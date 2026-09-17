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    17 сентября 2026, 12:16 • Новости дня

    В США осудили координатора теракта в подмосковном Крокусе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Афганский боевик Мохаммад Шарифулла, причастный к координации боевиков, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле» в 2024 году, осужден в Соединенных Штатах на 20 лет за помощь террористам, сообщило американское министерство юстиции.

    Приговор вынесен «за участие в почти десятилетнем заговоре с целью оказания материальной поддержки и предоставления ресурсов признанной террористической иностранной организации», передает ТАСС со ссылкой на сообщение американского ведомства.

    Осужденный состоял в афганской ячейке запрещенного в России и признанного террористическим «Исламского государства*». Следствие установило, что во время нападения на российский объект он дистанционно обучал исполнителей обращению с автоматами и координировал их действия. Кроме того, преступник причастен к взрыву у ворот кабульского аэропорта в 2021 году.

    Тогда в результате теракта погибли 13 американских военных и более 160 мирных жителей. Боевика задержали в 2025 году на границе Афганистана и Пакистана, после чего доставили в Соединенные Штаты. На допросах он полностью признал вину в совершенных преступлениях.

    Напомним, власти Пакистана выдали этого террориста Соединенным Штатам еще в 2025 году без консультаций с афганскими коллегами.

    Спецслужбы Таджикистана подтвердили наличие у боевика исключительно афганского гражданства.

    Весной 2026 года российский суд приговорил других пособников нападения на концертный зал к длительным срокам заключения.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    16 сентября 2026, 17:28 • Новости дня
    МФМ-2026 завершился масштабным шоу
    МФМ-2026 завершился масштабным шоу
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный фестиваль молодежи 2026 года, объединивший в Екатеринбурге 10 тыс. участников из 191 страны, завершился масштабным музыкальным шоу. На сцену церемонии закрытия вышли более тысячи артистов, а к участникам фестиваля с Международной космической станции обратились российские космонавты.

    Торжественная церемония закрытия Международного фестиваля молодежи собрала на одной сцене более тысячи артистов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Организатором финального шоу о силе музыки выступил арт-кластер «Таврида.АРТ». Музыкальным продюсером вечера стал композитор Антон Беляев, а ведущими – Николай Цискаридзе и Ника Здорик.

    «Когда столько людей одновременно начинают петь одну песню, это всегда сильное, почти непередаваемое ощущение. В этот момент уже не так важно, откуда ты приехал и на каком языке говоришь», – отметил участник из Петербурга Алексей Андреев. Десять тыс. зрителей вместе с Хором Сретенского монастыря исполнили популярные отечественные композиции.

    В ходе концерта к гостям по видеосвязи обратились российские космонавты с МКС, вдохновив делегатов на новые свершения. Программу сопровождали выступления оркестров под управлением именитых дирижеров из России, Италии, США, Китая и Белоруссии. Эпизод «Аллилуйя любви» прозвучал на шести официальных языках ООН при участии симфонического оркестра Юрия Башмета.

    Кульминацией праздника стал массовый обмен плюшевыми Чебурашками, которые были главными талисманами мероприятия. Участник фестиваля из Бразилии Чарльз Силва признался, что увезет игрушку домой как память о новых друзьях и России. Завершила программу группа Uma2rman, исполнив свой знаменитый хит «Проститься».

    Компания VK подготовила для гостей технологические и развлекательные форматы, включая специальную «Камеру объятий». Всего прошедший в Екатеринбурге фестиваль объединил представителей 191 страны, став важной международной площадкой для диалога культур.

    Напомним, масштабный Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября.

    Президент России Владимир Путин поприветствовал участников этого международного мероприятия.

    В рамках события на улицах Города молодежи мира прошло грандиозное шествие десяти тысяч человек.

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    16 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Установлена причина гибели собак после вакцинации препаратом «Мультикан-8»

    Россельхознадзор: В вакцине «Мультикан-8» нашли вирус болезни Ауески

    Установлена причина гибели собак после вакцинации препаратом «Мультикан-8»
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ярославских образцах ветеринарного препарата «Мультикан-8» специалисты выявили смертельно опасный для собак вирус болезни Ауески, ставший причиной гибели животных, сообщили в Россельхознадзоре.

