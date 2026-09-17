США испугались доступа Китая к F-35 после продажи Саудовской Аравии

NYT: Разведка США испугалась кражи Китаем технологий F-35

Tекст: Мария Иванова

Американские спецслужбы считают вероятным сценарий, при котором Пекин получит доступ к передовым системам истребителей F-35 путем шпионажа или в рамках военного партнерства с Эр-Риядом. Опасения связаны с возможной сделкой по продаже самолетов на сумму 24 млрд долларов, пишет The New York Times.

В секретном докладе Разведывательного управления Пентагона отмечается наличие у китайских военных доступа к саудовским базам. В телекоммуникационной сфере королевства применяется оборудование компаний ZTE и Huawei.

Американское военное ведомство настаивает на допуске к объектам размещения истребителей исключительно подрядчиков из Соединенных Штатов и Саудовской Аравии ради защиты радиолокационных и разведывательных систем.

Госдепартамент в июне направил детали о предполагаемой продаже 48 истребителей в Конгресс для предварительного одобрения. Американские законодатели оказывают давление на администрацию страны из-за опасений разведки. Ожидается, что госсекретарь США Марко Рубио может попытаться обойти процедуру утверждения поставок, сославшись на чрезвычайную ситуацию на Ближнем Востоке.

Американский президент осенью прошлого года наделил Саудовскую Аравию статусом основного союзника Вашингтона вне НАТО и подписал с королевством стратегическое соглашение в сфере обороны. Белый дом ранее анонсировал планы по продаже Эр-Рияду крупных партий вооружений, включая около 300 танков и истребители-бомбардировщики пятого поколения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году портал Axios сообщил о поставке Саудовской Аравии устаревших самолетов F-35.

Осенью американский президент Дональд Трамп провел переговоры с саудовским наследным принцем в Вашингтоне. В ноябре политик выразил согласие продать королевству боевые машины пятого поколения.