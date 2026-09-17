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    17 сентября 2026, 16:22 • Новости дня

    Юшков назвал причины дефицита топлива на заправках во Франции

    Экономист Юшков назвал три причины перебоев с топливом во Франции

    Юшков назвал причины дефицита топлива на заправках во Франции
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перебои с топливом во Франции вызваны сразу несколькими факторами – от напряженности на Ближнем Востоке и ограничений на российский экспорт дизеля до возможной ошибки TotalEnergies в расчетах поставок, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее французские власти начали мобилизовывать усилия, чтобы обеспечить потребителей необходимыми объемами топлива.

    «Перебои с топливом на французских АЗС вызваны комплексом причин. Первая – изменение логистики на фоне ситуации на Ближнем Востоке», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его словам, после ударов йеменских хуситов по насосным станциям нефтепровода «Восток–Запад» Саудовская Аравия практически прекратила экспорт нефти. «У Эр-Рияда нет другого маршрута для вывода углеводородов на мировой рынок. На этом фоне Индия, которая активно перерабатывала саудовскую нефть и экспортировала полученные продукты, в том числе в Европу и США, сокращает переработку», – пояснил эксперт.

    В результате растут цены на топливо и усиливается конкуренция за углеводороды. Это, по словам Юшкова, стало второй причиной перебоев во Франции.

    Эксперт допускает, что французская энергетическая компания TotalEnergies могла ошибиться в расчетах и направить повышенные объемы топлива на более выгодные рынки. При этом в США сейчас высокие цены на дизель, а азиатские страны активно наращивают закупки.

    «На топливном рынке возникла брешь: приобрести нужный объем топлива невозможно, а европейские перерабатывающие мощности не позволяют оперативно нарастить производство», – пояснил собеседник. В итоге дефицит напрямую ощутили французские потребители.

    Еще один фактор связан с российским экспортом дизельного топлива. Россия долгое время оставалась одним из крупнейших поставщиков дизеля на мировой рынок, однако сейчас действует ряд ограничений на его вывоз. «Правительство ввело запрет на поставки, чтобы обеспечить российский внутренний рынок», – напомнил Юшков.

    Выход из кризиса, по мнению эксперта, в первую очередь связан с ценовым регулированием. Он считает, что Франции следует отказаться от искусственного сдерживания цен. «Если власти Пятой республики не будут ограничивать цены, то их рост сделает рынок более привлекательным для поставщиков – и поставки топлива наладятся. Однако попытки одновременно сдерживать цены и добиваться насыщения рынка чреваты еще большими проблемами», – рассуждает экономист.

    По словам Юшкова, европейский рынок устроен так, что поставщики сами выбирают наиболее выгодных покупателей. Поэтому Парижу придется рассчитывать прежде всего на рыночные механизмы. Быстро решить проблему, однако, не получится: перебои затрагивают весь мировой рынок.

    «Покупателям придется и дальше жестко конкурировать друг с другом. Ситуация на глобальном рынке ухудшается. Саудовская Аравия ничего не поставляет, дата открытия Ормузского пролива неясна, США и Иран не готовы идти на переговоры. Уровень напряженности не снижается – значит, дефицит топлива будет сохраняться», – заключил Юшков.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству мобилизовать усилия для обеспечения страны топливом и контроля за ростом цен. «Цель на ближайшие дни и недели – обеспечить поставки, в том числе за счет других стран», – добавила представитель французского кабмина Мод Брежон. По ее словам, власти также изучают возможность «смягчения» требований к НПЗ и снижения цен или контроля за их ростом, пишет Le Figaro.

    Брежон уточнила, что около 10% АЗС во Франции испытывают трудности с поставками как минимум одного вида топлива. Большинство из этих заправок входит в сеть TotalEnergies. На вопрос о недовольстве населения пресс-секретарь ответила, что правительство не исключает возможность введения новых мер, поскольку ситуация становится все более сложной.

    Резкий рост цен на топливо спровоцировал призывы к протестам с упоминаниями движения «желтых жилетов» и блокады нефтехранилищ. В ночь на 15 сентября несколько десятков рыбаков перекрыли въезд на нефтебазу в коммуне Фос-сюр-Мер на юге Франции. За день до этого акция прошла также близ коммун Сет и Порт-Вандр.

