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    17 сентября 2026, 11:58 • Новости дня

    Лавров: США готовы к диалогу с Россией в отличие от Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил готовность США к диалогу, в отличие от европейских элит, несмотря на диаметрально противоположные позиции сторон.

    «Есть у Соединенных Штатов важное отличие от европейских элит. Они готовы разговаривать. Даже когда позиции кардинально, диаметрально противоположны, это всегда важно», – отметил глава дипведомства, передает ТАСС.

    При этом практической пользы от диалога с американской стороной для восстановления отношений пока не предвидится, подчеркнул министр. По его словам, Россия обладает терпением и знает свои права, оставаясь открытой к общению, передает РИА «Новости».

    Лавров также напомнил о регулярных контактах президентов России и США. Сам министр поддерживает связь с американским государственным секретарем Марко Рубио.

    Говоря о странах Запада, дипломат призвал с осторожностью относиться к любым договоренностям с ними. Он пояснил, что эти государства могут в одночасье разорвать соглашения, забыв о принципах честной конкуренции и неприкосновенности собственности ради поддержки киевского режима.

    Ранее Лавров констатировал отсутствие ощутимых результатов от диалога с администрацией президента США Дональда Трампа.

    Лавров до этого заявил о пересмотре Соединенными Штатами отношения к достигнутым на Аляске договоренностям.

    Также глава МИД Лавров заявил, что украинский кризис мог бы завершиться еще год назад, если бы Вашингтон не отказался от договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже.

    16 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции

    Le Figaro: С острой нехваткой топлива столкнулось 10% АЗС Франции

    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции
    @ Gerard Bottino/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин на фоне массовых перебоев со снабжением автозаправочных станций по всей стране, пишет газета Le Figaro.

    Кризис с горючим охватил каждую десятую французскую заправку, испытывающую дефицит хотя бы одного вида нефтепродуктов, передает RT со ссылкой на газету Le Figaro. Резкий скачок стоимости бензина спровоцировал в социальных сетях призывы к протестам и блокировке средиземноморских нефтебаз.

    Пресс-секретарь правительства Франции Мод Брежон прокомментировала развитие топливного кризиса. «Ситуация становится всё более сложной в последние недели», – подчеркнула она.

    В ответ на угрозу масштабных забастовок Макрон потребовал от кабинета министров полной мобилизации. Глава государства поручил оперативно наладить поставки горючего и стабилизировать ценообразование на внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость литра дизельного топлива во Франции достигла отметки в 2,3 евро. Министр экономики страны Ролан Лескюр предупредил о длительном характере текущего топливного кризиса.

    Весной французские власти призвали Еврокомиссию расследовать работу европейских нефтеперерабатывающих заводов.

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    16 сентября 2026, 19:16 • Новости дня
    Сикорский исключил Белоруссию из числа европейских соседей России и Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава польского МИД Радослав Сикорский обосновал желание Варшавы участвовать в мирных переговорах тем, что страна якобы является единственной в Европе, граничащей с Россией и Украиной.

    Сикорский объяснил стремление Варшавы участвовать в мирных переговорах по украинскому конфликту уникальным географическим положением страны, передает ТАСС. «Польша – единственная страна в Европе, граничащая как с Россией, так и с Украиной», – заявил министр журналистам.

    Напомним, что протяженность польско-украинской границы превышает 500 километров. Граница с Россией проходит по Калининградской области и составляет около 210 километров. При этом министр не упомянул Белоруссию, которая также находится в Европе и граничит как с Россией, так и с Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский потребовал участия Варшавы в мирных переговорах с Москвой.

    Ранее министр заявил о необходимости повышения роли Европы в процессе урегулирования конфликта. А официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила недавние слова дипломата о гипотетическом военном столкновении с Россией.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта

    Каллас: Помощь ЕС Украине превысила 220 млрд евро с начала конфликта

    Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге озвучила общую сумму поддержки Киева.

    По ее словам, объем помощи Евросоюза Киеву с начала конфликта превысил 220 млрд евро, из которых более 78 млрд евро пришлось на военную поддержку, передает РИА «Новости».

