Кавалер орденов Мужества Горайчук стал советником губернатора Ленобласти

Tекст: Елизавета Шишкова

В июне 2025 года он вошел во второй поток программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Приступая к работе в команде губернатора, Николай Горайчук поблагодарил Александра Дрозденко за доверие и обозначил свои приоритеты: «Для меня большая ответственность продолжить служение стране здесь, в Ленинградской области, регионе динамичного развития и одном из ключевых субъектов Северо-Запада. Главный приоритет, конечно, работать в интересах людей и наших семей, делать так, чтобы регион уверенно развивался.

Одним из важнейших направлений в новой должности станут вопросы стратегического развития и обеспечения безопасности». Он подчеркнул, что такой комплексный подход создает основу для реализации новых масштабных проектов в экономике и социальной сфере.

Наставником Николая Горайчука в программе «Время героев» является полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя. Он высоко оценил профессионализм полковника, отметив, что Горайчук обладает необходимыми навыками и опытом для решения актуальных вопросов граждан и курирования важных для региона направлений.

По словам Рудени, особенно ценным качеством нового советника является неравнодушие, которое для государственного служащего не менее важно, чем профессиональные знания.

Игорь Руденя напомнил, что президент Владимир Путин называл участников СВО новой элитой общества, и выразил уверенность, что Горайчук и другие выпускники «Времени героев» докажут способность самоотверженно трудиться на мирном поприще.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в свою очередь, подчеркнул многолетнюю службу Горайчука Отечеству, серьезный командный опыт и участие в президентской программе, назвав его умение принимать решения и отвечать за людей ключевыми качествами для гражданской службы.

Николай Викторович Горайчук родился в 1979 году в поселке Песочный Вохомского района Костромской области. За проявленный героизм он награжден двумя орденами Мужества и медалью Суворова. В рамках программы «Время героев» новые должности уже получили более 120 участников, среди которых полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев, член ЦИК России Анатолий Сысоев и руководитель Движения Первых Артур Орлов.

Сообщается, что еще несколько участников программы готовятся к переходу на новые места работы. Герой России Владимир Сайбель занял пост заместителя председателя Комиссии при Президенте России по делам ветеранов.