    Один из демонстрантов рассказал, что из-за подорожавшего топлива и «не адаптированных к условиям работы правил» рыбаки фактически не могут выходить в море. «Конечно, дело не только в цене на дизельное топливо. Мы не ищем конфликта. Мы оказались на грани банкротства», – приводит его слова ТАСС.

    Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за конфликта вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива Евросоюз потратил на импорт энергоресурсов 90 млрд евро. «При этом мы не получили ни одной дополнительной молекулы энергии», – посетовала она. По ее словам, странам Европы следует удвоить усилия по развитию возобновляемой и атомной энергетики.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как мировая экономика начинает задыхаться без российского топлива.

    17 сентября 2026, 10:44 • Новости дня
    Разведка США испугалась кражи Китаем технологий F-35 в Саудовской Аравии

    Спецслужбы США увидели угрозу перехвата Китаем технологий F-35 у Эр-Рияда

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американское разведывательное сообщество выразило обеспокоенность возможным доступом Китая к секретным технологиям истребителей F-35 в случае их продажи Саудовской Аравии из-за тесного сотрудничества Эр-Рияда с Пекином.

    Спецслужбы предупредили о рисках шпионажа в связи с готовящейся продажей боевых самолетов Эр-Рияду. Аналитики опасаются, что Китай сможет заполучить передовые авиационные технологии благодаря военному партнерству с королевством, пишет The New York Times.

    В отчете Разведывательного управления Пентагона отмечается использование оборудования Huawei и ZTE в саудовской телекоммуникационной инфраструктуре и доступ военных КНР к базам на территории страны. Документ ставит под сомнение способность обеспечить безопасность объектов и ограничить контакты саудовских специалистов с китайскими разведчиками. Особое беспокойство вызывает защита радаров и систем наблюдения F-35.

    Стоимость предполагаемой сделки по поставке 48 истребителей и одного запасного двигателя составляет 24 млрд долларов. Летом Госдепартамент направил пакет документов на неформальное одобрение в профильные комитеты Конгресса, однако часть законодателей потребовала дополнительных гарантий безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году американские СМИ сообщили о возможной поставке Саудовской Аравии устаревших версий F-35. Осенью прошлого года Дональд Трамп заявил о согласии продать королевству эти истребители. В ноябре политик начал переговоры с саудовским наследным принцем в Вашингтоне.

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    17 сентября 2026, 03:02 • Новости дня
    Ле Пен заявила о невозможности Франции финансировать Украину
    Ле Пен заявила о невозможности Франции финансировать Украину
    @ Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации во Франции.

    Франция больше не может оказывать финансовую поддержку Киеву из-за внутренних экономических проблем. Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отметила, что страна уже предоставила значительную помощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал LCI.

    «Можем ли мы продолжать оказывать Украине финансовую поддержку в той мере, в какой мы уже это сделали, а это, как вы понимаете, значительная помощь? И мы сказали себе: не можем. Это не акт враждебности по отношению к Украине», – заявила Ле Пен.

    По ее словам, правительство заявляет об отсутствии средств на индексацию пенсий, но при этом направляет 10 млрд евро в качестве взноса в Европейский союз.

    При этом накануне стало известно, что потребности Киева во внешнем финансировании на 2027 год оцениваются в 52,6 млрд долларов.

    Проект украинского бюджета на 2027 год предусматривает дефицит в размере 37,3 млрд долларов, а госдолг страны обновил исторический максимум, превысив к концу июля отметку в 214 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК выделила Киеву 6,1 млрд евро на ПВО и ракеты Patriot. Минобороны ФРГ тайно закупило оружие для Киева в обход правил. Канада захотела профинансировать европейский кредит Украине.


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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    17 сентября 2026, 09:27 • Новости дня
    Рыбаки заблокировали порт Ниццы из-за цен на топливо

    Французские рыбаки парализовали порт Ниццы протестами против подорожания топлива

    Tекст: Мария Иванова

    Рыбаки ранним утром заблокировали порт Ниццы в знак протеста против резкого роста цен на топливо, полностью парализовав движение морского транспорта.