    В вакцине для собак нашли смертельный живой вирус. Специалисты обнаружили опасный патоген в образцах 20-й серии вакцины «Мультикан-8», отобранных на территории Ярославской области.

    «В рамках проверки ФГБУ «ВГНКИ» установило наличие в образцах серии №20 вакцины «Мультикан-8», отобранных в Ярославской области, живого вируса болезни Ауески», – сообщили ТАСС в Россельхознадзоре.

    Эксперты ведомства подтвердили прямую связь между массовой гибелью собак и использованием этого препарата. Выяснилось, что вакцина была контаминирована чужеродным вирусом, который является смертельным для данного вида животных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор потребовал уничтожить 20-ю серию препарата «Мультикан-8».

    В начале сентября ведомство начало внеплановую проверку компании-производителя «Ветбиохим».

    Глава службы Сергей Данкверт допустил отзыв лицензии у предприятия из-за грубых технологических нарушений.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции

    Le Figaro: С острой нехваткой топлива столкнулось 10% АЗС Франции

    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции
    @ Gerard Bottino/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин на фоне массовых перебоев со снабжением автозаправочных станций по всей стране, пишет газета Le Figaro.

    Кризис с горючим охватил каждую десятую французскую заправку, испытывающую дефицит хотя бы одного вида нефтепродуктов, передает RT со ссылкой на газету Le Figaro. Резкий скачок стоимости бензина спровоцировал в социальных сетях призывы к протестам и блокировке средиземноморских нефтебаз.

    Пресс-секретарь правительства Франции Мод Брежон прокомментировала развитие топливного кризиса. «Ситуация становится всё более сложной в последние недели», – подчеркнула она.

    В ответ на угрозу масштабных забастовок Макрон потребовал от кабинета министров полной мобилизации. Глава государства поручил оперативно наладить поставки горючего и стабилизировать ценообразование на внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость литра дизельного топлива во Франции достигла отметки в 2,3 евро. Министр экономики страны Ролан Лескюр предупредил о длительном характере текущего топливного кризиса.

    Весной французские власти призвали Еврокомиссию расследовать работу европейских нефтеперерабатывающих заводов.

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    16 сентября 2026, 19:16 • Новости дня
    Сикорский исключил Белоруссию из числа европейских соседей России и Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава польского МИД Радослав Сикорский обосновал желание Варшавы участвовать в мирных переговорах тем, что страна якобы является единственной в Европе, граничащей с Россией и Украиной.

    Сикорский объяснил стремление Варшавы участвовать в мирных переговорах по украинскому конфликту уникальным географическим положением страны, передает ТАСС. «Польша – единственная страна в Европе, граничащая как с Россией, так и с Украиной», – заявил министр журналистам.

    Напомним, что протяженность польско-украинской границы превышает 500 километров. Граница с Россией проходит по Калининградской области и составляет около 210 километров. При этом министр не упомянул Белоруссию, которая также находится в Европе и граничит как с Россией, так и с Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский потребовал участия Варшавы в мирных переговорах с Москвой.

    Ранее министр заявил о необходимости повышения роли Европы в процессе урегулирования конфликта. А официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила недавние слова дипломата о гипотетическом военном столкновении с Россией.

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    16 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Умерла звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова
    Умерла звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заслуженная артистка России Наталья Данилова, многие годы служившая в петербургском Большом драматическом театре, скончалась в возрасте 70 лет.

    О смерти артистки сообщили в Большом драматическом театре имени Товстоногова, передает ТАСС. «Нам пришла информация, что Наталья Данилова умерла», – рассказали представители культурного учреждения.

    В Театре имени Комиссаржевской подтвердили эту печальную новость. Там уточнили, что актриса скончалась еще 8 сентября.

    Наталья Данилова служила в БДТ с 1977 по 1992 годы. Наибольшую известность ей принесла роль младшего сержанта милиции Варвары Синичкиной в картине Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».

    В начале сентября в возрасте 81 года скончалась заслуженная артистка РСФСР Нина Попова.

