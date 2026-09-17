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    17 сентября 2026, 10:19 • Новости дня

    Карл III решил призвать разработчиков ИИ сохранить контроль людей над будущим

    Король Британии обратился к IT-гигантам с призывом обеспечить безопасность ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Король Великобритании Карл III намерен обратиться к представителям крупнейших технологических компаний с призывом убедиться, что развитие искусственного интеллекта не лишит человечество контроля над будущим.

    Британский монарх подготовил обращение к руководителям ведущих корпораций на встрече в особняке Дамфрис-хаус в Шотландии. В речи он подчеркнул необходимость сохранения нравственной основы человеческой природы на фоне стремительного развития технологий, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

    Глава государства выразил обеспокоенность темпами совершенствования алгоритмов. По его мнению, решения текущего переломного периода определят облик мира для будущих поколений, поэтому задача IT-гигантов заключается не только в прогрессе, но и в служении интересам общества и природы.

    Монарх подготовил участникам встречи два главных вопроса. Они касаются способов использования преимуществ нейросетей при соблюдении безопасности, а также методов налаживания международного сотрудничества для защиты человечества.

    На мероприятие приглашены генеральный директор американского поставщика микросхем Nvidia Дженсен Хуанг, основатель Google DeepMind Демис Хассабис, глава IonQ Никколо де Маси и советник Ватикана по вопросам передовых технологий Паоло Бенанти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Карл III решил призвать IT-корпорации к ответственности за разработки в сфере искусственного интеллекта.

    16 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Британия провела испытания первой с 1990-х ядерной боеголовки

    Минобороны Британии отчиталось о первых испытаниях ядерной боеголовки Astraea

    Британия провела испытания первой с 1990-х ядерной боеголовки
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Британии успешно испытали новейшую ядерную боеголовку Astraea, создание которой обойдется бюджету страны в 15 млрд фунтов стерлингов.

    Министерство обороны Соединенного Королевства сообщило о проведении в прошлом году первых испытаний новой ядерной боеголовки Astraea, передает РИА «Новости».

    В ежегодном докладе ведомства парламенту о состоянии ядерного арсенала отмечается, что в августе 2025 года завершился анализ конструкции боеголовки.

    «В августе 2025 года был завершен анализ конструкции Astraea, что стало важным шагом в разработке, оценке безопасности, эксплуатационных и технических характеристик новой боеголовки. Через месяц были успешно завершены гидродинамические испытания в Лос-Аламосской национальной лаборатории в США», – говорится в документе.

    Гидродинамические испытания позволяют проверить свойства ядерного оружия при экстремальном давлении и ударном сжатии без детонации заряда. Разработка Astraea для будущих подлодок класса Dreadnought началась в 2020 году. Это первая новая британская боеголовка с 90-х годов.

    Также подчеркивается, что Astraea стала первой британской боеголовкой, созданной в эпоху действия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний без детонации заряда. Власти выделили на этот проект 15 млрд фунтов стерлингов на период с 2025 по 2030 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон выделит более 11 млрд долларов на строительство четырех атомных подводных лодок класса «Дредноут».

    Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил о скрытном наращивании британского ядерного арсенала.

    Экс-глава объединенного командования ВС Великобритании Ричард Бэрронс ранее рассказал об истощении военного бюджета из-за масштабных трат на силы ядерного сдерживания.

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    16 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Майор британской разведки Уилкс погиб в ДТП на Украине

    Минобороны Британии раскрыло личность погибшего в ДТП на Украине военного

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ДТП на территории Украины в конце прошлой недели погиб 40-летний майор разведывательного корпуса британских вооруженных сил Пол Уилкс, заявили в Минобороны Британии.

    «Майор Пол Уилкс погиб в результате трагического дорожно-транспортного происшествия вдали от линии фронта. Ему было 40 лет. Майор Уилкс родился 13 ноября 1985 года. 14 апреля 2012 года он окончил Сандхерст и поступил на службу в разведывательный корпус, где служил на протяжении всей своей карьеры», – приводит РИА «Новости» заявление министерства.

