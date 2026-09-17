ЛДПР предложила исключить выходные из оплачиваемых отпусков россиян

Tекст: Елизавета Шишкова

О новой инициативе либерал-демократов сообщили в партии. Депутаты фракции во главе с председателем партии Леонидом Слуцким подготовили законопроект, по которому субботы и воскресенья не будут засчитываться в ежегодный основной и дополнительный оплачиваемый отпуск. Документ направлен на заключение в правительство России 17 сентября 2026 года, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Авторы законопроекта считают, что включение обычных выходных в отпуск фактически сокращает реальное время отдыха, так как в эти дни работник и без того освобожден от исполнения трудовых обязанностей. По замыслу инициаторов, изменение позволит использовать все гарантированные дни для восстановления сил, поездок и общения с семьей, особенно для занятых на вредных и опасных производствах.

«Сегодня государство гарантирует человеку 28 дней оплачиваемого отпуска, однако если вычесть из него все выходные, количество дней становится меньше. Когда субботы и воскресенья засчитывают в отпуск, работник расходует положенные ему дни на время, которое и без того принадлежит ему по закону. Только за двухнедельный отпуск так могут «сгореть» до шести дней. Это скрытое сокращение отдыха, которое особенно болезненно для людей, занятых на вредных и опасных производствах, а также для тех, кому требуется длительное восстановление здоровья. ЛДПР уже выходила с этой инициативой в прошлом году, сейчас мы доработали документ и направляем его на заключение Правительства и будем добиваться его принятия в IX созыве Государственной Думы. Позиция ЛДПР проста: 28 дней отпуска должны оставаться 28 полноценными днями отпуска. Выходные не должны «съедать» время, предназначенное для восстановления сил, здоровья и общения с семьёй», – заявил Леонид Слуцкий.

В ЛДПР напоминают, что сейчас Трудовой кодекс гарантирует работникам 28 календарных дней основного оплачиваемого отпуска. Его разрешено делить на части, но хотя бы одна из них должна составлять не менее 14 календарных дней. Нерабочие праздничные дни в отпуск не включаются, тогда как обычные выходные учитываются наравне с рабочими.

По подсчетам депутатов, обязательная двухнедельная часть отпуска может включать от четырех до шести выходных. В итоге из 14 календарных дней только от восьми до 10 приходятся на периоды, в которые человек действительно должен был находиться на работе, что, по мнению ЛДПР, несправедливо по отношению к россиянам.