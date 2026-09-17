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    17 сентября 2026, 12:39 • Новости дня

    Памфилова назвала выборы «выстраданным правом» для новых регионов

    Памфилова назвала выборы выстраданным правом для новых регионов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала участие в выборах выстраданным правом для жителей воссоединенных регионов России.

    Председатель ЦИК отметила, что несмотря на введенное в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях военное положение, выборы там состоятся, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что участие в голосовании является для местных жителей выстраданным правом.

    «Решение мы принимали о проведении выборов в нем только по итогам консультации и с Минобороны, с Федеральной службой безопасности, со всеми остальными ведомствами», – заявила Элла Памфилова в ходе своего выступления. Она добавила, что это решение основывалось на стремлении граждан.

    Специальные подходы к организации голосования распространяются на 12 регионов России. В единый день голосования 2026 года пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва и прямые выборы высших должностных лиц в восьми субъектах. Всего запланировано более 2,2 тыс. кампаний, в ходе которых предстоит заместить 20,7 тыс. мандатов и должностей. Голосование продлится три дня – с 18 по 20 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать предстоящие сентябрьские выборы.

    В конце августа в двенадцати регионах с военным положением и средним уровнем реагирования началось досрочное голосование.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал обеспечить безопасное волеизъявление граждан на исторических территориях.

    16 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин: Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России

    Путин выступил с телеобращением в преддверии выборов

    Путин: Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участие в предстоящих выборах станет общим вкладом граждан в победу России, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам. Глава государства призвал граждан принять участие в выборах, назвав голосование ответственностью каждого за будущее страны и вкладом в ее укрепление.

     «Считаю важным обратиться к вам сейчас, когда в нашей большой стране проходит значимая, во многом определяющая избирательная кампания», – приводит сайт Кремля слова российского лидера. Он напомнил о выборах депутатов Госдумы, региональных руководителей, а также органов муниципальной власти. Голосование пройдет в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября. Президент призвал россиян воспользоваться своим конституционным правом и принять обдуманное решение.

    «Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы», – сказал Путин.

    Отдельно президент обратил внимание на участие в голосовании российских военнослужащих. «Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны», – отметил он.

    Путин связал предстоящее голосование с ответственностью граждан за будущее страны. «Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в Год единства народов России, – это тоже ответственность, вклад в укрепление страны», – заявил президент.

    Выбор граждан должен продемонстрировать единство российского общества. «Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами – миллионы людей, что мы – сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», – сказал Путин.

    Глава государства подчеркнул, что от результатов голосования зависит представительство граждан на разных уровнях власти. «Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне», – заявил президент.

    Путин также выразил уверенность, что поддержку избирателей получат достойные кандидаты. «Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России, те, кто не подведет, кто делом доказал преданность Родине, готовность служить нашему народу, защищать страну от любых угроз», – сказал он.

    «Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу», – заявил Путин.

    Завершая обращение, президент подчеркнул: «Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России!»

    Напомним, выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России с 18 по 20 сентября 2026 года. Также состоятся выборы высших должностных лиц 11 регионов. В восьми субъектах руководителей изберут прямым голосованием граждан, еще в трех регионах главы будут определены законодательными органами. Кроме того, в этот период пройдут выборы депутатов законодательных собраний 39 субъектов России. Жители десяти региональных столиц также изберут депутатов представительных органов муниципальных образований.

    Одной из особенностей кампании станет расширение дистанционного электронного голосования. В 2026 году ДЭГ доступно в 33 регионах, тогда как на предыдущих выборах в Госдуму такую возможность предоставляли только в семи субъектах. Традиционно проголосовать можно будет и на избирательных участках.

    В начале сентября за пределами России стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы. В нынешней избирательной кампании участвуют 12 политических партий, 11 из них – на федеральном уровне. Весной президент поручил создать условия для голосования участников специальной военной операции.

    На ваш взгляд
    Как планируете голосовать на выборах в Госдуму сентябре 2026 года?





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    16 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин начал телеобращение к россиянам
    Путин начал телеобращение к россиянам
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Президент России Владимир Путин начал телевизионное обращение к гражданам страны в преддверии трехдневного голосования на выборах в Государственную думу.