    «Что касается нашей поддержки Украины, общий объем помощи ЕС… составляет более 220 млрд евро. ЕС и государства-члены предоставили Украине военную поддержку на сумму более 78 млрд евро», – заявила Каллас.

    Дипломат также напомнила о кредитной программе поддержки Киева. Она предусматривает выделение 90 млрд евро в течение двух лет, из которых 60 млрд евро планируется направить на военную помощь.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о новом запросе Киева на предоставление нескольких миллиардов евро для систем ПВО.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    До этого она заявила о подготовке европейскими странами 90 тыс. украинских солдат.

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    16 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия

    Стефанович назвал возможные виды американского космического оружия

    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия
    @ David Dozoretz/Space Forces Space/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Под орбитальным оружием США могут подразумевать как существующие спутники-инспекторы, так и новые системы поражения космических аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. По его мнению, ВСК США необходимо постоянно подтверждать свою роль в сдерживании противников и обеспечении превосходства Америки. Именно этим может объясняться признание Вашингтона в наличии орбитального оружия.

    «Министр ВВС США Трой Мейнк неслучайно именно сейчас признал наличие у Штатов оружия на орбите, позволяющего контролировать космическое пространство. Причины такого шага могут быть прежде всего внутренними», – считает Дмитрий Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

    По мнению эксперта, военно-космическим силам США необходимо постоянно демонстрировать свою роль в сдерживании «противников» и обеспечении американского «превосходства». «Поэтому и сделано такое заявление: дескать, соответствующие средства уже развернуты», – пояснил собеседник.

    При этом, отмечает Стефанович, остается непонятно, какое именно оружие имеется в виду. «Возможно, Штаты просто «переквалифицировали» существующие спутники-инспекторы, которые обеспечивают ситуационную осведомленность об обстановке в космосе. То есть речь идет о том самом «контроле космического пространства», – предположил аналитик.

    Но есть и другой вариант. «Не исключено, что речь идет о новых системах, оснащенных средствами функционального или кинетического поражения космических аппаратов, а также их временного или постоянного выведения из строя», – добавил Стефанович.

    В любом случае, как указал эксперт, заявление Вашингтона прозвучало на фоне многолетних попыток международного сообщества не допустить гонки вооружений в космосе. Такая работа ведется на разных площадках, в том числе в ООН.

    «Обсуждаются юридически и политически обязывающие соглашения и нормы. В частности, подготовлен и доработан российско-китайский Договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК)», – уточнил спикер.

    Однако, по его словам, западные страны неоднократно предлагали сместить акцент с запрета оружия в космосе на нормы ответственного поведения. Параллельно обсуждался вопрос о применимости права вооруженных конфликтов к космическому пространству.

    «Все это происходило на фоне обвинений России и Китая в неких экспериментах на орбите, которые воспринимались как испытания оружия», – отметил Стефанович. Теперь, считает эксперт, остается открытым вопрос о том, к чему приведет новое заявление Вашингтона.

    «Сложно предсказать, как изменится этот нарратив: начнется ли подлинная гонка вооружений в космосе или стороны пока продолжат демонстрировать сдержанность. Но международные усилия по предотвращению вепонизации космоса уже торпедированы», – заключил собеседник.

    Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

    Как отмечает Defence One, Мейнк стал первым американским военным чиновником, открыто признавшим наличие у Вашингтона космического оружия. Однако директор Secure World Foundation Виктория Сэмсон считает маловероятным, что речь идет о кинетическом оружии: его применение создает большое количество обломков. По ее мнению, вероятнее всего, США располагают средствами радиоэлектронной борьбы космического базирования.

    При этом TWZ со ссылкой на представителя Космических сил США уточняет, что под «космическим контролем» подразумевается не только защита собственных спутников, но и возможность нарушать, ослаблять или уничтожать возможности противника с помощью кинетических и некинетических средств. «Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – уточнил собеседник издания.

    TWZ также приводит февральское заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC): «Защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи». Теперь эти слова звучат в новом свете, отмечает портал.

    «Вашингтон в угоду своим узкокорыстным интересам готов полностью игнорировать катастрофические последствия для человечества, которые будет иметь любой вооруженный конфликт на орбите», – прокомментировала произошедшее официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее оценке, действия США ставят под угрозу свободное освоение космоса всеми государствами.

