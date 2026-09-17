Участники МФМ из Германии призвали молодежь преодолевать барьеры между странами

Tекст: Олег Исайченко

«В нынешние непростые времена особенно важно, чтобы молодые люди из разных стран продолжали общаться друг с другом. Международный фестиваль молодежи (МФМ) дал для этого отличную возможность: здесь новые знакомства завязывались буквально на каждом шагу, а многие из них впоследствии приведут к созданию совместных проектов в различных сферах», – объяснил Эдуард Витерспан, ИТ-менеджер и общественный деятель из Германии.

По его словам, именно молодежь может внести большой вклад в развитие диалога между странами. «Подрастающему поколению нужно учиться сообща строить будущее с учетом всех актуальных вопросов и вызовов. Я и сам приехал на фестиваль, чтобы помочь развитию отношений между различными сегментами обществ Германии и России. Моя цель – познакомить присутствующих с немецкими традициями и перенять ваши», – отметил спикер.

Отдельно Витерспан отметил возможность свободного общения представителей разных стран. «Я очень благодарен за радушный прием, оказанный мне в России. Не могу вспомнить аналогов подобных мероприятий, где тысячи делегатов из разных стран встречаются в одном месте, чтобы свободно общаться без идеологических или каких-либо иных ограничений. Примечательно, что ряд корпораций, которые находятся под санкциями в моей стране, на фестивале имеют возможность показать участникам свои замечательные проекты, а также открытость к диалогу и готовность к совместной работе. Для меня, как сотрудника ИТ-сферы, это очень значимо», – поделился собеседник.

Участие в Международном фестивале молодежи важно не только для бизнеса, но и для представителей творческих профессий, считает другой участник немецкой делегации Иван Дубровин. «Я учусь на кинорежиссера в Мюнхене. С Россией меня связывает многое. Например, мой дедушка Юрий Дубровин играл Ла Шене в фильме «Три мушкетера», – рассказал он.

Для самого Дубровина поездка стала возможностью лучше узнать страну, с которой связаны его семейные корни. «Я ставил перед собой задачу глубже познакомиться с Россией, молодежью из разных регионов этой огромной страны и других государств. Погружение в русскую культуру и политику стало для меня настоящим открытием. Впрочем, это и мои корни тоже. Язык моих родителей – русский, он ассоциируется у меня с домом и уютом», – заметил собеседник.

По словам Дубровина, в Екатеринбург он приехал вместе с молодежью Русской православной церкви заграницей. «Россия организовала невероятно масштабное мероприятие, которое трудно описать словами», – признался спикер.

Отдельно делегат отметил разноплановость фестиваля и возможности, которые он дает участникам. «На площадках соседствуют представители российских властей, видные деятели гражданского общества и руководство крупных корпораций. Формат проекта создает уникальные возможности для открытого общения участников и гостей. Мы должны преодолевать барьеры, которые иногда ставит политика», – заключил Дубровин.

Напомним, в Екатеринбурге прошел Международный фестиваль молодежи. Его участниками стали 10 тыс. молодых людей, делегаты приехали из 191 страны мира. В течение недели на площадках фестиваля обсуждались передовые инициативы, выдвигались новые проекты и зарождалась дружба. Для многих иностранных гостей знакомство с нашей страной стало настоящим открытием – они признались, что увидели Россию совсем не такой, какой ее представляют за рубежом.