    Глава государства начал телеобращение к гражданам страны по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов.

    Выборы депутатов Государственной думы IX созыва пройдут в России в течение трех дней – с 18 по 20 сентября 2026 года.

    Также в единый день голосования 18–20 сентября в России состоятся выборы высших должностных лиц 11 регионов. В восьми субъектах руководителей изберут прямым голосованием граждан, еще в трех регионах главы будут определены законодательными органами.

    Кроме того, в этот период пройдут выборы депутатов законодательных собраний 39 субъектов России. Жители десяти региональных столиц также изберут депутатов представительных органов муниципальных образований.

    Одной из особенностей кампании станет расширение дистанционного электронного голосования. В 2026 году ДЭГ доступно в 33 регионах, тогда как на предыдущих выборах в Госдуму такую возможность предоставляли только в семи субъектах. Традиционно проголосовать можно будет и на избирательных участках.

    Напомним, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение Путина.

    В июне Путин подписал указ о проведении выборов депутатов Госдумы.

    В августе Центризбирком утвердил текст избирательного бюллетеня с 11 политическими партиями.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Медведев предупредил о подготовке масштабных провокаций на российских выборах

    Медведев: Противники России готовят провокации на выборах в Госдуму

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал партийцев готовиться к попыткам недоброжелателей сорвать голосование и посеять сомнения в результатах волеизъявления граждан.

    Председатель партии «Единая Россия» выступил на профильном селекторном совещании с секретарями региональных отделений, передает ТАСС. Главной темой встречи стала оценка готовности политической силы к Единому дню голосования.

    «Нужно быть готовым к различного рода провокациям, попыткам посеять недоверие к результатам», – заявил Медведев в ходе обсуждения предстоящих избирательных кампаний.

    Он подчеркнул, что противники государства уже ведут активную подготовку к вмешательству в электоральный процесс. Заместитель главы Совбеза обратил внимание участников совещания на обилие дезинформации в интернете, назвав происходящее в сети настоящим шабашем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о готовности России к извращенным провокациям Запада на предстоящих выборах.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о попытках иностранного вмешательства в избирательную кампанию.

    Глава ЦИК Элла Памфилова доложила о принятии беспрецедентных мер безопасности для защиты голосования.

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    16 сентября 2026, 21:16 • Новости дня
    Асафов: Путин напомнил россиянам о важности участия в выборах в период СВО
    Асафов: Путин напомнил россиянам о важности участия в выборах в период СВО
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Недружественные страны пытаются убедить россиян, что участие в выборах якобы ничего не решает, однако именно от волеизъявления граждан зависит дальнейшее развитие страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее президент Владимир Путин обратился к гражданам в преддверии выборов, которые пройдут 18-20 сентября.

    «Российская избирательная система существует не одно десятилетие. За это время она успела окрепнуть и продемонстрировать свою эффективность. Однако голосование этого года станет уникальным явлением для нашей страны», – сказал политолог Александр Асафов, директор лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований.

    По его словам, впервые выборы депутатов Госдумы проходят в условиях специальной военной операции и жесткого санкционного давления. «Президент прекрасно понимает специфику нынешней кампании, в связи с чем и обращается к гражданам, стремясь напомнить им о важности волеизъявления», – подчеркнул Асафов.

    При этом, считает эксперт, в нынешних условиях участие граждан в выборах имеет не только внутриполитическое значение. «Чем выше наша сплоченность, тем сложнее противнику будет давить на нас. Единство народа – это залог провала любых попыток его запугать. Это залог победы в сложившемся противостоянии. Сегодня как никогда важно выразить свою солидарность с президентом и теми ребятами, которые отстаивают наши интересы на передовой», – отметил политолог.

    Кроме того, по явке и результатам выборов противник тоже будет судить о сплоченности российского общества. «В такой ситуации каждый голос показывает: люди в России ответственно относятся к будущему своей страны и не готовы отдавать ее кому-либо», – считает эксперт.