    Месяцем ранее на 82-м году жизни умерла звезда цыганского театра «Ромэн» Наталья Бизева.

    В августе также ушла из жизни 71-летняя артистка балета Наталья Трубникова.

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    16 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта

    Каллас: Помощь ЕС Украине превысила 220 млрд евро с начала конфликта

    Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге озвучила общую сумму поддержки Киева.

    По ее словам, объем помощи Евросоюза Киеву с начала конфликта превысил 220 млрд евро, из которых более 78 млрд евро пришлось на военную поддержку, передает РИА «Новости».

    «Что касается нашей поддержки Украины, общий объем помощи ЕС… составляет более 220 млрд евро. ЕС и государства-члены предоставили Украине военную поддержку на сумму более 78 млрд евро», – заявила Каллас.

    Дипломат также напомнила о кредитной программе поддержки Киева. Она предусматривает выделение 90 млрд евро в течение двух лет, из которых 60 млрд евро планируется направить на военную помощь.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о новом запросе Киева на предоставление нескольких миллиардов евро для систем ПВО.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    До этого она заявила о подготовке европейскими странами 90 тыс. украинских солдат.

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    16 сентября 2026, 21:16 • Новости дня
    Глава Росавиации сообщил о высоком спросе на самолеты «Байкал»

    Глава Росавиации Ядров: Спрос авиакомпаний на «Байкал» превышает 100 самолетов

    Глава Росавиации сообщил о высоком спросе на самолеты «Байкал»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российским авиаперевозчикам потребуется более 100 новых самолетов «Байкал» до 2035 года для обеспечения местных воздушных линий, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

    Ядров в ходе рабочего визита в Екатеринбург заявил, что потребность отечественных авиакомпаний в самолетах «Байкал» до 2035 года превысит 100 единиц, передает РИА «Новости».

    «Российские авиакомпании и пассажиры ждут этот самолет, запрос наших перевозчиков до 2035 года – более 100 таких машин. Надеемся, что УЗГА в кратчайшие сроки сможет завершить начатый проект, но при этом обеспечить характеристики, необходимые для его эффективной эксплуатации», – заявил руководитель ведомства.

    Во время поездки глава Росавиации провел заседание штаба по сертификации авиатехники. Участники встречи обсудили статус работ по сертификации «Байкала», двигателя ВК-800 и винта АВ-901, а также вопросы макетной комиссии по самолету «Освей». Кроме того, Дмитрий Ядров осмотрел цеха Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) и ознакомился с экспериментальным образцом судна.

    Девятиместный самолет «Байкал» создается компанией «Байкал-Инжиниринг» по контракту с Минпромторгом для местных воздушных линий. Сертификация машины ожидается в третьем квартале 2027 года. Первый полет с российским двигателем ВК-800 и отечественным винтом АВ-901 состоялся на аэродроме УЗГА в декабре прошлого года.

    Ранее Ядров оценил потребность авиакомпаний в 69 самолетов «Байкал» до 2035 года.

    В мае Минпромторг отчитался об успешном прохождении контрольного полета машины перед сертификационными испытаниями.

    В прошлом году глава ведомства Антон Алиханов пообещал передать первые пять воздушных судов авиакомпании «Аврора».

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    16 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия

    Стефанович назвал возможные виды американского космического оружия

    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия
    @ David Dozoretz/Space Forces Space/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Под орбитальным оружием США могут подразумевать как существующие спутники-инспекторы, так и новые системы поражения космических аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. По его мнению, ВСК США необходимо постоянно подтверждать свою роль в сдерживании противников и обеспечении превосходства Америки. Именно этим может объясняться признание Вашингтона в наличии орбитального оружия.

    «Министр ВВС США Трой Мейнк неслучайно именно сейчас признал наличие у Штатов оружия на орбите, позволяющего контролировать космическое пространство. Причины такого шага могут быть прежде всего внутренними», – считает Дмитрий Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

    По мнению эксперта, военно-космическим силам США необходимо постоянно демонстрировать свою роль в сдерживании «противников» и обеспечении американского «превосходства». «Поэтому и сделано такое заявление: дескать, соответствующие средства уже развернуты», – пояснил собеседник.

