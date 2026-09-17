Цена дизеля на немецких автозаправках достигла исторического максимума

ADAC: Стоимость дизельного топлива в Германии обновила исторический рекорд

Tекст: Мария Иванова

Средняя стоимость дизеля на заправках в Германии в четверг утром достигла 2,453 евро за литр, тем самым побив исторический максимум. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство dpa и Общегерманский автомобильный клуб (ADAC).

Предыдущий рекорд был зафиксирован 7 апреля, когда литр дизельного топлива стоил 2,446 евро.

В среду исторический максимум также обновили цены на бюджетный бензин марки E10, который содержит до 10% биоэтанола. Удорожание автомобильного топлива в Германии и Европе в целом в последние дни связано с обострением ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе в правящей коалиции ФРГ предложили экстренно снизить НДС на топливо.

В прошлом месяце немецкие водители массово устремились на польские автозаправки за дешевым горючим.

Летом обмеление Рейна взвинтило цены на топливо в Германии.