    Отдельно Асафов связал участие в выборах с поддержкой военнослужащих. «Бойцы должны понимать, что здесь, на гражданке, остаются люди, которые искренне любят свою страну. Солдаты несут ответственность за будущее государства с ружьем в руках, а те, кто ждет их в тылу, – с бюллетенем», – пояснил он.

    В то же время политолог назвал проведение выборов в нынешних условиях показателем устойчивости избирательной системы. «Недружественные страны пытаются навязать россиянам мнение: не нужно идти на голосование, ведь ваша позиция ничего не решит. Это откровенное лукавство, призванное сломить наше единство», – заявил Асафов.

    По его мнению, значение имеет и непосредственный результат голосования. «Участие каждого важно. Мнение каждого ценно. Ведь именно от волеизъявления граждан будет зависеть точный состав Госдумы. Да и Владимир Путин в своей работе всегда опирается на пожелания, высказанные обществом», – заключил эксперт.

    Напомним, в среду президент Владимир Путин обратился к гражданам России в преддверии выборов, которые пройдут 18-20 сентября, назвав нынешнюю избирательную кампанию значимой и во многом определяющей. «В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной Думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти», – указал российский лидер.

    Президент отметил, что столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции, а жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Госдумы. Он также выразил уверенность в том, что «в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу»: «Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны».

    «Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в Год единства народов России, – это тоже ответственность, вклад в укрепление страны», – подчеркнул Путин.

    «Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами – миллионы людей, что мы – сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», – пояснил президент.

    Он также отметил, что голос каждого избирателя имеет значение: «От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне».

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    16 сентября 2026, 14:37 • Новости дня
    Лавров: Выборы в Госдуму проходят в обстановке объявленной Западом войны

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на беспрецедентные попытки западных стран вмешаться в процесс голосования россиян.

    Лавров заявил, что избирательная кампания протекает на фоне открытого геополитического противостояния. Выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, руководитель министерства подчеркнул агрессивный характер действий иностранных государств, передает РИА «Новости».

    «Нынешние выборы проходят в обстановке объявленной нам войны со стороны коллективного Запада, войны, которую Запад ведет руками и телами украинцев, снабжая их на фантастические суммы оружием, боеприпасами, современными технологиями, разведывательными данными, информацией со спутников», – отметил дипломат.

    По словам министра, главная цель противника заключается в нанесении России стратегического поражения. Кроме того, фиксируются масштабные попытки прямого влияния на волеизъявление граждан как внутри страны, так и за ее пределами.

    Выборы депутатов Госдумы состоятся в период с 18 по 20 сентября.

    Министерство иностранных дел России подготовилось к возможным вмешательствам недружественных государств в электоральный процесс.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала недопустимым поведение западных стран перед голосованием.

    Месяцем ранее Сергей Лавров рассказал о попытках Запада спровоцировать панику накануне выборов в Госдуму.

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    17 сентября 2026, 13:07 • Новости дня
    Памфилова сообщила о полной готовности России к предстоящим выборам
    Памфилова сообщила о полной готовности России к предстоящим выборам
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подтвердила стопроцентную готовность государства к проведению голосования за депутатов Госдумы.

    Как передает РИА «Новости», соответствующее заявление об избрании депутатов и глав восьми регионов прозвучало во время доклада руководителя ведомства.

    «Я считаю, что избирательная система России и сообщество избирательных комиссий готовы к выборам. Хочу еще раз пожелать всем партиям и кандидатам добиться того успеха, которого они достойны, – а от этого выиграет наша страна», – сказала Элла Памфилова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России.

    Масштабная кибератака на российскую избирательную систему провалилась.

    В конце августа Центризбирком объявил о начале досрочного голосования в 12 регионах страны.

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    17 сентября 2026, 09:09 • Новости дня
    Пискарев сравнил методы сбежавших за рубеж оппозиционеров с наркоторговцами

    Пискарев заявил о сходстве бежавшей оппозиции с наркоторговцами

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сравнил методы уехавших за рубеж «оппозиционеров» с действиями наркоторговцев и вербовщиков радикальных группировок в преддверии выборов.

