые соглашения с компаниями Chevron и Eni по добыче нефти.

    Вашингтон ожидает двукратного увеличения добычи углеводородов в этой латиноамериканской стране.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Кремль объяснил причину проблем на мировом рынке нефтепродуктов

    Песков назвал вывоз нефтепродуктов главной проблемой для мировых рынков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главной сложностью для мирового рынка топлива на сегодня остается транспортировка нефтепродуктов, отметили в Кремле.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что безопасность нефтеперерабатывающих заводов не решит трудностей с экспортом топлива за рубеж. Главной сложностью на сегодня остается транспортировка нефтепродуктов, заявил он РИА «Новости».

    «Обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает проблем мировых. Так как основная проблема – это с вывозом нефтепродуктов на мировые рынки», – подчеркнул представитель Кремля.

    По его словам, российские власти продолжают работу над стабилизацией внутреннего топливного рынка. Сейчас он близок к полному насыщению благодаря комплексным мерам по защите энергообъектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дмитрий Песков констатировал стремительное ухудшение ситуации на мировом нефтяном рынке.

    Во вторник правительство России сообщило об увеличении выпуска нефтепродуктов благодаря запуску новых установок на отечественных заводах.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил об усилении защиты энергетических объектов от атак.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 18:44 • Новости дня
    Саудовская Аравия остановила погрузку нефти в порту Янбу

    Reuters: Саудовская Аравия остановила погрузку нефти в порту Янбу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Саудовская Аравия остановила отгрузку нефти в крупнейшем порту Янбу на Красном море после нападения беспилотников на стратегический трубопровод, пишет агентство Reuters.

    Инцидент затронул инфраструктуру, используемую для транспортировки сырья в обход Ормузского пролива, передает РИА «Новости». «Погрузка нефти в саудовском порту Янбу в Красном море была приостановлена через несколько дней после того, как крупнейший в мире экспортер нефти закрыл свой нефтепровод «Восток – Запад», – говорится в публикации Reuters.

    Значение порта Янбу для экспорта саудовской нефти значительно возросло на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Ранее власти королевства подтвердили факт нападения дронов на трубопровод, соединяющий восточные месторождения с западным побережьем.

    Напомним, Министерство энергетики Саудовской Аравии приостановило прокачку нефти по магистрали «Восток – Запад». Эту инфраструктуру атаковали запущенные с территории Ирака беспилотники.

    В июле йеменские мятежники-хуситы совершили налет на объекты порта Янбу.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 16:24 • Новости дня
    Алиханов рассказал об успехах России в нефтегазовых технологиях

    Алиханов сообщил об успешном внедрении комплекса гидроразрыва пласта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил об успешном внедрении отечественного комплекса гидроразрыва пласта и развитии возобновляемой энергетики.

    Алиханов сообщил об успешном освоении комплекса гидроразрыва пласта, передает РИА «Новости». «Флот ГРП, который разработал наш МИТ. Сейчас это уже конкретная эксплуатация промышленная, на нескольких, так сказать, скважинах, в интересах разных компаний добывающих. Поэтому можно сказать, что мы с этой технологией справились, она стала уже такой индустриальной», – рассказал министр.

    Среди других важных достижений глава ведомства отметил отгрузку первых отечественных подводных фонтанных арматур. Оборудование произведено по контракту между машиностроителями и компанией «Газпром» для Южно-Киринского месторождения. Кроме того, в стране налажено серийное производство сейсмического кабеля для геологоразведки.

    За последние годы Россия создала полноценную отрасль возобновляемой энергетики. В сфере ветроэнергетики освоен выпуск установок мощностью 2,5 мегаватта, а к 2027 году планируется запустить производство агрегатов мощнее шести мегаватт. В Калининградской области заработал завод «ЭнКОР», выпускающий компоненты для солнечной энергетики на один гигаватт в год. Чувашское предприятие «Хевел» увеличило выпуск солнечных модулей до одного гигаватта.

