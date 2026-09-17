Новак провел совещание по ситуации в российской экономике

Tекст: Вера Басилая

Заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике с участием министра экономического развития Максима Решетникова, представителей Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Минтруда, Банка России, экспертного сообщества, сообщается на сайте кабмина.

В ходе заседания Минэкономразвития представило оперативный анализ основных макроэкономических показателей. Согласно данным ведомства, ВВП России за январь-июль 2026 года вырос на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Потребительский спрос в стране остается устойчивым. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг за семь месяцев увеличился на 4,8%. При этом оборот розничной торговли вырос на 5,4%. Реальные заработные платы россиян в первом полугодии увеличились на 6,5%.

Безработица в России сохраняется на исторически низком уровне, составив 2,3% в июле текущего года. Участники совещания также уделили отдельное внимание динамике цен: годовая инфляция по состоянию на 14 сентября составила 6,2%, а в августе цены снизились на 0,1% за счет удешевления продовольственных товаров и услуг.

В августе министр экономического развития Максим Решетников сообщил о преодолении низкой динамики роста ВВП страны.

Также Решетников заявил о возвращении российской экономики к уверенному росту благодаря оживлению потребительского спроса.

Ранее вице-премьер Александр Новак отметил начало восстановления российской экономической системы после периода снижения темпов.