    Пискарев написал в Max, что бежавшие за границу политические деятели используют методы преступников.

    «Перед выборами осевшая за рубежом так называемая «оппозиция» окончательно переняла почерк наркоторговцев и вербовщиков радикальных группировок», – заявил парламентарий.

    Политик добавил, что уехавшие оппозиционеры воспринимают своих сторонников как расходный материал, подобно владельцам сетевых наркоплощадок. С начала избирательной кампании они призывают молодежь к несанкционированным акциям, беспорядкам и экстремизму.

    По словам Пискарева, потенциальные исполнители для таких деятелей становятся «живым товаром» для монетизации западных грантов. Депутат подчеркнул, что рано или поздно за каждую сломанную судьбу ответят не только мелкие исполнители, но и организаторы. Он напомнил о неизбежности наказания, отметив, что необходимые законы уже приняты и действуют.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября.

    Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев сообщил о скоординированной медийной атаке европейских СМИ для дискредитации выборов.

    До этого Пискарев рассказал о незаконном сборе западными спецслужбами персональных данных россиян.

    Пискарев заявил о подготовке недружественными странами специальных агентов влияния.

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    17 сентября 2026, 11:09 • Новости дня
    Поддубный: Реализация народной программы «Единой России» улучшит жизнь миллионов

    Tекст: Вера Басилая

    Реализация народной программы «Единой России» кардинально преобразит жизнь десятков миллионов граждан в течение ближайших пяти лет, заявил лидер федерального списка кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму Герой России Евгений Поддубный.

    По словам лидера списка кандидатов «Единой России», программа представляет собой дорожную карту работы партии на ближайшие пять лет, передает ТАСС.

    Поддубный заявил, что депутаты Госдумы нового созыва будут обязаны выполнить заложенные в документ наказы избирателей.

    «Реализация этого партийного документа позволит улучшить жизнь десятков миллионов людей», – подчеркнул Евгений Поддубный. Он добавил, что стратегия представляет собой четкий план работы на предстоящую пятилетку, по итогам которой партийцам предстоит отчитаться перед обществом.

    Военкор также отметил острую необходимость создания новых предприятий и внедрения инновационных разработок в серийное производство.

    «Нам сейчас вообще нужно работать всем чуточку больше и чуточку лучше, чем в довоенное время», – заключил Поддубный.

    В августе партия «Единая Россия» утвердила новую Народную программу на съезде в Москве.

    Президент Владимир Путин назвал этот документ фундаментальным ориентиром для развития страны.

    Член генсовета партии Евгений Поддубный пообещал строгий контроль за выполнением каждого пункта.

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    17 сентября 2026, 12:24 • Новости дня
    Памфилова: Инициаторы кибератак против выборов здорово получили по лбу

    Памфилова: Инициаторы кибератак против выборов получили по лбу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Масштабная кибератака на российскую избирательную систему провалилась, организаторы не смогли скомпрометировать процесс, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

    Председатель ЦИК России Элла Памфилова отчиталась о готовности избирательной системы к выборам, передает РИА «Новости».

    «Мы так понимаем, что была задумана масштабная такая агрессия, киберагрессия, имеющая цель скомпрометировать это все в общественном пространстве. Не удалось. Я думаю, что они получили здорово по лбу», – заявила она.

    Глава Центризбиркома добавила, что ведомство готово отражать дальнейшие попытки вмешательства. По ее словам, проработаны все механизмы, необходимые для беспрепятственного проведения голосования.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин ранее называл их важнейшим внутриполитическим событием страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Центризбирком принял усиленные меры безопасности из-за угрозы возможных провокаций.

    Несколькими днями ранее беспилотник ударил по зданию территориальной избирательной комиссии в Самарской области.

    В прошлом году хакеры осуществили масштабную атаку на интернет-ресурсы ведомства.

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    17 сентября 2026, 12:17 • Новости дня
    Памфилова назвала число кандидатов-ветеранов СВО на выборах в России

    Памфилова: На выборах всех уровней зарегистрировано 1586 участников СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила о регистрации почти 1,6 тыс. ветеранов специальной военной операции в качестве кандидатов на предстоящих выборах.