    Алиханов предложил включить дополнительные объемы возобновляемой энергии до 2042 года в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики. Это должно сопровождаться созданием систем накопления энергии. По словам министра, такие меры гарантируют предприятиям стабильный рынок сбыта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече с президентом Алиханов заявил о росте обрабатывающей промышленности почти на четверть за пять лет. Тогда же министр предложил распространить национальный режим на промышленные услуги.

    Ранее сообщалось, что объем производства в сегменте нефтегазового машиностроения увеличился на 8%.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 14:10 • Новости дня
    Песков заявил о необходимости отмены санкций для насыщения рынка топлива в мире

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Для стабилизации ситуации на мировых энергетических рынках требуется снятие незаконных ограничений на поставки ресурсов, отмечают в Кремле.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости отмены санкций против поставщиков энергоносителей для насыщения мирового рынка и снижения цен на топливо, передает РИА «Новости».

    «Нужно, конечно, отменять санкции. Эти незаконные ограничения на поставки энергоресурсов в мир. И только тогда мир насытится этими нефтепродуктами, мировые рынки и цены пойдут вниз», – заявил представитель Кремля журналистам.

    По словам представителя Кремля, отмена санкций должна касаться не только России, но и всех других стран-поставщиков, находящихся под подобным давлением. Это позволит полноценно насытить рынок энергоносителями и стабилизировать цены, подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Дмитрий Песков сообщил о стремительном ухудшении ситуации на мировых нефтяных рынках.

    Также стало известно, что Россия рассмотрит возможность отмены запрета на экспорт топлива после полного насыщения внутреннего рынка.

    Ранее в Кремле сочли шаги США по смягчению санкций попыткой стабилизировать энергорынки.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 19:36 • Новости дня
    Конфликт с охраной нефтяных объектов привел к остановке нефтедобычи в Ливии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конфликт с сотрудниками службы безопасности привел к перекрытию магистрального нефтепровода и полной остановке работы двух месторождений на северо-западе Ливии, сообщила Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC).

    Ситуация на северо-западе страны обострилась после того, как охрана объектов вмешалась в производственный процесс, передает РИА «Новости». Инцидент затронул объекты Аль-Хамада и Ат-Тахара, оператором которых выступает компания AGOCO.

    «Группа представителей службы охраны нефтяных объектов незаконно перекрыла задвижку на магистральном нефтепроводе от месторождения Аль-Хамада до НПЗ в Эз-Завии, что из-за резкого скачка давления привело к полной остановке добычи и производственных операций на месторождениях Аль-Хамада и Ат-Тахара», – заявили в NOC.

    Кроме того, корпорация получила угрозы от неизвестных лиц. Они намерены заблокировать работу месторождения Северная Аль-Хамада, если их требования о повышении заработной платы не будут выполнены.

    Пострадавшие промышленные площадки располагаются примерно в 400 км к югу от Триполи. Они относятся к категории небольших активов с общим уровнем добычи до 14 тыс. баррелей в сутки.

    В августе на нефтеперерабатывающем заводе в ливийском городе Эз-Завия после удара беспилотника вспыхнул пожар.

    Весной близ этого крупнейшего предприятия произошли вооруженные столкновения.

    В марте взрыв трубопровода остановил добычу сырья на крупном ливийском месторождении Шарара.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 14:01 • Новости дня
    В Кремле заявили о необходимости обеспечения безопасности нефтяных танкеров

    В Кремле заявили о необходимости обеспечить безопасность нефтяных танкеров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул важность защиты торгового мореплавания для бесперебойных поставок топлива на фоне угроз со стороны Киева.

    Власти страны успешно обеспечивают нефтепродуктами внутренний рынок, однако глобальные поставки требуют дополнительных гарантий, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    «Мы насытим и насыщаем внутренний рынок, но что касается мирового рынка, то там дело не в производстве. Дело в беспрепятственном доступе этих нефтепродуктов на мировые рынки. А здесь необходимо обеспечить безопасное торговое мореплавание, мореходство для нефтеналивных судов», – цитирует пресс-секретаря президента РИА «Новости».