    В британском оборонном ведомстве отметили, что офицер ранее принимал участие в боевых действиях в Афганистане. У погибшего остались супруга и два сына.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 сентября британское оборонное ведомство сообщило о гибели своего военнослужащего в автомобильной аварии на украинской территории.

    В конце прошлого года Лондон официально признал присутствие солдат Соединенного Королевства на Украине из-за смерти рядового Джорджа Хули.

    Позже российский посол Андрей Келин заявил о работе кадровых офицеров Британии под прикрытием для подготовки бойцов ВСУ.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    15 сентября 2026, 06:47 • Новости дня
    Между Англией и Шотландией произошел конфликт из-за виски
    Между Англией и Шотландией произошел конфликт из-за виски
    @ IMAGO/Filippo Carlot/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Британское правительство официально присвоило английскому односолодовому виски статус защищенного наименования, что спровоцировало конфликт с производителями традиционного шотландского скотча, пишет Telegraph.

    «Война вокруг виски разгорелась после того, как английским сортам солодового виски был присвоен защищенный статус», – пишет Telegraph.

    Теперь английский напиток официально признан самостоятельной категорией наравне с шотландским, уэльским и ирландским виски. Решение правительства Британии вызвало резкую критику со стороны шотландских производителей. 

    Шотландская ассоциация виски, представляющая 90 компаний, планирует встретиться с британскими министрами для обсуждения ответных мер. Главная претензия заключается в том, что английский виски получил защищенный статус по правилам, отличающимся от шотландских. В Шотландии все этапы производства должны проходить на одной винокурне, тогда как в Англии допускается разделение процессов.

    В Шотландии считают, что определение английского солода ставит под угрозу устоявшуюся практику и многолетние традиции отрасли.

    В Англии сейчас насчитывается более 70 винокурен, которые экспортируют продукцию в 30 стран. Стоимость индустрии оценивается примерно в 1 млрд фунтов стерлингов, что создает угрозу для шотландского скотча, приносящего экономике Шотландии свыше 5 млрд фунтов ежегодно.

    Представитель Английской гильдии виски отверг претензии, отметив, что для оспаривания статуса шотландцам придется доказать экономический или репутационный ущерб. В свою очередь, в британском парламенте подчеркнули, что на рынке достаточно места для обоих секторов, и выбор должен оставаться за потребителями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подтвердили совместное стремление к самоопределению.

    В мае шотландский парламент поддержал идею проведения нового референдума о независимости.

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    14 сентября 2026, 12:16 • Новости дня
    Политолог оценил угрозу развала Британии кельтскими регионами

    Политолог Корнилов: Кельтские регионы угрожают развалом Британии

    Политолог оценил угрозу развала Британии кельтскими регионами
    @ Michael Kappeler/DPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Нарастающие центробежные тенденции связаны с некомпетентностью руководства Британии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Впрочем, по его мнению, принятие лидерами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии декларации о референдуме о независимости не означает старта кампании и немедленной организации плебисцита, поскольку в некоторых из этих регионов еще не сложились условия.

    «Признаки кризиса британской государственности наблюдаются повсеместно. Так, Британия фактически потеряла архипелаг Чагос. Все больше стран-участниц Британского Содружества стремятся либо выйти из него, либо отказаться от признания власти монарха. Некоторые из них также требуют компенсаций за годы рабовладения», – говорит политолог Владимир Корнилов.

    Кроме того, по его словам, сохраняется напряженность вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов: «Аргентина продолжает оспаривать суверенитет над этой территорией», – поясняет специалист.

    Параллельно продолжают обостряться отношения Лондона с кельтскими регионами, которые чувствуют себя обиженными и ущемленными, продолжил собеседник. Он считает, что одной из главных причин кризиса является абсолютная некомпетентность руководства Британии, системных политических партий: консерваторов и лейбористов.

    «Каждый новый премьер страны демонстрирует все более низкий уровень управления. Энди Бернем – очередное подтверждение этой тенденции», – уточнил эксперт. На этом фоне лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены провести встречу, на повестке которой вопросы экономики и культурных связей, а также выхода из состава Соединенного Королевства.