    Рыбаки ранним утром заблокировали порт Ниццы в знак протеста против резкого роста цен на топливо. В результате было полностью парализовано движение морского транспорта, судно Corsica Ferries вынуждено ожидать в море, передает ТАСС со ссылкой на Nice-Matin.

    Недовольные рыбаки также заблокировали и другие порты на юге Франции: Фронтиньян, Сет, Фос-сюр-Мер, Пор-ла-Нувель и Ле-Гро-дю-Руа. Протестующие рассматривают возможность проведения аналогичных акций в Марселе и Тулоне.

    Средняя стоимость топлива во Франции резко выросла после начала войны США и Израиля против Ирана. По словам представителя рыболовецкого объединения региона Прованс – Альпы – Лазурный берег Кристин Поншарро, стоимость дизельного топлива для рыболовецких судов выросла с 60 центов до 1,2 евро за литр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной рост цен на топливо лишил французов дальних поездок на праздники.

    В прошлом году полицейские задержали более 300 человек на массовых акциях. Прошлой осенью правоохранители применили дубинки для разгона протестующих во Франции.

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    16 сентября 2026, 22:52 • Новости дня
    Макрон потребовал «полной мобилизации» усилий на топливном рынке Франции

    Макрон потребовал «полной мобилизации» усилий на топливном рынке

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам официального представителя правительства Франции Мод Брежон, рассматривается вопрос о «повышении гибкости регулирования на общеевропейском уровне», в частности, в отношении нефтеперерабатывающих заводов.

    Острая проблема стоимости бензина вызывает обеспокоенность на самом высоком государственном уровне, поэтому в среду президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от правительства «полной мобилизации» усилий, касающихся «поставок» и «сдерживания цен» на топливо, сообщила официальный представитель правительства по итогам заседания Совета министров, пишет Le Figaro.

    «Для президента Республики главная цель на ближайшие дни и недели – гарантировать надежность поставок и обеспечить необходимые объемы, в том числе за счет взаимодействия с другими странами», – заявила Мод Брежон.

    Она упомянула о работе над «возможностью повышения гибкости регулирования на общеевропейском уровне», чтобы, в частности, «несколько смягчить требования» для нефтеперерабатывающих заводов. Цель этих мер – «максимально снизить цены или, по крайней мере, сдержать их рост», отметила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перебои с топливом на АЗС начались во Франции. Цена литра дизельного топлива во Франции достигла отметки в 2,3 евро. Министр экономики страны Ролан Лескюр предупредил о длительном характере текущего топливного кризиса.

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    17 сентября 2026, 00:50 • Новости дня
    США заявили о вывезенных через Ормуз 900 млн баррелей нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель вооруженных сил США сообщил телеканалу Al Jazeera, что с мая американские военные помогли вывезти через Ормузский пролив 900 млн баррелей нефти.

    «Представитель Центрального командования США (CENTCOM) Тим Хокинс вновь озвучил позицию США, что Иран «не контролирует» Ормузский пролив, отметив, что с начала мая американские военные помогли коммерческим судам перевезти через этот морской путь более 900 млн баррелей сырой нефти», – передает Al Jazeera.

    Хокинс заявил, что «движение судов через Ормузский пролив продолжается».

    «На протяжении многих месяцев мы содействуем проходу коммерческих судов, перевозящих грузы, в том числе сырую нефть», – добавил представитель американских военных.

    Хокинс заверил, что военные США следят за тем, чтобы полосы движения судов в проливе «оставались чистыми» от мин.

    «Пролив открыт, эти полосы движения открыты, и именно поэтому коммерческие суда продолжают проходить через них», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios узнал, что минами в Ормузе оказались не более десятой части предметов. Иран в сентябре передал США условия для открытия Ормузского пролива.

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.

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    16 сентября 2026, 21:44 • Новости дня
    Хуситы заявили о перехвате двух саудовских истребителей F-15

    Tекст: Валерия Городецкая

    Йеменские повстанцы из движения «Ансар Аллах» заявили о перехвате двух истребителей F-15 ВВС Саудовской Аравии с помощью зенитных ракет, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    Сариа заявил об успешном перехвате саудовских самолетов, передает ТАСС. Инцидент произошел в йеменской провинции Таиз. По словам представителя движения, истребители вылетели с авиабазы Хамис-Мушайт.