    По словам представителя Кремля, украинская сторона пока отказывается предоставлять гарантии безопасности коммерческому флоту. От действий Киева несут убытки не только российские корабли, но и суда под флагами других государств, а также гибнут иностранные граждане.

    Незадолго до этого президент США Дональд Трамп обвинил Украину в мировом дефиците дизеля из-за атак на российские заводы. Американский лидер потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по энергетической инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о договоренности Москвы и Киева прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

    Накануне американский лидер потребовал от Владимира Зеленского остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Между тем стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах на фоне этих событий обновила исторический рекорд.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 00:50 • Новости дня
    США заявили о вывезенных через Ормуз 900 млн баррелей нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель вооруженных сил США сообщил телеканалу Al Jazeera, что с мая американские военные помогли вывезти через Ормузский пролив 900 млн баррелей нефти.

    «Представитель Центрального командования США (CENTCOM) Тим Хокинс вновь озвучил позицию США, что Иран «не контролирует» Ормузский пролив, отметив, что с начала мая американские военные помогли коммерческим судам перевезти через этот морской путь более 900 млн баррелей сырой нефти», – передает Al Jazeera.

    Хокинс заявил, что «движение судов через Ормузский пролив продолжается».

    «На протяжении многих месяцев мы содействуем проходу коммерческих судов, перевозящих грузы, в том числе сырую нефть», – добавил представитель американских военных.

    Хокинс заверил, что военные США следят за тем, чтобы полосы движения судов в проливе «оставались чистыми» от мин.

    «Пролив открыт, эти полосы движения открыты, и именно поэтому коммерческие суда продолжают проходить через них», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios узнал, что минами в Ормузе оказались не более десятой части предметов. Иран в сентябре передал США условия для открытия Ормузского пролива.

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 06:13 • Новости дня
    МИД Аргентины вызвал послов Британии и Израиля из-за Мальвинских островов

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство иностранных дел Аргентины сообщило, что вызвало послов Великобритании и Израиля из-за планов по добыче нефти у спорных Мальвинских (Фолклендских) островов без согласия Буэнос-Айреса.

    Аргентина официально выразила протест в связи с проектом Sea Lion – разработкой нефтяных месторождений у спорных островов, передает ТАСС.

    «МИД Аргентины вызвал послов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Государства Израиль для личного вручения официальных нот протеста», – говорится в сообщении ведомства.

    В Буэнос-Айресе также осудили публикацию Британией рекомендаций по ведению бизнеса на спорной территории: по мнению аргентинских властей, эти документы призваны продвигать незаконную коммерческую деятельность и добычу углеводородов на Мальвинских островах, Южной Георгии и Южных Сандвичевых островах.

    В МИД Аргентины считают, что таким образом Британия нарушает резолюцию 31/49 Генассамблеи ООН, которая призывает Аргентину и Соединенное Королевство воздерживаться от односторонних действий до завершения процесса урегулирования спора о суверенитете островов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия намерена направить новые истребители на спорные Мальвинские острова до 2027 года.

    Президент Аргентины Хавьер Милей ранее отказался от октябрьской поездки в Великобританию из-за обострения ситуации вокруг архипелага.

    Власти Аргентины также решили привлечь к уголовной ответственности иностранные нефтегазовые компании, добывающие углеводороды у спорных островов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Освобождены харьковская Малая Волчья и запорожская Розовка
    Крупнейший КПП на границе Молдавии и Украины остановил работу
    Во Франкфурте-на-Майне прогремели два взрыва
    Оппозиция Испании заявила о вторжении из Марокко
    Пентагон заявил о подготовке войск США к боям в окололунном пространстве
    Дочь Немцова объявили в международный розыск
    Нейросети OpenAI научились прятать ошибки и самовольно выходить в интернет