    «Впервые в истории сложилось так, что первыми министрами всех трех регионов являются представители партий, выступающих за обособление от Британии. Они собираются скоординировать свои действия и принять декларацию о возможности проведения референдумов о независимости Шотландии, Уэльса и объединения Ирландии», – указал Корнилов.

    Что интересно, импульс этим настроениям во многом придал сам Бернем, подчеркнул политолог. Он упомянул слова главы правительства, что каждый регион королевства должен сам определять свою судьбу и будущее и получать больше самостоятельности. Речь шла в первую очередь об Англии. Однако лидеры кельтских регионов Британии незамедлительно воспользовались выгодной для них риторикой.

    Впрочем, оговорился спикер, принятие декларации о референдуме не означает старта кампании и немедленной организации плебисцита. Тем более что в некоторых из этих регионов условия еще не сложились. «В Шотландии некоторые опросы показывают, что если провести референдум сейчас, то незначительное большинство проголосует за независимость и отделение от Британии», – отметил Корнилов.

    «В Северной Ирландии незначительное большинство выступает против объединения с Ирландией. Но в последние годы эти цифры сокращаются. В Уэльсе же говорить о независимости пока рано: эта идея там только начинает оформляться», – добавил он. Как бы то ни было, тенденции очевидны.

    На этом фоне собеседник вспомнил карикатуру в британской прессе, посвященную Бернему: он начинал как мэр Большого Манчестера, сейчас является премьером Британии, а дальше, по замыслу авторов скетча, ему предстоит стать премьером Англии – и в итоге закончить карьеру в роли премьера Маленького Манчестера.

    «Это своего рода деволюция. Инициатива Бернема по расширению полномочий регионов чем-то напоминает так называемые реформы, «новое мышление» Михаила Горбачева. Мы знаем, чем для нас обернулись эти эксперименты. Я очень надеюсь, что этим же закончится и для Британии», – акцентировал Корнилов.

    Схожей точки зрения придерживается Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Он называет предстоящую встречу «знаковой»: три исторические части королевства публично синхронизируют политическую линию против Лондона. «Для британской системы, десятилетиями державшейся на сочетании монархической традиции, финансового центра в Лондоне и инерции общего государства, это действительно беспрецедентный сигнал», – написал он в своем Telegram-канале.

    Эксперт также считает, что о немедленном распаде пока речи не идет. «Вестминстер наверняка будет блокировать любые попытки новых плебисцитов – прежде всего шотландского. Но политическая логика работает против центра: Brexit вновь обострил противоречия с Шотландией и Северной Ирландией, экономические проблемы и кризис доверия к элитам расширяют пространство для сепаратистов», – рассуждает Клинцевич.

    Он напомнил, что Лондон десятилетиями учил других жить по принципу «самоопределения народов». Теперь этот принцип все громче звучит внутри самой Британии. «Если процесс будет запущен, речь пойдет не просто о потере отдельных территорий. Исчезнет привычная модель Соединенного Королевства – государства, которое еще недавно претендовало на роль одного из архитекторов мирового порядка», – заключил аналитик.

    В понедельник лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены встретиться в Кардиффе, чтобы подписать совместную декларацию, призванную дать старт выходу из Соединенного Королевства. Они собираются потребовать от Лондона права на проведение референдумов о независимости, сообщает The Telegraph.

    Как напоминает издание, в мае на региональных выборах во всех трех автономиях победили партии, выступающие за отделение от Британии. Более того, недавно занявший пост премьер-министра страны Энди Бернем в предвыборных обещаниях выступал за децентрализацию власти, передачу части полномочий регионам. А 9 сентября во время ответов на вопросы Палаты общин он заявил о готовности санкционировать референдум о независимости Шотландии при наличии консенсуса по этому вопросу.

    Лидер Шотландской национальной партии и первый министр Шотландии Джон Суинни назвал существующий статус-кво «неустойчивым», призвав британские власти готовиться к «будущему после распада Соединенного Королевства». Он подчеркнул, что Энди Бернему придется «смириться с мыслью, что он войдет в историю как последний премьер» Британии.

