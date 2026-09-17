Советник президента Ямпольская констатировала усталость россиян от англицизмов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российское общество испытывает усталость от засилья иностранных слов в русском языке, передает РИА «Новости».

«У нас общество устало от засилья в русском языке чуждых нам слов», – заявила Елена Ямпольская.

По ее словам, каждый век происходит естественное очищение языка от излишних заимствований. Советник президента отметила, что ранее это касалось немецкого и французского языков, а сейчас наблюдается перекос в сторону английского.

Ямпольская также напомнила об интеллектуальной игре «Скажи по-русски», запущенной в прошлом году на платформе «ВКонтакте». Она пояснила, что проект помогает молодым людям находить родные синонимы к англицизмам и осознавать богатство русского языка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин летом текущего года одобрил перечень поручений по защите русского языка.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин весной напомнил о вступлении в силу закона о запрете англицизмов на вывесках.

Жители страны в повседневной коммуникации сознательно заменяют иностранные заимствования привычными русскими словами.