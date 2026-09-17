Россия впервые показала новейший боеприпас «Куб-10МЭ» на выставке в ЮАР

На объединенной экспозиции «Рособоронэкспорта» в тандеме с разведчиком-ретранслятором «Скат-350М» концерн «Калашников» впервые продемонстрировал новый барражирующий боеприпас, передает ТАСС.
Отличительной особенностью аппарата «Куб-10МЭ» является оптико-электронная система наведения, которая позволяет поражать движущиеся цели. Кроме того, боеприпас обладает повышенной защищенностью от средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
Аппарат способен выполнять задачи на высотах от 80 до 1,8 тыс. метров, развивая крейсерскую скорость до 120 км/ч.
Международная выставка Africa Aerospace and Defence проходит с 16 по 20 сентября на базе военно-воздушных сил Waterkloof Centurion.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг африканские страны заинтересовались беспилотниками концерна «Калашников».
В прошлом месяце производитель анонсировал скорое появление барражирующего боеприпаса «Куб-10МЭ» в зоне спецоперации на Украине
В мае предприятие продемонстрировало новую версию аппарата с дальностью полета более 100 км.