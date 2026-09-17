Саудовская Аравия столкнулась с дефицитом ракет-перехватчиков из-за атак хуситов

Associated Press: Саудовская Аравия осталась без ракет из-за атак хуситов

Tекст: Мария Иванова

Власти Саудовской Аравии столкнулись с дефицитом ракет-перехватчиков для уничтожения беспилотников и ракет на фоне боевых действий против правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов). В связи с затягиванием конфликта Эр-Рияд попросил союзников о помощи, передает Associated Press.

Саудовская Аравия запросила поставки оборонительных систем у Великобритании, Франции, Египта и Пакистана. Соединенные Штаты, выступающие основным союзником королевства, не могут удовлетворить эти потребности, поскольку сами испытывают нехватку перехватчиков из-за военного противостояния с Ираном, отмечает ТАСС.

Обострение йеменского конфликта произошло в середине июля, когда проправительственные войска атаковали аэропорт Саны во время посадки борта из Ирана с руководством хуситов. После этого шиитское движение обвинило в атаке Саудовскую Аравию и объявило ей войну до полного снятия блокады со своих территорий.

В течение последней недели силы хуситов существенно продвинулись на западе и юго-западе Йемена. Им удалось захватить побережье Красного моря и территории около Баб-эль-Мандебского пролива, включая стратегически важный порт Эль-Моху.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне хуситы заявили о ракетном ударе по объекту компании Aramco и авиабазе в Саудовской Аравии.

В среду они отвергли заявления Эр-Рияда о попытке атаковать Мекку.

Во вторник движение «Ансар Алла» обвинило саудовские власти в нанесении более 50 авиаударов за сутки.