    «Были обстреляны несколькими зенитными ракетами местного производства и вынуждены немедленно отступить», – отметил Сариа.

    Дополнительных подробностей о состоянии самолетов и возможных повреждениях пока не приводится. Саудовская сторона инцидент не комментировала.

    Накануне военно-воздушные силы Саудовской Аравии атаковали административный комплекс в йеменской провинции Таиз.

    Позже йеменское движение «Ансар Аллах» заявило об уничтожении саудовского разведывательно-ударного беспилотника Wing Loong II.

    В этот же день повстанцы нанесли удары беспилотниками по саудовской авиабазе Хамис-Мушайт.

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    17 сентября 2026, 05:30 • Новости дня
    Франция выдвинула фильм Звягинцева «Минотавр» на премию «Оскар»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Французская сторона выдвинула новую картину российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр» на соискание премии Американской киноакадемии в надежде получить статуэтку «Оскар».

    Информацию подтвердил Национальный центр кино и мультипликации, передает ТАСС.

    «Такой выбор максимально увеличивает шансы Франции на получение «Оскара», – указал президент организации Гаэтан Брюэль.

    Торжественная 99-я церемония вручения наград пройдет 14 марта 2027 года в Лос-Анджелесе. Американская киноакадемия опубликует шорт-лист претендентов 15 декабря, а окончательный список номинантов станет известен 21 января.

    Стоит отметить, что в мае текущего года лента «Минотавр» уже получила признание критиков. Жюри Каннского кинофестиваля удостоило работу Звягинцева второй по значимости награды смотра – Гран-при.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от оценки новой картины режиссера «Минотавр».

    Позже представитель Кремля заявил об отсутствии у кинематографиста морального права для рассуждений о Донбассе.

    Летом создатели украинского сайта «Миротворец» внесли личные данные деятеля культуры в свой реестр из-за посещения Крыма.

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    16 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Аракчи: Конфликт с США коренным образом изменил порядок на Ближнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И заявил, что конфликт с США полностью изменил ситуацию и порядок на Ближнем Востоке.

    Боевые действия Соединенных Штатов против Тегерана полностью трансформировали региональный порядок, передает РИА «Новости». По словам Аракчи, эти изменения исключают присутствие иностранных сил на Ближнем Востоке.

    «Ситуация в регионе после войны против Ирана претерпела значительные изменения. В новом порядке, который будет строиться на диалоге и сотрудничестве стран региона, нет места для присутствия и вмешательства иностранных сил», – подчеркнул Аракчи.

    Иранский министр добавил, что Тегеран нацелен на мир и добрососедство в регионе. Он уточнил, что республика уже приступила к налаживанию контактов с соседними государствами для укрепления дружественных связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал действия США в Ормузском проливе крупной ошибкой.

    Дипломат подтвердил факт обмена сообщениями с Вашингтоном через посредников.

    Весной министр обсудил пути завершения конфликта в ходе визита в Россию.

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    17 сентября 2026, 05:50 • Новости дня
    Fox News: Иран ударил по арендованному США судну близ Ормуза

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран нанёс удар по судну, арендованному США и перевозящему американский персонал, недалеко от Ормузского пролива, сообщил телеканал Fox News.

    Источники Fox News сообщили, что атака произведена с помощью четырех иранских дронов и как минимум одной ракеты. При этом один снаряд попал в судно, вызвав у людей лёгкие травмы, включая отравление дымом.

    Атака произошла на фоне сохраняющегося высокого уровня морского противостояния и серьёзных сбоев в судоходстве через пролив.

    Силы США неоднократно наносили удары по иранским морским целям в последние недели. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что продолжающиеся атаки Ирана на суда напрямую влияют на мировые энергетические рынки, уточняя, что удары будут продолжаться, пока Тегеран нацеливается на суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал новый срок окончания войны с Ираном. Американские военные показали кадры разрушенных Ираном баз. NYT писала, что Иран усиливает конфронтацию с США из-за нефтяной блокады.

