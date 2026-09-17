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    17 сентября 2026, 10:36 • Новости дня

    Оборонный концерн Rheinmetall начал разработку боевых андроидов для армии

    Глава Rheinmetall: Концерн начал разработку боевых человекоподобных роботов

    Tекст: Мария Иванова

    Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил о разработке боевых человекоподобных роботов для нужд вооруженных сил.

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведет разработку человекоподобных роботов для нужд вооруженных сил в исследовательском центре в Бремене, передает РИА «Новости».

    Как рассказал Армин Паппергер в интервью телеканалу Euronews, проекты пока не доведены до стадии серийного производства. По этой причине компания еще не проводила публичных презентаций образцов боевых андроидов.

    При этом руководитель оборонного предприятия подчеркнул, что концерн уже инвестирует в данное направление очень большие средства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Rheinmetall заявил о беззащитности Германии перед атаками дронов.

    В марте Паппергер указал на превосходство российского военно-промышленного комплекса над западным.

    В феврале компания решила участвовать в трех космических программах Германии.

    16 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Британия провела испытания первой с 1990-х ядерной боеголовки

    Минобороны Британии отчиталось о первых испытаниях ядерной боеголовки Astraea

    Британия провела испытания первой с 1990-х ядерной боеголовки
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Британии успешно испытали новейшую ядерную боеголовку Astraea, создание которой обойдется бюджету страны в 15 млрд фунтов стерлингов.

    Министерство обороны Соединенного Королевства сообщило о проведении в прошлом году первых испытаний новой ядерной боеголовки Astraea, передает РИА «Новости».

    В ежегодном докладе ведомства парламенту о состоянии ядерного арсенала отмечается, что в августе 2025 года завершился анализ конструкции боеголовки.

    «В августе 2025 года был завершен анализ конструкции Astraea, что стало важным шагом в разработке, оценке безопасности, эксплуатационных и технических характеристик новой боеголовки. Через месяц были успешно завершены гидродинамические испытания в Лос-Аламосской национальной лаборатории в США», – говорится в документе.

    Гидродинамические испытания позволяют проверить свойства ядерного оружия при экстремальном давлении и ударном сжатии без детонации заряда. Разработка Astraea для будущих подлодок класса Dreadnought началась в 2020 году. Это первая новая британская боеголовка с 90-х годов.

    Также подчеркивается, что Astraea стала первой британской боеголовкой, созданной в эпоху действия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний без детонации заряда. Власти выделили на этот проект 15 млрд фунтов стерлингов на период с 2025 по 2030 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон выделит более 11 млрд долларов на строительство четырех атомных подводных лодок класса «Дредноут».

    Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил о скрытном наращивании британского ядерного арсенала.

    Экс-глава объединенного командования ВС Великобритании Ричард Бэрронс ранее рассказал об истощении военного бюджета из-за масштабных трат на силы ядерного сдерживания.

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    16 сентября 2026, 21:58 • Новости дня
    Начата досрочная переброска американских F-35 в Финляндию

    Iltalehti: Американские истребители F-35 перебрасывают в Финляндию

    Начата досрочная переброска американских F-35 в Финляндию
    @ Jensen Stidham/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финляндия досрочно получает американские истребители пятого поколения F-35, которые разместят на авиабазе в Лапландии для скорейшего ввода в строй, пишет Iltalehti.

    Американские истребители F-35 прибывают на базу ВВС Финляндии в Лапландии раньше запланированного срока, сообщает издание Iltalehti. «Источники в сфере внешней политики и безопасности подтвердили Iltalehti, что первые истребители F-35 военно-воздушных сил прибывают в Финляндию», – говорится в публикации.

    Командующий военно-воздушными силами Тимо Херранен отметил, что поставил задачу максимально ускорить процесс ввода новых самолетов в строй. Перегон боевых машин осуществляют летчики из США.