    Всего на выборах всех уровней в единый день голосования зарегистрировано 1586 кандидатов-участников специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    По словам председателя Центризбиркома, 1486 из них представляют политические партии, а 100 человек идут как самовыдвиженцы.

    «В 47 регионах из 89 выдвинуто 200 кандидатов-участников специальной военной операции. Из них девятью политическими партиями выдвинуто 187 кандидатов, и 13 – это самовыдвиженцы», – заявила Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности избирательной системы к предстоящим выборам.

    В списки кандидатов от партий на выборах в Государственную думу включено 110 участников СВО. По одномандатным округам выдвинуты 77 человек от партий и 13 самовыдвиженцев. В итоге зарегистрировано 76 ветеранов спецоперации: 75 от партий и один независимый кандидат.

    Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и высших должностных лиц в восьми регионах пройдет в три дня – с 18 по 20 сентября. В рамках ЕДГ-2026 запланировано более 2,2 тыс. кампаний разного уровня для замещения 20,7 тыс. мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о включении более сотни бойцов в федеральные партийные списки.

    Партия «Единая Россия» сделала ставку на ветеранов спецоперации для работы с запросами граждан.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить условия для участия военнослужащих в сентябрьском голосовании.

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    17 сентября 2026, 12:31 • Новости дня
    Памфилова назвала участников спецоперации самыми активными избирателями

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала участников спецоперации и военнослужащих одной из самых активных категорий избирателей на предстоящих выборах в Госдуму.

    Председатель ЦИК России Элла Памфилова подчеркнула высокую вовлеченность военных в избирательный процесс, передает РИА «Новости».

    По ее словам, процедура организована так, чтобы избежать дополнительных рисков для бойцов.

    «Военнослужащие и участники СВО – это одна из самых активных групп избирателей, которые кровью выстрадали это право. Им далеко не все равно, что будет там, где они живут», – заявила глава Центризбиркома во время доклада о готовности системы к голосованию.

    Выборы депутатов Госдумы 19-го созыва состоятся в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин ранее называл предстоящую кампанию важнейшим внутриполитическим событием страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о регистрации почти 1,6 тыс. ветеранов спецоперации в качестве кандидатов.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил создать условия для голосования бойцов СВО.

    В приграничных регионах страны власти предприняли все необходимые шаги для безопасного проведения избирательных кампаний.

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    17 сентября 2026, 13:00 • Новости дня
    Памфилова заявила о пяти новых форматах голосования на выборах в Госдуму

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о введении новых форматов участия в выборах, включая тестирование спутникового дистанционного электронного голосования в Ненецком автономном округе.

    Центральная избирательная комиссия России предусмотрела пять дополнительных форм голосования избирателей в ЕДГ-2026, передает РИА «Новости».

    По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, они будут применяться в зависимости от ситуации.

    «Что касается дополнительных возможностей еще, скажу так, традиционно будут доступны, помимо четырех основных наших форм голосования, еще пять дополнительных в зависимости от ситуации», – заявила председатель ЦИК во время доклада о готовности избирательной системы к выборам.

    В более чем 15 тыс. населенных пунктов на более чем 6 тыс. участков будет использоваться дополнительная возможность голосования для тех, кто проживает в местах с затрудненным транспортным сообщением или там, где нет помещений для голосования.

    Кроме того, на выборах в Госдуму в одном из поселений Ненецкого автономного округа ЦИК впервые опробует дистанционное электронное голосование через низкоорбитальную группировку спутников российской компании. Это позволит в будущем голосовать в зонах без мобильной связи.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Всего запланировано более 2,2 тыс. кампаний, предполагается заместить 20,7 тыс. мандатов и должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России.

    В конце августа в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах началось досрочное голосование.

    Прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании стартовал в начале августа.

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    17 сентября 2026, 12:49 • Новости дня
    ЦИК пресекла масштабную кибератаку на систему дистанционного голосования

    Памфилова заявила о предотвращении попытки дискредитировать систему ГАС «Выборы»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила об успешном предотвращении масштабной кибератаки на систему дистанционного электронного голосования накануне выборов.

