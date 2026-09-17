Экс-совладельца банка «Клиентский» Кленовского осудили за растрату

Tекст: Алексей Дегтярёв

Кленовского приговорили к восьми годам колонии общего режима. Его признали виновным в растрате и легализации более 100 млн рублей, передает РИА «Новости».

Остальные фигуранты дела, среди которых бывшие руководители компаний-заемщиков Дмитрий Меренков и Константин Очеретин, а также бухгалтер Наталья Дубровина, получили по шесть лет лишения свободы. При этом всех подсудимых освободили от наказания из-за истечения десятилетнего срока давности преступлений.

Следствие установило, что в 2013 году участники группы разработали незаконную схему выдачи невозвратных кредитов подконтрольным компаниям на фоне угрозы отзыва лицензии.

Обналиченные средства переводились на счета сторонних фирм и похищались. Основное дело связано с хищением около 12 млрд рублей.

Накануне Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего президента банка «Югра» Алексея Нефедова.

Месяцем ранее Лефортовский суд столицы заочно приговорил бывших руководителей Промсвязьбанка братьев Ананьевых к восьми годам лишения свободы.

В июне Басманный суд назначил бывшей руководительнице «Арксбанка» Дине Пахомовой четыре года колонии за незаконный вывод активов.