Шойгу обвинил Армению в рейдерском захвате российского бизнеса

Tекст: Елизавета Шишкова

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на заседании научно-экспертного совета назвал действия армянских властей рейдерским захватом, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Москва вложила миллиардные инвестиции в развитие местных предприятий и целых отраслей.

«Недружественная линия и откровенные двойные стандарты проявляются в отношении российского бизнеса, работающего в Армении. То, что происходит с предприятиями и целыми отраслями, в которые Россия вложила миллиардные инвестиции, сложно назвать иначе, чем «рейдерский захват», – подчеркнул Шойгу.

Политик добавил, что Ереван выдвигает нелепые аргументы, в том числе о потере возможностей интеграции в международные железнодорожные сети при сохранении управления со стороны России. Шойгу также напомнил, что в 1990-е годы Москва спасла республику от коллапса, а за десять лет в ЕАЭС ее экономика выросла почти в три раза.

Кроме того, секретарь Совбеза констатировал стремление Армении к расширению взаимодействия с НАТО и разрыву связей с Россией. Он предупредил, что Москва не будет финансировать армянскую евроинтеграцию, призвав Ереван определиться с курсом и провести референдум.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Москву передать управление Южно-Кавказской железной дорогой третьей стране.

Месяцем ранее глава армянского правительства допустил возможность судебного разбирательства с дочерним предприятием РЖД.

Весной российский МИД предупредил Ереван о риске отмены льготных поставок газа из-за курса на вступление в Евросоюз.