    Она также отметила, что заявления Мейнка демонстрируют направленность американских международных инициатив в области космической безопасности на отвлечение внимания мирового сообщества от собственных агрессивных устремлений. Дипломат подчеркнула, что мировая общественность должна принять меры для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие именно системы вооружения американские военные потенциально могли разместить в космосе.

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    16 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Лавров: Москва начала проверку данных об американском ударном космическом оружии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об изучении информации касательно возможного размещения американских ударных систем на околоземной орбите.

    Российское внешнеполитическое ведомство анализирует сведения о развертывании Соединенными Штатами боевых комплексов за пределами атмосферы, передает ТАСС. Об этом Лавров рассказал во время выступления на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

    «Всех взбудоражила новость о том, что США объявили, что они вывели оружие в космос, ударное вооружение. Мы сейчас перепроверяем эту ситуацию», – подчеркнул руководитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Майнк впервые официально признал развертывание американского орбитального оружия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова доказательством планов Вашингтона по милитаризации околоземного пространства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы продолжить продвижение позиции о неразмещении вооружений в космосе.

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    16 сентября 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров предрек очень короткую войну в случае нападения Европы
    Лавров предрек очень короткую войну в случае нападения Европы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Если Европа нападет на Россию, это будет «совсем другая война, очень короткая», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров во время выступления на Международном фестивале молодежи заявил, что Россия не имеет намерений атаковать западные государства, однако в случае агрессии со стороны Европы конфликт будет очень коротким, передает ТАСС.

    «Запад давно сделал выбор в пользу сдерживания России, мы не раз об этом говорили, в том числе через напористое, нахрапистое продвижение блока НАТО к российским границам», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

    Министр отметил, что европейские элиты постоянно обсуждают необходимость подготовки к противостоянию с нашей страной. При этом российское руководство, включая президента Владимира Путина, неоднократно подчеркивало, что конфронтация не является методом Москвы.

    По словам руководителя дипломатического ведомства, размещение западных военных контингентов на территории Украины будет расцениваться как прямое объявление войны. Он добавил, что попытки сохранить киевский режим путем ввода мобилизационных сил переведут противостояние из гибридного формата в открытый конфликт.

    Путин назвал бредом и враньем заявления представителей Евросоюза об угрозе со стороны России.

    Глава МИД России Сергей Лавров также заявил об отсутствии у Москвы планов воевать с европейскими странами.

    Глава МИД Лавров предупредил о риске неконвенциональной войны при попытке нападения на Россию.

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    16 сентября 2026, 14:30 • Новости дня
    Рар назвал последствия создания Совета безопасности Европы

    Политолог Рар: Вражда с Россией становится долгосрочной стратегией Евросоюза

    Рар назвал последствия создания Совета безопасности Европы
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Элиты ЕС фиксируют утрату США прежнего стратегического интереса к Европе. На этом фоне Урсула фон дер Ляйен намерена трансформировать Евросоюз, который ранее концентрировался преимущественно на экономических вопросах, в структуру, более ориентированную на военную и оборонную политику, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава ЕК предложила создать европейский аналог статьи 4 НАТО.

    «Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поставила задачу превратить Евросоюз в более сильный и централизованный механизм управления. Она хотела бы объединить свою нынешнюю должность с постом главы Евросовета, создав влиятельный чин президента Европы», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его словам, эта должность встала бы в один ряд с главой Белого дома, совмещая политический мандат с полномочиями в сфере безопасности. Такое стремление неудивительно, ведь руководящие элиты ЕС чутко реагируют на происходящие изменения в мире и видят, что США постепенно утрачивают прежний стратегический интерес к Европе, перенося свой фокус внимания на Азию.

    «Тенденция неизбежно ведет к снижению роли НАТО в европейской политике», – подчеркнул спикер. В связи с этим, продолжил собеседник, фон дер Ляйен стремится постепенно трансформировать Евросоюз, который ранее сосредотачивался преимущественно на экономических вопросах, в структуру, более ориентированную на военную и оборонную политику.

