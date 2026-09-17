Глава МВД Сербии поблагодарил экипаж самолета МЧС за тушение пожаров

Вице-премьер Сербии Дачич поблагодарил экипаж Ил-76 МЧС за помощь

Tекст: Мария Иванова

Министр организовал встречу для пилотов по завершении их миссии в республике. Дачич отметил, что российский экипаж совершил 65 вылетов и сбросил 2730 т воды на охваченные огнем районы, передает РИА «Новости».

Дачич подчеркнул, что конструктивные беседы и изысканная кухня сделали вечер в компании российских специалистов исключительно приятным.

Российский самолет-танкер прибыл в аэропорт Ниша 19 августа. Воздушное судно оснащено специальным выливным устройством для сброса 42 т воды.

В Нише также базируется Российско-сербский гуманитарный центр. Его сотрудники помогали местным специалистам бороться с природными возгораниями на земле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца авиация МЧС справилась с природным пожаром на горе Трем в Сербии.

В прошлом месяце Белград поблагодарил Москву за быструю отправку Ил-76 для тушения лесных пожаров.

В августе российский самолет направили на ликвидацию второго крупного очага возгорания в республике.