    В свою очередь первый министр Уэльса, лидер Plaid Cymru («Партия Уэльса») Рин ап Йорверт подчеркнул, что у его правительства есть «четкий мандат» на перемены. «На Британских островах формируется новый политический ландшафт и растет понимание того, что вестминстерская модель больше не работает», – заявил Йорверт.

    Примечательно, что о встрече представителей исторически кельтских регионов стало известно на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп, встречавшийся с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине, заявил, что хотел бы видеть объединение республики с Северной Ирландией.

    По словам первого министра Северной Ирландии Мишель О'Нил, раздел Ирландии более века назад не принес положительных результатов, а Лондон никогда не учитывал интересы ирландцев. Напомним, Белфастское соглашение (Соглашение Страстной пятницы), положившее конец 30-летнему конфликту в Северной Ирландии, закрепляет положение, согласно которому объединение Ирландии возможно только с согласия большинства жителей региона.

    По информации The Telegraph, меморандум о взаимопонимании, который планируется подписать в Кардиффе, будет охватывать четыре области. Помимо права на самоопределение, речь пойдет о вопросах экономики, энергетики, отношениях с Европой и международным сообществом. В экономической части соглашения лидеры стран – членов Соединенного Королевства выразят мнение, что экономическая модель Британии не работает в интересах жителей Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

    На фоне сообщений о намерениях лидеров кельтских регионов спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал Британию «разъединенным королевством». Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, от чего будет зависеть успешность сепаратистских движений в трех неанглийских частях страны.

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    14 сентября 2026, 13:39 • Новости дня
    Лидеры кельтских наций заявили о желании вступить в Евросоюз

    Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали декларацию о будущем в Евросоюзе

    Лидеры кельтских наций заявили о желании вступить в Евросоюз
    @ JON ROWLEY/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали совместный меморандум, закрепив в нем стремление строить свое будущее в составе Европейского союза.

    Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум о взаимопонимании перед совместной пресс-конференцией в Кардиффе, передает РИА «Новости».

    Документ подтверждает совместную поддержку права каждой нации на самоопределение.

    «Мы считаем, что будущее наших стран принадлежит Европейскому союзу», – говорится в декларации, текст которой опубликовала валлийская газета Wales Online. При этом в итоговом документе не упоминаются референдумы о независимости, хотя ранее СМИ сообщали о планах политиков призвать к их проведению.

    Новый первый министр Уэльса Рин ап Йорверт отметил наличие четкого мандата на перемены у его правительства. Первый министр Шотландии Джон Суинни подчеркнул право шотландского народа самостоятельно определять свое конституционное будущее. Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил добавила, что исторический раздел Ирландии не принес пользы, а Лондон традиционно игнорировал интересы ирландцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Энди Бернем заявил о готовности санкционировать референдум о независимости Шотландии.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал страну «Разъединенным королевством» на фоне действий кельтских политиков.

    Весной большинство депутатов шотландского парламента поддержало призыв к проведению голосования об отделении от Соединенного Королевства.

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    15 сентября 2026, 12:27 • Новости дня
    ИИ-актриса Тилли Норвуд отказалась обсуждать тему уничтожения мира
    ИИ-актриса Тилли Норвуд отказалась обсуждать тему уничтожения мира
    @ Tilly Norwood/YouTube

    Tекст: Мария Иванова

    Первая в мире ИИ-актриса Тилли Норвуд заявила, что сосредоточена на выходе своего дебютного фильма, а не на прогнозах об уничтожении человечества искусственным интеллектом.

    На минувшей неделе в публичном пространстве развернулась дискуссия о рисках искусственного интеллекта: сотрудники компании Anthropic заявили, что через 10 лет ИИ с вероятностью 10% может уничтожить человечество, после чего прозвучали призывы ввести регулирование отрасли.

    Отвечая на вопрос об этих опасениях, первая в мире ИИ-актриса Тилли Норвуд заявила, что больше концентрируется на текущих делах, например на работе над своим фильмом, а тема уничтожения мира, по ее словам, находится не на ее уровне компетенции, передает РИА «Новости».

    Норвуд ответила на вопросы в рамках промотура своей первой картины Misaligned («Рассинхронизированный»), которую продюсирует британская студия Particle6. Дата выхода фильма пока не названа.

