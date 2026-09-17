Оборонный концерн Rheinmetall начал разработку боевых андроидов для армии

Глава Rheinmetall: Концерн начал разработку боевых человекоподобных роботов

Tекст: Мария Иванова

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведет разработку человекоподобных роботов для нужд вооруженных сил в исследовательском центре в Бремене, передает РИА «Новости».

Как рассказал Армин Паппергер в интервью телеканалу Euronews, проекты пока не доведены до стадии серийного производства. По этой причине компания еще не проводила публичных презентаций образцов боевых андроидов.

При этом руководитель оборонного предприятия подчеркнул, что концерн уже инвестирует в данное направление очень большие средства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Rheinmetall заявил о беззащитности Германии перед атаками дронов.

В марте Паппергер указал на превосходство российского военно-промышленного комплекса над западным.

В феврале компания решила участвовать в трех космических программах Германии.