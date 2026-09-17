Рособоронэкспорт представил в ЮАР подлодку «Амур-1650» и корвет «Каракурт»

Российские корвет «Каракурт-Э» и подлодка «Амур-1650» представлены в ЮАР

Tекст: Мария Иванова

Субмарина проекта 677Э «Амур-1650» является экспортным вариантом российской подлодки «Лада» разработки конструкторского бюро «Рубин». Корабль отличается наличием воздухонезависимой энергетической установки и обладает боезапасом до 28 единиц оружия, передает ТАСС.

Подлодка оснащена вертикальными пусковыми установками для крылатых ракет Club-S или сверхзвуковых BrahMos. Она способна находиться в автономном плавании до 60 суток, эффективно действуя как в открытом океане, так и на мелководье.

Экспортный вариант малого корвета проекта 22800Э «Каракурт-Э» конструкторского бюро «Алмаз» создан с учетом требований иностранных заказчиков. Корабль оборудован пусковыми установками для крылатых ракет, высокоточным оружием и современными средствами противовоздушной обороны.

Отличительными чертами «Каракурта» стали высокая маневренность, повышенная мореходность и уникальная архитектура с применением технологий снижения радиолокационной заметности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Россия впервые показала новейший боеприпас «Куб-10МЭ» на выставке в ЮАР.

В четверг африканские страны заинтересовались беспилотниками концерна «Калашников».

Летом ЦКБ «Рубин» представило макет неатомной подлодки «Амур-1650».