    «Образ России как врага является ключевым фактором в этой долгосрочной стратегии. ЕС должен стать самостоятельным центром силы в формирующемся многополярном мировом порядке», – считает эксперт.

    «В своих инициативах фон дер Ляйен получает поддержку со стороны крупнейших государств ЕС. При этом предполагаемые ею изменения должны сопровождаться реформированием механизмов принятия решений внутри Евросоюза. Германия особенно активно выступает за расширение принципа большинства, предполагающего отказ от нынешнего демократического консенсуса всех стран», – детализировал аналитик.

    «На практике это означает, что важнейшие государства ЕС, как ФРГ, получат максимально широкие возможности определять общий курс Евросоюза. При этом менее крупные страны рискуют оказаться в ситуации, когда их позиция будет преодолена большинством», – резюмировал Рар.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте о планах разработать новую стратегию безопасности Евросоюза. Она сообщила, что работа ведется совместно с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас.

    «Вместе с ростом угроз должен расти и уровень готовности Европы… У нас уже есть много инструментов, мы усиливаем работу с НАТО, но наша доктрина, институты, процесс принятия решений не поспевают за новой реальностью», – сказала глава ЕК.

    В связи с этим фон дер Ляйен предложила сформулировать европейский аналог четвертой статьи Североатлантического договора. Она отметила, что Евросоюзу необходим консенсус при реагировании на инциденты, которые не дотягивают до уровня вооруженной агрессии, но угрожают национальной безопасности.

    По ее словам, сейчас настало время для активации европейского чрезвычайного протокола безопасности для одной из стран ЕС. В этом случае другие государства объединения должны будут проводить встречи для координации общеевропейских ответных мер, чтобы сдержать эскалацию и минимизировать последствия.

    ЕС необходимо пойти дальше и создать Европейский совет безопасности, добавила фон дер Ляйен. «Мы уже обсуждали формат взаимодействия на уровне лидеров, посвященный безопасности нашего континента, с участием таких партнеров, как Канада, Украина, Британия, Норвегия и других. Сейчас это особенно актуально, учитывая характер и масштабы существующих рисков», – заявила она.

    Кроме того, Брюссель планирует создать новый инструмент для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО, сказала глава ЕК. Говоря об усилении противовоздушной обороны на Украине, чиновница отметила, что ЕС работает с Киевом над разработкой недорогого модульного комплекса. В основу сотрудничества ляжет проект Freya, уточнила фон дер Ляйен.

    Западная пресса назвала идеи главы ЕК «ответом» президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу. Как указывает Politico, различные варианты такой структуры обсуждались с 1980-х годов, но ни один из них не получил поддержки. «Идея всплыла после раскола в ЕС из-за войны в Ираке 2003 года. Она получила новый импульс в 2017 году благодаря экс-главе ЕК Жан-Клоду Юнкеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону, но провалилась из-за отказа Британии», – отмечает издание.

    Ранее депутат Европарламента от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Сергей Лагодинский вновь выдвинул предложение о создании совета безопасности. Он выступил за межправительственный договор, который объединил бы Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу и Британию, а также предоставил бы два места для «более мелких стран на ротационной основе», чтобы ускорить принятие решений в кризисных ситуациях.

    При этом столицы стран ЕС скептически относятся к передаче своих полномочий в области обороны новым институтам, отмечает Politico. «Кроме того, такой шаг чреват конфликтом с Североатлантическим альянсом, который неоднократно предостерегал Брюссель от дублирования миссии альянса в области безопасности», – пишет издание.

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    17 сентября 2026, 03:28 • Новости дня
    Палата представителей США утвердила введение новых санкций против России

    Палата представителей утвердила новые санкции против России

    Tекст: Катерина Туманова

    Нижняя палата американского парламента поддержала инициативу о беспрецедентных пошлинах для покупателей энергоресурсов России, итоговый документ отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

    Законодатели проголосовали за сенатскую версию документа, принятую в августе, передает РИА «Новости». Инициативу поддержали 262 конгрессмена, против выступили 159 человек, включая 152 демократов и семь республиканцев.

    Проект закона разработали при участии покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Документ предполагает введение пошлин в 100% для пяти главных покупателей российских энергоресурсов. На весь остальной импорт из России в США устанавливается тариф в 500%.