    При этом, отмечает Стефанович, остается непонятно, какое именно оружие имеется в виду. «Возможно, Штаты просто «переквалифицировали» существующие спутники-инспекторы, которые обеспечивают ситуационную осведомленность об обстановке в космосе. То есть речь идет о том самом «контроле космического пространства», – предположил аналитик.

    Но есть и другой вариант. «Не исключено, что речь идет о новых системах, оснащенных средствами функционального или кинетического поражения космических аппаратов, а также их временного или постоянного выведения из строя», – добавил Стефанович.

    В любом случае, как указал эксперт, заявление Вашингтона прозвучало на фоне многолетних попыток международного сообщества не допустить гонки вооружений в космосе. Такая работа ведется на разных площадках, в том числе в ООН.

    «Обсуждаются юридически и политически обязывающие соглашения и нормы. В частности, подготовлен и доработан российско-китайский Договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК)», – уточнил спикер.

    Однако, по его словам, западные страны неоднократно предлагали сместить акцент с запрета оружия в космосе на нормы ответственного поведения. Параллельно обсуждался вопрос о применимости права вооруженных конфликтов к космическому пространству.

    «Все это происходило на фоне обвинений России и Китая в неких экспериментах на орбите, которые воспринимались как испытания оружия», – отметил Стефанович. Теперь, считает эксперт, остается открытым вопрос о том, к чему приведет новое заявление Вашингтона.

    «Сложно предсказать, как изменится этот нарратив: начнется ли подлинная гонка вооружений в космосе или стороны пока продолжат демонстрировать сдержанность. Но международные усилия по предотвращению вепонизации космоса уже торпедированы», – заключил собеседник.

    Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

    Как отмечает Defence One, Мейнк стал первым американским военным чиновником, открыто признавшим наличие у Вашингтона космического оружия. Однако директор Secure World Foundation Виктория Сэмсон считает маловероятным, что речь идет о кинетическом оружии: его применение создает большое количество обломков. По ее мнению, вероятнее всего, США располагают средствами радиоэлектронной борьбы космического базирования.

    При этом TWZ со ссылкой на представителя Космических сил США уточняет, что под «космическим контролем» подразумевается не только защита собственных спутников, но и возможность нарушать, ослаблять или уничтожать возможности противника с помощью кинетических и некинетических средств. «Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – уточнил собеседник издания.

    TWZ также приводит февральское заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC): «Защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи». Теперь эти слова звучат в новом свете, отмечает портал.

    «Вашингтон в угоду своим узкокорыстным интересам готов полностью игнорировать катастрофические последствия для человечества, которые будет иметь любой вооруженный конфликт на орбите», – прокомментировала произошедшее официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее оценке, действия США ставят под угрозу свободное освоение космоса всеми государствами.

    Она также отметила, что заявления Мейнка демонстрируют направленность американских международных инициатив в области космической безопасности на отвлечение внимания мирового сообщества от собственных агрессивных устремлений. Дипломат подчеркнула, что мировая общественность должна принять меры для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие именно системы вооружения американские военные потенциально могли разместить в космосе.

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    16 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Майор британской разведки Уилкс погиб в ДТП на Украине

    Минобороны Британии раскрыло личность погибшего в ДТП на Украине военного

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ДТП на территории Украины в конце прошлой недели погиб 40-летний майор разведывательного корпуса британских вооруженных сил Пол Уилкс, заявили в Минобороны Британии.

    «Майор Пол Уилкс погиб в результате трагического дорожно-транспортного происшествия вдали от линии фронта. Ему было 40 лет. Майор Уилкс родился 13 ноября 1985 года. 14 апреля 2012 года он окончил Сандхерст и поступил на службу в разведывательный корпус, где служил на протяжении всей своей карьеры», – приводит РИА «Новости» заявление министерства.

    В британском оборонном ведомстве отметили, что офицер ранее принимал участие в боевых действиях в Афганистане. У погибшего остались супруга и два сына.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 сентября британское оборонное ведомство сообщило о гибели своего военнослужащего в автомобильной аварии на украинской территории.

