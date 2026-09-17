Военные США отремонтировали пробитый иранской шрапнелью заправщик KC-135

Командование ВВС США раскрыло детали спасения поврежденного Ираном KC-135

Tекст: Игорь Иножарский

Самолет находился в процессе подготовки к вылету, когда сработала тревога, и экипаж укрылся в бункерах. После завершения атаки выяснилось, что полностью заправленный борт получил множественные пробоины. Несмотря на повреждения, техники смогли заделать дыры и подготовить машину к трансатлантическому перелету для капитального ремонта, пишет TWZ.

Командующий Командованием материально-технического обеспечения ВВС генерал-лейтенант Линда Харри добавила, что специалисты по устранению боевых повреждений смогли восстановить самолет для возвращения на авиабазу Тинкер в штате Оклахома. Эта база отвечает за оперативный ремонт всего парка танкеров и бомбардировщиков.

Для поддержания боеготовности во время операции Epic Fury американские военные внедрили новые концепции обслуживания. Как пояснил начальник штаба ВВС генерал Кеннет Уилсбах, часть ремонтных работ и технических осмотров перенесли на европейские базы, чтобы избежать длительной отправки техники в США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной в Британии заметили поврежденный самолет-заправщик ВВС США. В марте Иран уничтожил самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry ВВС США на базе в Саудовской Аравии. В начале весны Дональд Трамп опроверг уничтожение американских заправщиков на саудовской территории.