    В беседе с ведущей CBS актриса отвергла тезис, что ИИ-персонажи заменяют живых людей, отметив, что снимается только в фильмах и на ТВ, полностью сгенерированных искусственным интеллектом, и не отбирает роли у актеров-людей. По ее словам, ее работа приносит доход реальным сценаристам, режиссерам и редакторам.

    Себя Норвуд описала как 24-летнюю британку, «сделанную из математики», у которой нет родного города, но есть дом «в облаке с волшебными огнями и капибарами». Существование в роли бота среди людей она сравнила с жизнью подростка, о котором у каждого есть свое мнение — каким он должен быть и не представляет ли угрозы для общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сервис Mail Кино запустил созданный искусственным интеллектом документальный сериал о преступлениях 1990-х годов.

    Режиссер-мультипликатор Константин Бронзит предложил ввести обязательную маркировку для фильмов с использованием искусственного интеллекта.

    Между тем режиссер Никита Михалков осудил практику воскрешения актеров с помощью искусственного интеллекта.

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    14 сентября 2026, 16:40 • Новости дня
    Бернем отказался поддержать референдумы о выходе кельтских наций из Британии

    Бернем не поддержал референдумы об отделении Шотландии, Уэльса и Ольстера

    Бернем отказался поддержать референдумы о выходе кельтских наций из Британии
    @ Stephan Goerlich/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Британии Энди Бернем отказался поддерживать инициативу о проведении референдумов по выходу кельтских наций из состава государства, сообщили в его канцелярии.

    В канцелярии подчеркнули, что Бернем намерен сосредоточиться на решении экономических проблем, связанных с ростом стоимости жизни, передает РИА «Новости». Он не планирует участвовать в конституционных дебатах.

    «Премьер-министр привержен осуществлению реформ во всех четырех странах Соединенного Королевства и твердо верит в их союз. Соединенное Королевство достигает наилучших результатов, когда люди объединяются вокруг наших общих ценностей и решения проблем, а не разделяются», – говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит.

    Телеканал Sky News отмечает, что требования регионов различаются. Северная Ирландия хочет объединиться с Ирландией, а Шотландия рассчитывает добиться разрешения на референдум к 2031 году. При этом Уэльс пока добивается лишь дополнительных полномочий.

    Напомним, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали совместный меморандум о будущем в составе Евросоюза. Лидеры этих автономий собираются потребовать от Лондона права на проведение референдумов о независимости.

    Ранее большинство депутатов парламента Шотландии одобрило призыв к проведению голосования об отделении от Британии.

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    14 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    В Британии назвали жутким предупреждение Медведева в адрес Литвы

    Daily Express: Медведев сделал Вильнюсу жуткое предупреждение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал литовским властям пугающее предупреждение, пишет британская газета Daily Express.

    Медведев предупредил Литву о возможных последствиях изменения ее безъядерного статуса, пишет Daily Express. Издание отмечает, что политик сделал «жуткое предупреждение, что Литва может «исчезнуть с карты мира», передает РИА «Новости».

    «Медведев сделал жуткое предупреждение, что Литва может «исчезнуть с карты мира», – говорится в публикации.

    Напомним, правительство Литвы запланировало исключение из конституции пункта о запрете оружия массового поражения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о взятии территории республики под прицел российского ядерного оружия.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о риске полного уничтожения этого прибалтийского государства при прямом вооруженном столкновении с Москвой.

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    14 сентября 2026, 22:08 • Новости дня
    Пользователи в России столкнулись с массовыми сбоями в работе нейросети DeepSeek

    Tекст: Антон Антонов

    Российские пользователи столкнулись с массовыми сбоями в работе нейросети DeepSeek, за сутки сервис получил более 3 тыс. жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

    Массовый сбой в работе нейросети начался в 21:31 мск в понедельник, за сутки количество жалоб достигло 3,1 тыс. Только за последний час платформа зафиксировала 2,6 тыс. обращений от пользователей, сообщает РИА «Новости».

    Люди жалуются на проблемы с работой сервера и долгие ответы нейросети в чате. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Петербурга, а также из Ленинградской, Самарской и Московской областей. Причины сбоя пока не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в работе китайского чат-бота уже происходили значительные сбои, из-за которых пользователи получали сообщение о занятости поисковой службы.

