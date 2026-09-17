В Сербии открылся завод по производству военных беспилотников

В Сербии открылось производство военных беспилотников по израильским технологиям

Tекст: Мария Иванова

Производство ведется по израильским технологиям. Техника поступит на вооружение сербской армии и вооруженных сил других стран, передает ТАСС.

Вучич заявил о планах совместно с израильскими партнерами открыть в Сербии еще как минимум три завода. При этом журналистов на открытие первого предприятия не пригласили из-за конфиденциальности процесса.

Сербские СМИ ранее сообщали, что речь идет о сборке военных беспилотников с участием государственной компании «Югоимпорт» и израильской Elbit Systems.

В конце августа китайская компания Jiangsu Reliance Energy Tech подписала соглашение о создании в сербском городе Инджия завода аккумуляторов для БПЛА.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Вучич анонсировал подписание новых контрактов на вооружение Сербии.