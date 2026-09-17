ООН: Мировые запасы воды упали на 42% ниже нормы

В прошлом году общемировой объем пресной воды на поверхности и под землей оказался на 42% ниже климатической нормы. Прошлый год стал одним из самых засушливых за последние 35 лет с точки зрения показателей речного стока, передает РИА «Новости».
Также зафиксирован четвертый подряд год масштабного сокращения массы ледников во всех регионах планеты. Совокупная потеря массы льда с 2023 по 2025 год составила 1400 гигатонн, что влечет за собой долгосрочные проблемы с обеспеченностью ресурсами.
На протяжении последних пяти лет мир сталкивался с рекордными засухами. На Азию и Африку пришлось более половины всех экстремальных явлений, связанных с водой, и более 80% случаев гибели людей. Страны должны готовиться к новой реальности дефицита ресурсов и внедрять системы раннего оповещения о катастрофах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ООН забила тревогу из-за массовой гибели лесов в Европе.
Летом эксперты организации спрогнозировали аномальную жару на Земле из-за климатического явления Эль-Ниньо.
Весной ООН сообщила о рекордной потере ледников в Исландии.