    В конце прошлого года Лондон официально признал присутствие солдат Соединенного Королевства на Украине из-за смерти рядового Джорджа Хули.

    Позже российский посол Андрей Келин заявил о работе кадровых офицеров Британии под прикрытием для подготовки бойцов ВСУ.

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    16 сентября 2026, 13:45 • Новости дня
    Командир корвета «Сообразительный» награжден за предотвращение провокации ВВС Дании
    Командир корвета «Сообразительный» награжден за предотвращение провокации ВВС Дании
    @ Александр Подгорчук/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр обороны Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» за решительные действия по предотвращению провокации со стороны датского военного вертолета над Балтикой.

    Глава оборонного ведомства вручил медаль «За боевые отличия» командиру корабля за грамотные действия при встрече с иностранной авиацией, указало ведомство в Max.

    Инцидент произошел 14 сентября в нейтральных водах юго-западной части Балтийского моря. Российский корвет выполнял поставленные задачи, когда обнаружил приближающуюся воздушную цель. Ей оказался вертолет типа Fennec военно-воздушных сил Дании.

    Иностранное воздушное судно двигалось навстречу боевому кораблю и игнорировало попытки связаться по международному каналу. Чтобы не допустить провокации, командир «Сообразительного» приказал выпустить две красные сигнальные ракеты. После этого датский вертолет покинул район патрулирования.

    Ранее вооруженные силы Дании заявили о выпуске российским кораблем двух сигнальных ракет.

    Министерство иностранных дел европейской страны вызывало дипломатического представителя Москвы для обсуждения инцидента.

    Посол России Владимир Барбин вручил Копенгагену ответную ноту протеста из-за опасных маневров военных вертолетов.

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    16 сентября 2026, 22:43 • Новости дня
    Генерал-майор Грунис погиб при прицельном ударе двух дронов
    Генерал-майор Грунис погиб при прицельном ударе двух дронов
    @ соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    Командир четвертой бригады генерал-майор Антон Грунис погиб при прицельном ударе двух ударных дронов по его дому, заявила блогер и глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.

    По словам Кошеваровой, Герой России Антон Грунис погиб в результате целенаправленной атаки Вооруженных сил Украины, передают «Вести». Удар по дому, где находился высокопоставленный военный, произошел в ночь на воскресенье, 13 сентября.

    «Два ударных крыла FP-1 прилетели в его дом. Били прицельно. Знали, куда и когда бить», – написала глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов подтвердил гибель генерал-майора Антона Груниса в зоне специальной военной операции.

    Военный эксперт Борис Рожин рассказал о гибели Груниса во время вражеского обстрела.

    Власти Казани решили установить мемориальную доску на доме погибшего генерала.

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    16 сентября 2026, 13:14 • Новости дня
    На заводе «Москвич» началось массовое производство электромобилей «Атом»

    Завод «Москвич» запустил серийное производство электромобилей «Атом»

    На заводе «Москвич» началось массовое производство электромобилей «Атом»
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На столичном заводе «Москвич» стартовал выпуск отечественных электромобилей «Атом» по полному производственному циклу.

    Массовое производство электромобилей «Атом» по полному циклу стартовало на столичном предприятии, передает РИА «Новости».

    «"Атом" приступает к массовому производству электромобилей на площадке завода "Москвич"… Производство электромобиля организуется на Московском автомобильном заводе "Москвич" по полному технологическому циклу», – указано в заявлении пресс-службы бренда.

    Процесс создания машин включает мелкоузловую сварку кузова, окраску и антикоррозийную обработку. Также специалисты осуществляют сборку готового транспорта, настраивают механическую часть, калибруют электронные системы и проводят финальный контроль качества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Минпромторга Антон Алиханов приобрел этот новый отечественный электромобиль.

    В середине лета производитель начал выдачу ключей от машин первым владельцам по предзаказам.

    Месяцем ранее транспортное средство успешно прошло необходимые сертификационные краш-тесты в центре «НАМИ».

