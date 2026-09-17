ВВС США назвали заслугой ИИ спасение экипажа Apache у берегов Омана

Tекст: Игорь Иножарский

Генерал ВВС США Дэн Кейн заявил, что искусственный интеллект уже меняет характер войны и сокращает время на принятие решений с недель до секунд, подчеркнув, что преимущество в будущих конфликтах получит сторона, которая быстрее видит обстановку, понимает ее, принимает решения и действует, пишет портал The War Zone.

В качестве первого примера он привел инцидент 8 июня, когда армейский вертолет AH-64 Apache был сбит иранским дроном у побережья Омана, после чего Центральное командование США развернуло срочную совместную поисково-спасательную операцию с использованием беспилотных средств, и впервые в истории для эвакуации американских военнослужащих в рамках военной операции был задействован надводный дрон Corsair.

По словам Кейна, эта возможность стала результатом многолетней работы военнослужащих из Task Force 59, которые интегрировали беспилотные системы и ИИ в одном из самых напряженных морских регионов, а операторы на пунктах управления и у причалов, используя сети дронов и алгоритмы искусственного интеллекта, смогли превратить массивы данных в четкую морскую картину, позволившую оперативно обнаружить и поднять из воды двух пилотов Apache.

Вторым примером генерал назвал боевые действия на Украине, где, по его словам, широко применяются FPV-дроны с ИИ-системами компьютерного зрения, способные продолжать движение к целям при потере GPS и связи, что обеспечивает небольшим подразделениям дешевое и точное оружие и наглядно демонстрирует, как быстро программное обеспечение и автономия меняют тактику на передовой.

Кейн отметил, что американские войска должны готовиться к войнам, в которых их формирования будут постоянно отслеживаться автономными системами, подвергаться радиоэлектронному воздействию и вынуждены будут обеспечивать масштабное применение вооружений с использованием высоко- и низкотехнологичных средств одновременно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ВВС США провели испытания самолета, управляемого искусственным интеллектом. В начале лета США нанесли серию ударов по Ирану в ответ на уничтожение вертолета Apache возле побережья Омана. В начале года искусственный интеллект назвали ключевым фактором при планировании ударов США по объектам в Иране.