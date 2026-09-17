Песков: Новые санкции США осложнят мирное урегулирование на Украине

Эксперт: США понесут ответственность за эскалацию в космосе

Военный эксперт Кашин: США переводят гонку вооружений в космосе на новую стадию

Tекст: Олег Исайченко

«Известно, что США длительное время работали над ударными средствами космического базирования, а также проводили большое количество экспериментов. Параллельно Вашингтон активно препятствовал инициативам России и Китая, направленным на ограничение милитаризации космоса», – напомнил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

Он допустил, что сейчас Штаты, по всей видимости, провели боевое развертывание оружия, став первой страной, которая пошла дальше исследовательских работ. По мнению собеседника, речь, вероятно, идет об оружии орбитального базирования для борьбы со спутниками. «Возможно, это лазер или другая система, которая дезориентирует космические аппараты в пространстве или выводит из строя их компоненты и сенсоры», – предположил аналитик.

Как бы то ни было, действия американской стороны запустят нарастающую тенденцию: другие страны, которые ранее ограничивались экспериментами, исследованиями и испытаниями, перейдут к практическому применению технологий – и этот процесс будет крайне трудно остановить. «Политическую ответственность за такие последствия понесет Вашингтон», – подчеркнул Кашин.

На этом фоне он отметил, что гонка вооружений в космосе переходит на новую стадию. «Ранее она шла в контексте накопления потенциалов. Но когда накопленные технологии будут ставиться на боевую службу, мы знаем, кто в этом виноват и кто это начал», – вновь акцентировал спикер. Эксперт допустил, что Москва вновь предложит заключить юридически обязывающее соглашение о запрете размещения оружия в космосе, но, как считает собеседник, это не принесет результатов.

«Мы будем, что называется, держать дверь открытой. Однако очевидно, американцы на это не пойдут. Поэтому, технически, Россия вправе активнейшим образом и без оглядки на политические вопросы приступить к реализации своих разработок», – заключил Кашин.

Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

«Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

Как отмечает Defence One, Мейнк первым из американских военных чиновников открыто высказался о наличии у Вашингтона космического оружия. Ранее должностные лица уклонялись от ответов на подобные вопросы, указывая, что «руководствуются соображениями национальной безопасности».

«Космический контроль включает в себя области задач, необходимые для оспаривания и контроля космической области – применение кинетических и некинетических средств для воздействия на возможности противника путем нарушения, деградации и даже уничтожения, если необходимо. Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – заявил TWZ представитель Космических сил США.

На этом фоне портал также приводит заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC), сделанное им в феврале. «Однако защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи. Таким образом, хотя защита и оборона необходимы, их недостаточно для обеспечения контроля над космическим пространством. В рамках действий объединенных сил нам также необходима способность наносить удары», – сказал он. Теперь эти слова звучат в новом свете, пишет TWZ.

Как напоминает издание, Договор о космосе, вступивший в силу в 1967 году, запрещает Штатам и другим странам, подписавшим документ, размещать на орбите ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения (ОМП). До сегодняшнего дня единственным признанным противоспутниковым оружием на вооружении армии США были наземные системы радиоэлектронной борьбы. В апреле 2022 года администрация Джо Байдена ввела запрет на испытания противоспутникового оружия.

Директор Secure World Foundation по космической безопасности и стабильности Виктория Сэмсон сомневается, что Мейнк мог иметь в виду кинетическое оружие. Оно оставляет множество обломков после попадания в цель, чего американские военные хотели бы избежать. По ее мнению, речь, вероятно, идет о радиоэлектронной борьбе, средствах постановки помех космического базирования.

Напомним, в 2025 году США впервые представили систему «Золотой купол». Тогда Reuters раскрыл детали будущего проекта. Предполагалось, что он будет включать четыре эшелона защиты – один космический и три наземных, в состав которых войдут 11 батарей малой дальности. В начале августа Bloomberg сообщал, что компании SpaceX и Northrop Grumman Corp. успешно завершили первые ключевые испытания в рамках проекта. Военное ведомство США не раскрыло подробностей тестов, однако известно, что на этот раз проверялась передача данных на перехватчики.