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    17 сентября 2026, 03:55 • Новости дня
    Вован и Лексус узнали о стремлении Запада к «корейскому сценарию» на Украине

    Вован и Лексус: Запад стремится к «корейскому сценарию» на Украине

    Вован и Лексус узнали о стремлении Запада к «корейскому сценарию» на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как представители Запада неоднократно выражали мнение, что «корейский сценарий» на Украине – наиболее предпочитаемый вариант развития событий, только заявить об этом напрямую невозможно.

    «Мы разговаривали с Генри Киссинджером и людьми из Бильдербергского клуба, так вот они тоже считают, что все решения принимаются там, а не на публике. Он говорил, что все мировые лидеры хотели бы видеть «северокорейский сценарий» на Украине. Мы говорили с основателем Давосского форума Клаусом Швабом, и он сказал нам это», – рассказали пранкеры ведущему RT Рику Санчесу.

    Они уточнили, что задали Швабу вопрос, что думают мировые лидеры об украинском конфликте, и он ответил, что «мы идем к северокорейскому сценарию, но не можем объявить об этом публично».

    «Корейским сценарием» называют заморозку вооруженного конфликта по примеру Корейской войны 1950–1953 годов. Война на Корейском полуострове в  завершилась перемирием, а не мирным договором. Вдоль 38-й параллели была создана демилитаризованная зона, а формально КНДР и Южная Корея до сих пор официально находятся в состоянии войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в 2025 году поднимал вопрос о «корейской» и «финской» моделях для Украины. Создание буферной зоны между Россией и Украиной предполагало участие военных не из стран НАТО и помощь США в наблюдении. FT писала в декабре, что США обещали Украине создать самую передовую буферную зону.

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    17 сентября 2026, 09:58 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе ночного удара по украинскому ВПК российские военные поразили производство БПЛА RAX-2X, дата-центр «Де Ново Дата-Центр» в Киеве и Киевской области, кроме того, поражен металлургический комбинат «Запорожсталь».

    В Киеве и области поражен цех производству и хранению различных дронов, включая БПЛА средней дальности RAX-2X; цех по производству ООО «Пегас Армс», где производят БПЛА большой и средней дальности самолетного типа, указало ведомство в Max.

    Уничтожено промышленное предприятие, выпускающее комплектующие для дронов и наземных робототехнических комплексов.

    Также удар пришелся по крупнейшему дата-центру «Де Ново Дата-Центр», обрабатывающему разведывательные данные, и аккумуляторному парку в Броварах, обеспечивающему военные объекты энергией.

    В Запорожской области атакован металлургический комбинат «Запорожсталь», выпускающий прокатную сталь и чугун для оборонных нужд Украины и Европы.

    Поражено сборочное предприятие «Искра», производящее комплексы радиотехнической разведки, РЭБ и детали для зенитных ракет.

    В Одесской области уничтожены суда с военными грузами в порту «Черноморск» и на подходе к Одессе, электроподстанция «Арциз» и два моста через Днестр, используемые для транзита из Румынии.

    Напомним, в ночь на четверг российские военные нанесли массированный удар по целям в Киеве, Запорожье и Одесской области.

    Несколько дней назад российские войска атаковали металлургические заводы в Запорожье.

    Днем ранее массированным ударам подверглись украинские дата-центры в Киеве.

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    16 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Михалков раскрыл название своего следующего фильма

    Михалков анонсировал работу над новым фильмом «Русский овощ»

    Михалков раскрыл название своего следующего фильма
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Режиссер и народный артист РСФСР Никита Михалков начал работу над сценарием нового фильма, который может получить название «Русский овощ».

    Михалков в настоящее время работает над сценарием для новой картины, передает ТАСС. Об этом кинематографист рассказал на сборе труппы театра «Мастерская «12», где он занимает пост художественного руководителя.

    «Бог даст, фильм получит название «Русский овощ», – заявил режиссер. При этом он не стал раскрывать другие детали предстоящего проекта.

    Весной этого года Михаил Ефремов приступил к работе в театре Никиты Михалкова.

    Ранее председатель Союза кинематографистов предложил ввести квоты для западных фильмов.

    Также народный артист России оценил влияние спецоперации на культурный вектор страны.

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