    Финские пилоты, которые прошли обучение на базе Эббинг в штате Арканзас, также возвращаются в Рованиеми. Финляндия договорилась о покупке 64 истребителей пятого поколения F-35 у Lockheed Martin в 2021 году, а их поэтапное введение в эксплуатацию намечено на период с 2026 по 2030 годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной финский летчик впервые совершил полет на истребителе F-35 в американском штате Арканзас.

    Ранее министерство обороны Финляндии одобрило закупку у США ракет средней дальности для этих самолетов. До этого в финском городе Ямся открылся завод по сборке передних частей фюзеляжей для американских истребителей.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Лавров: Москва начала проверку данных об американском ударном космическом оружии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об изучении информации касательно возможного размещения американских ударных систем на околоземной орбите.

    Российское внешнеполитическое ведомство анализирует сведения о развертывании Соединенными Штатами боевых комплексов за пределами атмосферы, передает ТАСС. Об этом Лавров рассказал во время выступления на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

    «Всех взбудоражила новость о том, что США объявили, что они вывели оружие в космос, ударное вооружение. Мы сейчас перепроверяем эту ситуацию», – подчеркнул руководитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Майнк впервые официально признал развертывание американского орбитального оружия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова доказательством планов Вашингтона по милитаризации околоземного пространства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы продолжить продвижение позиции о неразмещении вооружений в космосе.

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    16 сентября 2026, 13:15 • Новости дня
    Bloomberg: Больницы Германии начали подготовку к войне и массовым жертвам

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии инициировали проверку национальной системы здравоохранения на случай потенциального военного конфликта, оценивая готовность к приему массового потока раненых, сообщает Bloomberg.

    Немецкие власти начали масштабную проверку готовности системы здравоохранения к возможному вооруженному конфликту. В рамках этих мероприятий отрабатываются различные сценарии приема большого числа раненых, передает RT.

    «Готова ли наша система здравоохранения к этому? Единственный ответ: нет. То, что нас ждет, – это марафон», – подчеркнул командир военного госпиталя в Ульме Бенедикт Фримерт. По информации бундесвера, в случае полномасштабных боевых действий больницы смогут ежедневно принимать до тысячи пострадавших военнослужащих.

    Кроме того, Германия рассматривает возможность возвращения в эксплуатацию подземного медицинского учреждения, расположенного в Ульме. Это должно усилить потенциал страны в условиях кризиса.

    Осенью прошлого года доклад бундесвера зафиксировал неготовность немецких медицинских учреждений к возможному военному конфликту.

    Весной власти Германии начали подготовку гражданской инфраструктуры к боевым действиям.

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    16 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    ВС России уничтожили контейнеровоз с грузом для ВСУ в порту Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Удары российских беспилотных летательных аппаратов привели к успешному поражению транспортного судна с предназначенными для ВСУ военными грузами на территории черноморского побережья, сообщило Минобороны.

    Армия России продолжила наносить прицельные удары по портовой инфраструктуре на Украине и морским судам, которые используются в интересах украинских войск. В результате атаки российских беспилотников в порту Черноморск был успешно поражен крупный контейнеровоз, сообщает Минобороны в Max.

    Уничтоженное судно доставляло грузы, предназначенные для материального обеспечения подразделений противника. Российские военные систематически пресекают попытки снабжения украинской армии морским путем, отметили в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские военные уничтожили в Черном море сухогруз и контейнеровоз с оружием.

    Днем ранее Вооруженные силы поразили сухогруз с военным имуществом в порту Черноморск.

    В конце августа армия России атаковала танкер с горюче-смазочными материалами в порту Южный.

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    16 сентября 2026, 19:56 • Новости дня
    Начальник Генштаба Сирии посетил российскую базу Хмеймим

    Начальник Генштаба Сирии ан-Наасан посетил российскую базу Хмеймим

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Генштаба Сирии Али ан-Наасан провел переговоры с российскими военными на авиабазе Хмеймим в рамках реорганизации объектов в центры совместной подготовки, сообщило Минобороны арабской республики.

