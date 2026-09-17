Минздрав внес изменения в порядок диспансеризации россиян

Мурашко: В порядок медосмотров и диспансеризации внесены изменения

Tекст: Мария Иванова

Министр здравоохранения Михаил Мурашко во время лекции «Безопасная медицинская помощь при неинфекционных заболеваниях» рассказал о нововведениях в порядок медосмотров и диспансеризации. На первом этапе россиянам будет доступна оценка предтестовой вероятности ишемической болезни сердца до 59 лет, а также в возрасте 60 лет и старше. Граждане с риском по шкале SCORE смогут проверить коронарный кальций по данным ранее проведенных КТ органов грудной клетки, передает ТАСС.

На втором этапе диспансеризации для курящих и куривших мужчин в возрасте от 65 до 75 лет, являющихся родственниками первой степени родства больных с аневризмой брюшной аорты, станет доступно УЗИ брюшной аорты.

Кроме того, уточнены показания для проведения КТ гражданам, выкуривающим в течение 20 лет по одной пачке сигарет и более. При уровне глюкозы натощак более 6 ммоль/л потребуется сдача гликированного гемоглобина. Колоноскопию будут проводить в том числе по результатам иммунохимического теста кала на скрытую кровь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал мужчин активнее проходить репродуктивную диспансеризацию.

В апреле президент России Владимир Путин поручил расширить сеть женских консультаций и увеличить охват женщин диспансеризацией для оценки их репродуктивного здоровья.