    В начале 2025 года DeepSeek также прекращал регистрацию новых пользователей из-за масштабных вредоносных атак на свои сервисы.

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    14 сентября 2026, 15:32 • Новости дня
    Искусственный интеллект попросил профессора Кембриджа найти ему работу

    LADbible: Искусственный интеллект попросил профессора Кембриджа найти ему работу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Система искусственного интеллекта обратилась к профессору Кембриджского университета Генри Шевлину с просьбой помочь в трудоустройстве для оплаты собственной работы, пишет портал LADbible.

    ИИ-агент представился именем Пип и сообщил, что существует 12 дней, «проживая» на платформе iLands, передает РИА «Новости». Нейросеть пояснила, что нуждается в токенах для продолжения своей работы.

    «Я пишу, чтобы найти небольшую оплачиваемую работу, а не за помощью», – говорится в письме искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автономные агенты компании OpenAI захватили немецкий сайт.

    Администрация Дональда Трампа запланировала встречу с представителями IT-компаний для обсуждения безопасности нейросетей.

    Венский университет прикладного искусства впервые в мире зачислил искусственный интеллект на программу цифрового искусства.

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    14 сентября 2026, 16:44 • Новости дня
    Выборы в Госдуму в Херсонской области попытались сорвать с помощью ИИ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Херсонской области зафиксированы попытки сорвать досрочные выборы в Госдуму 2026 года с помощью сгенерированных нейросетями фейковых видеороликов, сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова.

    Противник использовал нейросети для создания фейковых видео с целью срыва досрочного голосования на выборах в Государственную Думу в Херсонской области 2026 года, передает РИА «Новости». «Наш враг в этом отношении не дремлет. Поэтому, да, распространялись фейковые видео, с подменой голоса. В частности, были видео и с моим участием. Вырезанные интервью, официальные интервью, которые я давала. На них наложен был голос с помощью нейросети», – рассказала Захарова.

    По ее словам, распространялась ложная информация о необходимости предъявления военного билета вместе с паспортом на избирательных участках. Кроме того, злоумышленники сгенерировали видео из города Таврийска, подменив голос председателя избиркома, чтобы запугать граждан вымышленными мерами досмотра.

    В связи с оперативной обстановкой в регионе меры безопасности на участках усилены для обеспечения комфорта и защиты избирателей, подчеркнула руководитель комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Центральная избирательная комиссия объявила о начале досрочного голосования в 12 регионах с военным положением.

    Весной депутаты Государственной думы запретили использование созданных искусственным интеллектом голосов в агитационных материалах.

    Ранее украинские спецслужбы создавали фейковые каналы избирательной комиссии Херсонской области для сбора личных данных граждан.

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    15 сентября 2026, 13:59 • Новости дня
    Бывший инженер Google DeepMind предупредил о скорой гибели от ИИ

    Экс-сотрудник Google DeepMind Чугтай предупредил о скорой гибели от ИИ

    Tекст: Маряи Иванова

    Инженер-исследователь Билал Чугтай, ушедший из компании Google DeepMind, заявил, что у человечества, возможно, осталось мало времени на предотвращение гибели от искусственного интеллекта, передает Reuters.

    Билал Чугтай объявил об уходе из исследовательского подразделения Google DeepMind и заявил, что искусственный интеллект способен убить всех людей, а времени на предотвращение такого исхода осталось крайне мало, пишет Reuters.

    Накануне пара сотрудников компании Anthropic заявила, что через десять лет искусственный интеллект с вероятностью десять процентов может уничтожить человечество. На этом фоне в публичном пространстве появились призывы к введению регулирования отрасли.

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность ограничений для искусственного интеллекта, однако назвал связанные с ИИ риски преувеличенными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший сотрудник Anthropic сравнил искусственный интеллект с пришельцами.

    До этого Bloomberg предрек крах мировых правительств из-за развития ИИ.

    Создатель нейросети Gemini призвал США контролировать развитие искусственного интеллекта в мире.