    Военная делегация Сирии во главе с начальником Генштаба генерал-майором Али ан-Наасаном посетила российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакия, передает ТАСС. В состав делегации также вошли командующий ВВС бригадный генерал Асем Хавари и командующий ВМС бригадный генерал Мухаммед ас-Сууд.

    «В рамках поездки состоялось несколько встреч начальника Генштаба генерал-майора Али ан-Наасана и сопровождавших его командующего ВВС бригадного генерала Асема Хавари и командующего ВМС бригадного генерала Мухаммеда ас-Сууда с российскими военными», – говорится в заявлении Минобороны Сирии.

    В августе Москва и Дамаск подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе будут преобразованы в центры совместной подготовки военнослужащих. По информации сирийского внешнеполитического ведомства, на реорганизацию объектов отведено три месяца.

    Напомним, Москва и Дамаск подписали меморандум о будущем российских военных баз.

    Министерство иностранных дел России отметило значимость этого шага для дальнейшего взаимодействия двух государств.

    Для обучения сирийских военнослужащих на бывшей базе Хмеймим заработает совместный учебный центр.

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    16 сентября 2026, 11:55 • Новости дня
    Фон дер Ляйен анонсировала единые системы ПРО и ПВО Европы
    Фон дер Ляйен анонсировала единые системы ПРО и ПВО Европы
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о создании нового европейского инструмента для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО.

    Евросоюз планирует создать новый инструмент для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО, сказала глава ЕК, передает РИА «Новости».

    Инициатива также охватит стратегический транспорт, дозаправку в воздухе, космические и киберсистемы.

    «Эти системы имеют критическое значение, и нам нужно больше таких возможностей. Только вместе Европа обладает необходимым масштабом для их создания», – добавила председатель комиссии.

    Новый европейский инструмент стратегических возможностей будет полностью согласован с НАТО.

    Глава ЕК также отметила, что конфликт на Украине наглядно продемонстрировал важность подобных стратегических возможностей для обороны.

    Ранее фон дер Ляйен анонсировала совместную с Украиной разработку модульного комплекса противовоздушной обороны.

    Ранее украинские власти запросили у Евросоюза несколько миллиардов евро на закупку систем ПВО.

    Летом генсек НАТО Марк Рютте и фон дер Ляйен объявили о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

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    16 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Российский FPV-дрон беспрепятственно пролетел над ночным Харьковом
    Российский FPV-дрон беспрепятственно пролетел над ночным Харьковом
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие сняли видео пролета FPV-дрона над Харьковом, который не встретил никаких препятствий.

    Бойцы российской бригады «Барс Белгород» успешно провели полет FPV-дрона над ночным Харьковом без каких-либо препятствий, сообщил канал WarGonzo в Max. Отмечается, что успешная операция российских военных демонстрирует способность подразделений работать глубоко на территории противника без потерь.

    Кроме того, беспрепятственный полет дрона указывает на слабость украинской противовоздушной обороны, которая не способна надежно закрыть небо даже над крупными населенными пунктами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы российской группировки войск «Север» совершили массированный налет FPV-дронами на позиции противника в Харьковской области.

    Ранее российские дроны-камикадзе долетали до Харькова для пресечения переброски вражеской техники.

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    17 сентября 2026, 10:01 • Новости дня
    Цена дизеля на немецких автозаправках достигла исторического максимума

    ADAC: Стоимость дизельного топлива в Германии обновила исторический рекорд

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне обострения ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива средняя цена дизеля на немецких автозаправках обновила исторический максимум и достигла 2,453 евро за литр.

    Средняя стоимость дизеля на заправках в Германии в четверг утром достигла 2,453 евро за литр, тем самым побив исторический максимум. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство dpa и Общегерманский автомобильный клуб (ADAC).

    Предыдущий рекорд был зафиксирован 7 апреля, когда литр дизельного топлива стоил 2,446 евро.

    В среду исторический максимум также обновили цены на бюджетный бензин марки E10, который содержит до 10% биоэтанола. Удорожание автомобильного топлива в Германии и Европе в целом в последние дни связано с обострением ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе в правящей коалиции ФРГ предложили экстренно снизить НДС на топливо.