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    17 сентября 2026, 01:05 • Новости дня
    В ООН оценили сроки восстановления судоходства через Ормузский пролив

    В ООН оценили сроки восстановления судоходства через Ормуз

    Tекст: Катерина Туманова

    Прогнозы о сроках восстановления логистики через Ормузский пролив пока преждевременны, заявил глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.

    «Говорить о сроках восстановления нормального функционирования логистических цепочек, проходящих через Ормузский пролив, преждевременно», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кобяков добавил, что исход конфронтации на Ближнем Востоке, начавшейся более семи месяцев назад, пока не предопределен.

    Эскалация конфликта привела к практической остановке судоходства через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в сентябре передал США условия для открытия Ормузского пролива. США заявили о вывезенных с их помощью через Ормуз 900 млн баррелей нефти. Спикер иранского парламента Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.

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    16 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Энергокризис поставил пятую часть бумажных фабрик Италии под угрозу закрытия

    Tекст: Денис Тельманов

    Энергетический кризис поставил под угрозу закрытия около 30 бумажных фабрик в Италии из-за резкого роста стоимости электричества и топлива на мировом рынке, пишет газета Sole 24 Ore.

    Около 20% предприятий итальянской целлюлозно-бумажной промышленности рассматривают возможность остановки производства из-за энергетического кризиса, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sole 24 Ore.

    «В 2026 году шесть итальянских бумажных фабрик приостановили работу, продлив период технического обслуживания, а как минимум 20% предприятий (около 30 бумажных фабрик) заявляют о кризисе и думают об остановке производства в ближайшие недели, если стоимость электроэнергии не снизится», – говорится в публикации.

    Бумажная промышленность относится к числу наиболее энергоемких отраслей и испытывает структурное давление из-за значительного роста стоимости энергии. Некоторые компании уже работают в убыток, но намерены выполнить полученные заказы, другие же рассматривают возможность остановки производства в ближайшие дни.

    Кризис усугубляется геополитической обстановкой: после взаимных ударов США, Израиля и Ирана в феврале конфликт остается неурегулированным.

    Эскалация привела к остановке судоходства через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти и газа, что вызвало рост цен на топливо в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия спрогнозировала потерю полумиллиона рабочих мест в Евросоюзе из-за высоких цен на энергоресурсы.

    Британская газета Financial Times объявила о переходе мирового энергетического кризиса в новую опасную фазу.

    Европейская химическая промышленность потеряла около девяти процентов своих производственных мощностей на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

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    16 сентября 2026, 21:20 • Новости дня
    Ливан вернул Египту нелегально вывезенные древние артефакты

    Ливан передал Египту 37 конфискованных древних артефактов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр культуры Ливана Гассан Саламе передал египетскому посольству 37 исторических артефактов, конфискованных таможенниками в бейрутском порту шесть лет назад.

    Торжественная церемония состоялась в Национальном музее Бейрута, передает ТАСС. «Мы передаем египетскому посольству коллекцию из 37 артефактов. Все эти древности были конфискованы в порту Бейрута в 2020 году, их возвращению предшествовало многолетнее взаимодействие между властями Ливана, Египта и Интерполом», – заявил Саламе.

    В числе переданных ценностей находятся два расписных деревянных саркофага, маски, амулеты, статуи и фрагменты коптских тканей.

    Саламе подчеркнул, что Бейрут демонстрирует пример строгого соблюдения конвенции ЮНЕСКО 1970 года о запрете незаконного оборота культурных ценностей. Ливанские власти ожидают аналогичных шагов от других государств по возвращению тысяч национальных артефактов, незаконно удерживаемых в зарубежных музеях и частных коллекциях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, египетская полиция конфисковала у местного жителя более 150 подготовленных к незаконной продаже древних артефактов.

    Ранее власти Нидерландов вернули Каиру украденный бюст эпохи фараона Тутмоса III. А испано-египетская археологическая миссия обнаружила к юго-западу от Каира гробницу высокопоставленного чиновника Древнего Египта.