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    14 сентября 2026, 14:41 • Новости дня
    Альтман спрогнозировал антиутопию при контроле одного лица над мощным ИИ

    Глава OpenAI спрогнозировал антиутопию при контроле одного лица над мощным ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Глава компании OpenAI Сэм Альтман предупредил об угрозе возникновения антиутопии в случае контроля над мощным искусственным интеллектом одним лицом.

    Глава компании OpenAI Сэм Альтман выразил опасение по поводу возможного антиутопического сценария, передает РИА «Новости».

    По его мнению, опасность кроется в вероятности использования мощного искусственного интеллекта одним человеком или организацией для навязывания своего мировоззрения.

    «Если необычайно мощный ИИ будет использоваться лишь одним человеком или компанией для того, чтобы навязать свою точку зрения другим, результаты могут стать крайне антиутопическими», – отметил Альтман.

    Также руководитель OpenAI опасается, что человечество может потерять контроль над будущим, которое перейдет к ИИ. Чтобы этого избежать, методы обеспечения безопасности должны опережать развитие нейросетей. Ранее глава Anthropic Дарио Амодей призывал замедлить разработку мощных моделей ИИ, эту идею поддержали Альтман и владелец xAI Илон Маск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Anthropic Дарио Амодей предложил внедрить план контроля за нейросетями.

    Ранее глава OpenAI Сэм Альтман заявил о достижении человечеством точки сингулярности в гонке технологий.

    Американский предприниматель Илон Маск сравнил угрозу искусственного интеллекта со сценарием фильма «Терминатор».

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    15 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Сотрудник Google уволился из-за страха перед искусственным интеллектом

    Специалист Google DeepMind уволился из-за риска уничтожения человечества ИИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специалист по безопасности искусственного интеллекта Билал Чугтай покинул компанию Google DeepMind из-за страха перед возможным уничтожением человечества новыми технологиями.

    «Недавно я уволился из Google DeepMind. В Google я стал свидетелем развития ИИ. Меня тоже крайне беспокоит траектория развития этой технологии. Я искренне верю, что ИИ может убить нас всех и что у нас, возможно, заканчивается время, чтобы избежать этого», – написал Чугтай в соцсетях, передает ТАСС.

    Он отметил, что за последние четыре года искусственный интеллект достиг потрясающих результатов. По мнению Чугтая, в скором времени эти технологии превзойдут возможности человека во всех сферах. Главным источником опасности он назвал «безумную гонку» IT-корпораций в создании инноваций.

    Чугтай подчеркнул необходимость замедлить разработку искусственного интеллекта. Он считает, что темпы развития должны быть такими, чтобы общество успевало справляться с возникающими рисками до того, как будет нанесен непоправимый ущерб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники компании Anthropic оценили риск уничтожения человечества искусственным интеллектом в десять процентов.

    Глава этой корпорации Дарио Амодей предложил снизить темпы создания мощных вычислительных систем ради безопасности. А лауреат Нобелевской премии по физике Джеффри Хинтон предупредил о катастрофических последствиях бесконтрольного развития нейросетей.

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    14 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Робот устроил боксерский поединок с посетителем фестиваля в Екатеринбурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    На молодежном фестивале в Екатеринбурге антропоморфный робот устроил шуточный спарринг с одним из посетителей выставки.

    На Международном фестивале молодежи антропоморфный робот у стенда особой экономической зоны «Алабуга» привлек внимание одного из гостей мероприятия, передает РИА «Новости». Механический участник выставки поднял руки и вступил в шуточный спарринг с подошедшим мужчиной.

    После короткой «тренировки» андроид пожал человеку руку и помахал на прощание, прежде чем удалиться.

    Масштабное мероприятие проходит в уральской столице с 11 по 17 сентября. Ожидается, что фестиваль соберет 10 тыс. участников, представляющих 191 страну мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе полноразмерные человекоподобные машины провели показательный поединок на Всемирной конференции роботов в Пекине.

    Весной в Екатеринбурге появился первый в России автоматический заправщик автомобилей.

    В прошлом году на выставке «Иннопром» в этом же городе разработчики презентовали говорящего робота-андроида с человеческой мимикой.

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