    В прошлом месяце немецкие водители массово устремились на польские автозаправки за дешевым горючим.

    Летом обмеление Рейна взвинтило цены на топливо в Германии.

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    17 сентября 2026, 02:47 • Новости дня
    Нетаньяху предложил лишать гражданства Израиля за критику армии

    Нетаньяху предложил лишать гражданства Израиля за критику ЦАХАЛ

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении внести в парламент два законопроекта, которые узаконят лишение гражданства авторов клеветы на солдат израильской армии и увеличат штраф за клевету на ЦАХАЛ в 20 раз.

    «Пришло время навести порядок. Я намерен сейчас внести два правительственных законопроекта. Первый: лишение гражданства тех, кто клевещет на солдат ЦАХАЛ. Второй: удар по карману», – приводит РИА «Новости» заявление Нетаньяху.

    По его словам, поводом стали случаи нанесения Израилю и ЦАХАЛ «огромного ущерба».

    Так Нетаньяху охарактеризовал общественную дискуссию по мотивам документального фильма «NAZA» израильских режиссеров Юваля Аврахама и Рахель Шор, который получил спецприз жюри на Венецианском кинофестивале.

    Картина из анонимных свидетельств рассказывает о массовой гибели мирных жителей Газы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр безопасности Израиля в августе призвал убивать палестинцев каждую ночь. Экс-генералы призвали Нетаньяху прекратить насилие на Западном берегу. Президент страны Ицхак Герцог выступил против радикальных действий в отношении жителей региона.

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    17 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    Во Франкфурте-на-Майне прогремели два взрыва

    Bild: Во Франкфурте-на-Майне прогремели два взрыва

    Tекст: Мария Иванова

    Неизвестные привели в действие два взрывных устройства около торговых точек в немецком Франкфурте-на-Майне.

    Детонации произошли около четырех часов утра по местному времени у киоска на центральной улице Цайль и около магазина в районе Бергерштрассе. Информации о пострадавших пока не поступало, на месте происшествия работает большое количество экстренных служб, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Полиция исходит из того, что взрывы могут быть напрямую связаны с деятельностью организованной преступности на территории Германии.

    В начале недели во Франкфурте и соседнем Оффенбахе уже произошла серия аналогичных инцидентов. В ходе оперативных мероприятий стражам порядка удалось задержать подозреваемого, которым оказался 15-летний гражданин Нидерландов. В настоящий момент он находится под арестом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной более десяти человек пострадали при взрыве страйкбольной гранаты в поезде ФРГ.

    В прошлом году полиция отвергла связь испытателя дрона во Франкфурте с Россией. В 2025 году правоохранители задержали оператора-любителя за запуск беспилотника у городского аэропорта.

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    16 сентября 2026, 16:27 • Новости дня
    Хуситы заявили о ракетном ударе по объекту Aramco и авиабазе в Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правящее на севере Йемена движение хуситов «Ансар Алла» заявило, что нанесло удары баллистическими ракетами и беспилотниками по стратегическим объектам в Саудовской Аравии.

    Йеменское шиитское движение «Ансар Алла» сообщило, что атаковало ракетами и беспилотниками саудовские объекты. По словам повстанцев, под удар попали нефтяная компания Aramco в городе Янбу и авиабаза Хамис-Мушайт, передает РИА «Новости».

    «В ходе первой операции был нанесен удар по компании Aramco в городе Янбу десятками баллистических ракет и беспилотников», – заявил представитель движения.

    Вторая атака осуществлялась с помощью пяти дронов, целью которых стала авиабаза. Представитель хуситов подчеркнул, что в обоих случаях зафиксированы точные попадания. Вооруженные силы Йемена намерены продолжать удары по военным объектам Саудовской Аравии до прекращения боевых действий и снятия блокады, отметили представители хуситов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее йеменское повстанческое движение «Ансар Алла» атаковало авиабазу имени короля Халеда ракетами и беспилотниками.