    Ключевой особенностью инициативы стало предоставление президенту Дональду Трампу права единолично вводить вторичные ограничения. Он сможет самостоятельно определять сроки и объемы санкций, а также делать исключения для отдельных стран без согласования с Конгрессом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова раскрыла общее число введенных против России санкций. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о беспрецедентном давлении на государство со всех сторон.

    В США демократы поссорились из-за санкций против России.

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    16 сентября 2026, 20:22 • Новости дня
    Журналист Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом

    Такер Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом

    Журналист Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом
    @ Ron Sachs/CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский журналист Такер Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом на планете и признался в желании вновь посетить страну.

    Карлсон выразил желание снова посетить Россию, передает ТАСС. В интервью программе «60 минут» он признался в особой симпатии к стране и ее культуре.

    «Я хотел бы приехать в Россию, с удовольствием, потому что это прекрасное место. Я объездил практически весь мир. Россия – это мое самое любимое место. Мне нравится русская культура, литература. Сибирь – может быть, самое прекрасное место. Безусловно, я хотел бы вернуться», – сказал Карлсон.

    Журналист добавил, что осуществить такую поездку в настоящее время непросто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журналист заявил о явном превосходстве Москвы над Нью-Йорком.

    Летом он признался в глубокой симпатии к России.

    Во время своего первого визита в столицу репортер назвал этот город очень красивым.

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    16 сентября 2026, 13:09 • Новости дня
    Захарова ужаснулась словам Буша об убийстве русских на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующими слова бывшего президента США Джорджа Буша–младшего об убийстве русских как главной задаче Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что была поражена словами бывшего американского лидера о задачах Киева, передает РИА «Новости».

    Выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, она напомнила о разговоре Джорджа Буша–младшего с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).

    В 2022 году экс-президент США в беседе с пранкерами назвал убийство максимального числа русских главной задачей Украины.

    «Я когда первый раз это услышала, я не поверила своим ушам. Я думаю: «Нет, этого не может быть в XXI веке. Это же нацизм, фашизм, расизм в одном флаконе»», – заявила дипломат.

    Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

    Ранее Захарова назвала преднамеренной провокацией вопрос немецкого журналиста о способах убийства россиян.

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    16 сентября 2026, 17:50 • Новости дня
    Politico: Планы фон дер Ляйен по Канаде шокировали Евросоюз

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неожиданно объявила о планах по ассоциированному членству Канады в Евросоюзе, вызвав недоумение у европейских дипломатов, пишет Politico.

    Заявление председателя Еврокомиссии о планах работы над ассоциированным членством Канады в Евросоюзе стало неожиданностью для стран-участниц, пишет Politico со ссылкой на дипломатов. «Послание застало власти стран врасплох», – отмечается в публикации, передает РИА «Новости».

    Европейские лидеры не были осведомлены о подобных намерениях до выступления Урсулы фон дер Ляйен. Дипломаты подчеркивают, что суть предложения остается неясной, и, несмотря на теплое отношение к Оттаве, странам Евросоюза необходимо понимание деталей инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах предоставить Канаде статус первого ассоциированного члена объединения.

    Канадский премьер-министр Марк Карни ранее выдвинул идею вывода отношений с европейским блоком на новый уровень.

    Страны Евросоюза с опаской отнеслись к предложению о создании уникального альянса.

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    16 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Лавров сообщил о предложении США возобновить диалог с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о предложениях Соединенных Штатов возобновить двусторонний диалог, отметив необходимость полной нормализации отношений и отмены санкций.

    Лавров заявил о предложении США возобновить двусторонний диалог с Россией

    «США предлагают нам возобновить двусторонний диалог. Мы отдельные контакты ведем, но для полноценного диалога необходимо нормализовать отношения», – заявил Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что полная нормализация отношений с Вашингтоном подразумевает в том числе вопрос снятия санкций.

    При этом он напомнил, что ограничения вводились еще при Дональде Трампе, который ранее называл происходящее «войной Джо Байдена». Сейчас же, по словам главы МИД, в конфликт вовлечена и нынешняя американская администрация.

