ВВС Австралии начали эксплуатацию новых ракет большой дальности

ВВС Австралии вооружились ракетами JASSM-ER и LRASM для истребителей

Tекст: Мария Иванова

Военно-воздушные силы Австралии получили на вооружение ракеты JASSM-ER и LRASM. Первые предназначены для ударов по наземным целям на дистанции до 900 км, а вторые способны поражать защищенные морские объекты на расстоянии более 370 км, передает РИА «Новости».

Оба типа боеприпасов предназначены для установки на истребители F/A-18F Super Hornet.

Командующий ВВС Австралии маршал авиации Стивен Чаппелл отметил, что приобретение дальнобойных комплексов значительно повысит боевую эффективность авиации и позволит обходить все более совершенные системы противовоздушной обороны.

Закупка новых боеприпасов проходит в рамках правительственного проекта AIR 6004 по развитию авиационных средств дальнего поражения. Общий объем финансирования программы составляет 2,5 млрд австралийских долларов, что эквивалентно 1,8 млрд долларов США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце СМИ сообщили о панике в Австралии из-за угрозы остаться без американских ракет.

В начале августа Канберра закупила американские вооружения на 492 млн долларов.

Летом США отчитались об успешном запуске дальнобойной ракеты LRASM.