Суд оставил в СИЗО блогера Ремесло по делу о фейках про российскую армию

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В удовлетворении заявленного обвиняемым ходатайства об изменении меры пресечения отказать. Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ремесло оставить без изменений, продлив срок содержания под стражей по 8 марта», – огласил вердикт судья Дмитрий Хамадиев, передает РИА «Новости».

Адвокат Сергей Бадамшин ранее уточнял, что расследование уже завершено. Теперь материалы по существу рассмотрит Приморский районный суд Петербурга.

Рассмотрение дела назначили на 23 сентября, оно будет открытым. Начало намечено на 14.00 мск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля Басманный суд Москвы отправил блогера под стражу.

В конце августа следователи завершили расследование данного уголовного дела.

В начале сентября правоохранители направили материалы уголовного производства в Приморский районный суд Петербурга.