    Центральная избирательная комиссия успешно отразила масштабную кибератаку на Государственную автоматизированную систему «Выборы», передает РИА «Новости».

    По словам председателя ЦИК, злоумышленники пытались дискредитировать техническую подготовку к предстоящему голосованию.

    «Буквально вчера предотвратили попытку дискредитировать нашу ГАС «Выборы» систему, дискредитировать дистанционное электронное голосование. Мы так понимаем, что была задумана масштабная такая агрессия, киберагрессия», – подчеркнула Элла Памфилова в ходе доклада о готовности к выборам.

    Она отметила, что ведомство проработало механизмы защиты и готово пресекать дальнейшие вмешательства. В единый день голосования 2026 года, который пройдет с 18 по 20 сентября, состоятся выборы депутатов Госдумы девятого созыва и глав восьми регионов. Всего запланировано более 2,2 тыс. кампаний для замещения 20,7 тыс. мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Центризбиркома Элла Памфилова предупредила о планах западных стран сорвать предстоящие сентябрьские выборы.

    Неделей ранее беспилотник атаковал здание с оборудованием системы ГАС «Выборы» в Самарской области.

    Президент России Владимир Путин летом поручил оградить избирательный процесс от любых попыток внешнего вмешательства.

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    17 сентября 2026, 13:04 • Новости дня
    На избирательных участках впервые появились ответственные за эвакуацию

    ЦИК впервые назначил ответственных за эвакуацию на всех избирательных участках

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о введении новой должности на участках для обеспечения безопасности и предотвращения возможных провокаций во время голосования.

    Глава ведомства отметила готовность избирательной системы к предстоящему голосованию, передает РИА «Новости».

    По ее словам, на каждом пункте теперь есть специальный сотрудник, отвечающий за безопасность людей.

    «Впервые, такой практики не было, исходим из той ситуации, которая есть. В каждой участковой комиссии, по моей инициативе, был назначен преимущественно мужчина… член комиссии, ответственный за эвакуацию с избирательного участка в случае, если такая ситуация произойдет, за противопожарную безопасность и за предотвращение тех или иных провокаций, которые мы тоже ожидаем», – заявила Элла Памфилова.

    Кроме того, пункты голосования оборудовали резервными помещениями и источниками питания. Для обеспечения безопасности установлены металлодетекторы, а также подготовлены специальные аптечки для оказания первой помощи.

    Единый день голосования пройдет в три дня, с 18 по 20 сентября. В рамках кампании состоятся выборы депутатов Госдумы девятого созыва и глав восьми регионов России. Всего планируется распределить 20,7 тыс. мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать предстоящее голосование.

    Несколькими днями ранее беспилотник атаковал здание территориальной избирательной комиссии в Самарской области.

    Из-за угрозы возможных провокаций Центризбирком принял усиленные меры безопасности.

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    17 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Памфилова предупредила об угрозе подмены трансляций выборов ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о появлении риска генерации фальшивых видеозаписей с участков для голосования при помощи технологий искусственного интеллекта.

    Развитие цифровых систем создает огромные возможности для генерации различных подделок, передает РИА «Новости». Российская избирательная система уже сталкивалась с фабрикацией роликов на предыдущих выборах.

    «Сейчас это на совершенно новый уровень выходит, когда в режиме онлайн можно подменять картинку. Вот, человек на участке делает то-то, а с помощью искусственного интеллекта при несанкционированном вторжении он будет делать совершенно другое», – предупредила руководитель ведомства.

    Единый день голосования пройдет с 18 по 20 сентября. В этот период состоятся выборы депутатов Госдумы девятого созыва и прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах. Всего запланировано более 2,2 тыс. кампаний разного уровня для замещения 20,7 тыс. мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать предстоящее голосование.

    Масштабная кибератака на российскую избирательную систему успешно провалилась.

    В Херсонской области злоумышленники использовали сгенерированные нейросетями фейковые видеоролики для срыва выборов.

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