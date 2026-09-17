Евростат сообщил о замерзающих в домах жителях ЕС

Евростат: Почти 9% жителей ЕС не могут позволить себе отопление дома

Tекст: Денис Тельманов

Доля людей, у которых нет возможности поддерживать у себя дома комфортный уровень тепла, в Евросоюзе в 2025 году составила 8,8%, передает РИА «Новости».

«В 2025 году 8,8% жителей ЕС не могли позволить себе поддерживать в доме достаточный уровень тепла», – говорится в публикации.

Авторы материала объясняют, что возможность поддерживать в доме комфортную температуру зависит от ряда факторов, включая финансовые возможности, общее состояние здания, географическое положение и стоимость энергоносителей.

Пока что доля людей без возможности нормально отапливать свои дома заметно выше, чем в 2021 году, когда она составляла 6,9%.

Согласно статистике Евростата, самая большая доля людей, у которых нет возможности обеспечить достаточную отапливаемость своего жилища, оказалась в Греции – 18,1%.

Также в число лидеров по этому показателю вошли Литва (16,7%), Болгария (16,1%), Испания (15,9%), Португалия (15,6%), Румыния (11,9%), Франция (11,5%) и Кипр (11,3%). Меньше всего таких людей в Норвегии (1,7%), Финляндии (2,6%), Эстонии (3,1%), Польше (3,2%), Люксембурге (3,5%) и Словении (3,6%).

Сильнее всего доля населения без возможности поддерживать в доме достаточный уровень тепла с прошлого по текущий год выросла в Румынии – на 1,1 процентного пункта.

Самое заметное сокращение было на Кипре – на 3,3 процентного пункта, в Болгарии – на 2,9 процентного пункта, в Испании – на 1,6 процентного пункта и Литве – на 1,3 процентного пункта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во второй половине 2024 года стоимость газа для бытовых потребителей в Евросоюзе установила абсолютный рекорд.

В первой половине 2025 года средняя цена энергоносителя для европейских домохозяйств снизилась на восемь процентов.

В начале текущего года 18% жителей Литвы не смогли позволить себе надлежащее отопление жилья.