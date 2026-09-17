В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки дронов

МФМ-2026 завершился масштабным шоу

Tекст: Валерия Городецкая

Торжественная церемония закрытия Международного фестиваля молодежи собрала на одной сцене более тысячи артистов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Организатором финального шоу о силе музыки выступил арт-кластер «Таврида.АРТ». Музыкальным продюсером вечера стал композитор Антон Беляев, а ведущими – Николай Цискаридзе и Ника Здорик.

«Когда столько людей одновременно начинают петь одну песню, это всегда сильное, почти непередаваемое ощущение. В этот момент уже не так важно, откуда ты приехал и на каком языке говоришь», – отметил участник из Петербурга Алексей Андреев. Десять тыс. зрителей вместе с Хором Сретенского монастыря исполнили популярные отечественные композиции.

В ходе концерта к гостям по видеосвязи обратились российские космонавты с МКС, вдохновив делегатов на новые свершения. Программу сопровождали выступления оркестров под управлением именитых дирижеров из России, Италии, США, Китая и Белоруссии. Эпизод «Аллилуйя любви» прозвучал на шести официальных языках ООН при участии симфонического оркестра Юрия Башмета.

Кульминацией праздника стал массовый обмен плюшевыми Чебурашками, которые были главными талисманами мероприятия. Участник фестиваля из Бразилии Чарльз Силва признался, что увезет игрушку домой как память о новых друзьях и России. Завершила программу группа Uma2rman, исполнив свой знаменитый хит «Проститься».

Компания VK подготовила для гостей технологические и развлекательные форматы, включая специальную «Камеру объятий». Всего прошедший в Екатеринбурге фестиваль объединил представителей 191 страны, став важной международной площадкой для диалога культур.

Напомним, масштабный Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников этого международного мероприятия.

В рамках события на улицах Города молодежи мира прошло грандиозное шествие десяти тысяч человек.