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    17 сентября 2026, 05:01 • Новости дня
    WSJ: Американская Exxon готова вернуться в Венесуэлу через 19 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская нефтяная компания Exxon ведет переговоры о возможном возвращении в Венесуэлу спустя 19 лет после своего ухода в рамках предварительного соглашения об инвестициях в нефтяные месторождения.

    «Компания Exxon близка к подписанию предварительного соглашения об изучении возможности инвестиций в несколько венесуэльских нефтяных месторождений, ведя переговоры о потенциальном возвращении в страну спустя почти два десятилетия после своего ухода», - пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По словам источников газеты, Exxon может подписать меморандум о взаимопонимании с государственной компанией Petroleos de Venezuela уже в сентябре. Это позволит компании проанализировать возможности инвестирования в ряд разработанных и неразработанных месторождений Венесуэлы.

    Однако, по словам источников, переговоры могут сорваться или затянуться после сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США пообещали снизить мировые цены на нефть с помощью Венесуэлы. Родригес раскрыла подробности освоения 17 стратегических месторождений Венесуэлы американцами. Венесуэла подписала соглашения с Chevron и Eni по добыче нефти.

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    17 сентября 2026, 04:35 • Новости дня
    Axios: Трамп встретится с лидерами стран Персидского залива на ГА ООН

    Трамп встретится с лидерами стран Персидского залива на ГА ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщили Axios три источника, во вторник, 22 сентября, президент США Дональд Трамп проведет встречу с лидерами стран Персидского залива на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить дальнейшие шаги в войне с Ираном.

    Ожидается, что встреча будет посвящена идеям США относительно послевоенной стратегии, поскольку Трамп и его команда работают над планом действий на следующий день после выборов. План, как ожидается, будет утвержден после  промежуточных выборов, пишет портал Axios.

    В Нью-Йорке встретиться с Трампом хотел бы и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, но встреча пока не назначена, сообщил израильский источник.

    В 2025 году Трамп встретился во время Генеральной Ассамблеи ООН с лидерами восьми арабских и мусульманских стран, представил им свой проект мирного плана по Газе. Публично он представил его неделю спустя. Вскоре после этого было достигнуто соглашение о прекращении войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о скорой потере значимости Ормузским проливом. NYT назвала тех, кто сорвал июльское перемирие Ирана и США. CNN узнал о намерении США сменить тему переговоров с Ираном.

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    17 сентября 2026, 09:32 • Новости дня
    Саудовская Аравия столкнулась с дефицитом ракет-перехватчиков из-за атак хуситов

    Associated Press: Саудовская Аравия осталась без ракет из-за атак хуситов

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Саудовской Аравии испытывают нехватку ракет-перехватчиков для отражения атак со стороны правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов) и обратились за помощью к союзникам.

    Власти Саудовской Аравии столкнулись с дефицитом ракет-перехватчиков для уничтожения беспилотников и ракет на фоне боевых действий против правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов). В связи с затягиванием конфликта Эр-Рияд попросил союзников о помощи, передает Associated Press.

    Саудовская Аравия запросила поставки оборонительных систем у Великобритании, Франции, Египта и Пакистана. Соединенные Штаты, выступающие основным союзником королевства, не могут удовлетворить эти потребности, поскольку сами испытывают нехватку перехватчиков из-за военного противостояния с Ираном, отмечает ТАСС.

    Обострение йеменского конфликта произошло в середине июля, когда проправительственные войска атаковали аэропорт Саны во время посадки борта из Ирана с руководством хуситов. После этого шиитское движение обвинило в атаке Саудовскую Аравию и объявило ей войну до полного снятия блокады со своих территорий.

    В течение последней недели силы хуситов существенно продвинулись на западе и юго-западе Йемена. Им удалось захватить побережье Красного моря и территории около Баб-эль-Мандебского пролива, включая стратегически важный порт Эль-Моху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне хуситы заявили о ракетном ударе по объекту компании Aramco и авиабазе в Саудовской Аравии.

    В среду они отвергли заявления Эр-Рияда о попытке атаковать Мекку.

    Во вторник движение «Ансар Алла» обвинило саудовские власти в нанесении более 50 авиаударов за сутки.

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