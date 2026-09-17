Tекст: Мария Иванова

Немецкий химический концерн BASF планирует масштабное сокращение рабочих мест в своем ИТ-подразделении BASF Digital Solutions GmbH в Людвигсхафене, передало агентство Reuters со ссылкой на профсоюз IGBCE.

По его данным, компания намерена сократить более половины ИТ-персонала на главной площадке в Германии.

Штат BASF Digital Solutions должен уменьшиться с примерно 1,9 тыс. сотрудников до менее 1,1 тыс. к 2028 году и далее до менее 900 человек к 2030 году. Профсоюз указал, что такие параметры оптимизации зафиксированы в планах руководства, хотя ранее концерн не раскрывал конкретных чисел по сокращениям в цифровом секторе.

Руководство BASF намерено перенести значительную часть цифровых задач в регионы с более низкой стоимостью рабочей силы, в первую очередь в Индию и Малайзию, уточнило Reuters. По данным агентства, это коснется как разработки программного обеспечения, так и поддержки ИТ-инфраструктуры концерна.

Агентство dpa сообщало, что общая численность персонала на главном заводе BASF в Германии уже снизилась до уровня 1954 года на фоне широкой программы сокращений. Компания реализует многолетний план экономии затрат, затрагивающий как производственные подразделения, так и вспомогательные службы.

BASF является одной из крупнейших в мире химических компаний, выпускающей химикаты, пластмассы, специальные продукты и средства защиты растений, а ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. Концерн управляет сетью производственных площадок и сервисных центров в разных регионах мира, включая Европу и Азию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году эксперты предупредили, что запрет российских удобрений способен серьезно ударить по экономике Евросоюза.

В позапрошлом году аналитики отметили, что Европа продолжает наращивать зависимость от российских удобрений на фоне энергетического и промышленного кризиса.