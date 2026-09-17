Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

Tекст: Тимур Шайдуллин

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов, передает РИА «Новости».

Сергей Чепиков вошел в историю как первый советский биатлонист, ставший обладателем Кубка мира в общем зачете, завоевав этот трофей в сезоне 1989/90. На Олимпийских играх он выиграл золотые медали в эстафете в 1988 году и в спринте в 1994 году.

После завершения спортивной карьеры Чепиков избирался депутатом Государственной думы VII и VIII созывов. Также был тренером-консультантом сборной России по биатлону и вице-президентом Союза биатлонистов России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле скончалась еще одна олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева.