    Накануне в результате ударов хуситов по южным регионам Саудовской Аравии пострадали 13 мирных жителей. А в начале месяца шиитское военно-политическое движение провело масштабную операцию в отношении объектов саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.

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    16 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Индийская военная делегация прибыла в Москву для переговоров

    Делегация Индии прибыла в Москву для обсуждения сотрудничества сухопутных войск

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военная делегация Индии во главе с генералом Дхираджем Ситхом прибыла в Москву для обсуждения двустороннего сотрудничества по линии сухопутных войск, сообщили в Минобороны.

    Визит индийских военных начался с возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны. Церемония в Александровском саду прошла под руководством заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками, Героя России генерал-полковника Александра Матовникова. Затем в Главном командовании Сухопутных войск состоялись официальные двусторонние переговоры.

    «Официальная часть двусторонних переговоров состоялась в Главном командовании Сухопутных войск, где были обсуждены вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию проектов, целью которых является повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран», – сообщили в Минобороны.

    В ходе визита индийская делегация посетит Национальный центр управления обороной Вооруженных сил России. Также запланировано посещение военно-учебных заведений Сухопутных войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Индия направила своих военнослужащих на стратегические учения «Запад-2025».

    Летом того же года министр обороны России Андрей Белоусов назвал эту страну исключительно важным стратегическим партнером. Ранее оборонные ведомства двух государств подписали соглашение об упрощении взаимодействия.

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    16 сентября 2026, 18:25 • Новости дня
    Спецборт прибыл в Германию за российскими дипломатами из Бонна

    МИД ФРГ: Спецборт прибыл в Германию за российскими дипломатами из Бонна

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальный российский самолет прибыл в Германию для вывоза сотрудников закрытого генерального консульства России в Бонне, сообщил МИД ФРГ.

    Спецборт из России приземлился на немецкой территории для возвращения на родину дипломатических работников закрытого генерального консульства в Бонне, передает РИА «Новости».

    «По этому поводу я могу коротко сказать и подтвердить, что для российского специального борта имеется соответствующее разрешение. Этот рейс связан с выездом сотрудников российского генерального консульства в Бонне», – отметила официальный представитель министерства иностранных дел Германии Катрин Дешауэр.

    Она добавила, что точное количество покидающих страну дипломатов раскрывать не будет. Официальная церемония закрытия дипломатического представительства состоялась во вторник, в ней приняли участие посол России в Германии Сергей Нечаев и генеральный консул Олег Красницкий.

    Напомним, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Немецкая сторона потребовала отъезда 70 российских дипломатических работников.

    Официальная церемония закрытия дипмиссии прошла 15 сентября.

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    16 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Хуситы заявили об уничтожении саудовского БПЛА-разведчика

    Хуситы заявили об уничтожении саудовского БПЛА-разведчика Wing Loong II

    Tекст: Денис Тельманов

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» заявило об уничтожении разведывательно-ударного беспилотника Wing Loong II китайского производства.

    Аппарат принадлежал Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». «Йеменские вооруженные силы только что сбили разведывательно-ударный беспилотник Wing Loong II, принадлежащий преступной Саудовской Аравии, во время ведения им боевых действий в воздушном пространстве провинции Мариб», – говорится в сообщении вооруженных сил хуситов.

    Днем ранее повстанцы отчитались об уничтожении саудовского истребителя F-15 над северо-западом Йемена. Это произошло впервые с момента возобновления боевых действий в середине июля.

    Хуситы также опубликовали кадры с обломками сгоревшего самолета в пустыне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское движение «Ансар Алла» атаковало беспилотниками саудовскую авиабазу Хамис-Мушайт.

    Несколькими днями ранее премьер-министр Ирака распорядился уволить командующего штабом провинции Майсан из-за запуска дронов по Саудовской Аравии.

    В августе хуситы нанесли массированный удар по позициям саудовских военных в провинции Мариб.

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