    Заявления были сделаны в ходе Международного фестиваля молодежи. Мероприятие проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров отметил продолжение администрацией Дональда Трампа санкционного курса Джо Байдена.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал ошибочным желание Вашингтона совмещать сотрудничество с экономическим давлением.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков приветствовал любые шаги по возобновлению двусторонних контактов.

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    16 сентября 2026, 16:42 • Новости дня
    Евродепутат назвал фон дер Ляйен и Каллас «катастрофой Европы»

    Словацкий евродепутат Блага назвал фон дер Ляйен и Каллас «катастрофой Европы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Словакии в Европарламенте Любош Блага обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу евродипломатии Каю Каллас в превращении Европейского союза в военную машину, назвав их «самой большой катастрофой Европы».

    «Фон дер Ляйен вместе с Каллас – самая большая катастрофа Европы со времен Второй мировой войны», – написал политик в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Словацкий депутат подчеркнул, что эти руководители превратили Европейский союз в настоящую военную машину. По его словам, европейцы уже устали от подобной политики союза.

    Парламентарий также обратил внимание на недавнее выступление главы Еврокомиссии о положении дел в объединении. Он резюмировал, что речь Урсулы фон дер Ляйен лишь подтвердила ее полную оторванность от реальности.

    Ранее словацкий евродепутат Любош Блага назвал Каю Каллас главной угрозой для всей Европы.

    Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский аналог четвертой статьи договора НАТО.

    Германский политолог Александр Рар рассказал о столкновении двух разных моделей будущего ЕС у этих политиков.

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    16 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Мелони отказалась проводить досрочные парламентские выборы в Италии

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони исключила возможность досрочных парламентских выборов, заявив о намерении руководить страной до истечения срока полномочий действующего созыва.

    Мелони сообщила после заседания Совета министров в присутствии вице-премьеров Антонио Таяни и Маттео Сальвини, что не планирует инициировать досрочные выборы в парламент, передает ТАСС. «Я намерена управлять этой страной до тех пор, пока меня поддерживает эта крепкая коалиция», – сказала политик на пресс-конференции.

    Она добавила, что не понимает, откуда берутся слухи о ее желании идти на выборы, и напомнила о рекордном сроке нахождения своего кабинета у власти.

    Мелони призвала не считать правительственные меры, направленные на решение текущих проблем, предвыборными шагами. В частности, с 2027 года кабинет министров отменит налог на малолитражные автомобили и мотоциклы, составляющий от 100 до 250 евро.

    Очередные выборы должны пройти осенью следующего года, несмотря на обсуждение нового избирательного законодательства.

    Власти Италии запланировали отмену налога на маломощные автомобили с 2027 года.

    Ранее Джорджа Мелони побила рекорд Сильвио Берлускони по продолжительности непрерывного пребывания на посту премьер-министра.

    Весной Мелони потерпела поражение на референдуме по реформе судебной системы.

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    16 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    На оборонном заводе в Словакии произошел пожар

    Dennikn: Пожар вспыхнул на предприятии по производству боеприпасов в Словакии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В восточной части Словакии произошло возгорание на территории завода по производству боеприпасов, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает Dennikn.

    Возгорание произошло в здании оборонного предприятия ZVS holding, расположенного в городе Снина на востоке страны. Отмечается, что в настоящее время в помещениях проводятся ремонтные работы, передает ТАСС.

    На заводе производятся боеприпасы компанией MSM Group, входящей в состав крупного оружейного холдинга Czechoslovak Group. Пожарным расчетам удалось оперативно взять под контроль распространение огня, не допустив дальнейшего ущерба.

    Министр обороны Словакии Роберт Калиняк прокомментировал инцидент, отметив отсутствие жертв. «Пожар, очевидно, возник в ходе ремонтных работ», – заявил глава ведомства. Причины происшествия устанавливают специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, словацкий завод ZVS Holding многократно увеличил выпуск крупнокалиберных боеприпасов.

    В конце августа правоохранительные органы задержали гражданина Украины по подозрению в подготовке поджога местного предприятия по производству беспилотников.

    Месяцем ранее власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара на военном полигоне Загорье.

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