Tекст: Мария Иванова

Винтовки СВДС представляют собой современную адаптацию классического оружия для Воздушно-десантных войск, морской пехоты и подразделений специального назначения. С 2022 года эти винтовки пользуются повышенным спросом в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба концерна в своем Telegram-канале.

В модернизированной версии деревянные элементы полностью заменены на полимерные материалы. Оружие получило рамочный складной приклад, который оснащен несъемной поворотной щекой для удобства прицеливания с использованием оптики.

СВДС оборудована открытыми механическими прицельными приспособлениями для ведения огня на дистанции до 1200 метров, при этом максимальная дальность поражения личного состава и небронированной техники достигает 1300 метров. Для стрельбы подходят любые винтовочные патроны калибра 7,62 миллиметра, однако наилучшая кучность обеспечивается специальными снайперскими боеприпасами.

Российские военнослужащие ценят СВДС за компактность, легкость, высокую точность и надежность в боевых условиях. Благодаря стабильно высокому спросу предприятие продолжает активно выпускать данную модель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте органы внутренних дел приняли на вооружение снайперскую винтовку Чукавина.

В прошлом году обозреватели объяснили высокую полезность старой снайперской винтовки Драгунова в зоне спецоперации на Украине.

Осенью прошлого года концерн «Калашников» отчитался об увеличении выпуска винтовок СВДС в 13 раз.