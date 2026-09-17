Африканские страны заинтересовались беспилотниками концерна «Калашников»

Концерн «Калашников» сообщил о высоком интересе стран Африки к беспилотникам

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Представители многих стран Африки проявляют интерес к продукции концерна «Калашников». Мы провели большое количество переговоров в рамках выставки в ЮАР и на других мероприятиях, где присутствовали делегации африканских стран. Я уверен, что переговоры будут успешными и наш пул заказчиков увеличится дополнительно», – рассказал директор по экспорту беспилотников и барражирующих боеприпасов концерна Леонид Рокеах в рамках выставки Africa Aerospace and Defence, передает ТАСС.

По его словам, российские беспилотники и поражающие боеприпасы отличаются высокой эффективностью в реальных боевых условиях. Техника концерна привлекает африканских заказчиков легкостью в освоении и эксплуатации, а также доступной ценой. Это вооружение позволяет решать сложные задачи странам с ограниченными военными бюджетами.

В рамках выставки в Претории «Калашников» продемонстрировал новинки, включая барражирующий боеприпас «Куб-10мэ». Изделие способно поражать цели на дальности до 120 км, используя боевые части весом от трех до 16 кг. Также на стенде представлены разведывательный беспилотник «Скат-350М» и новейшая разведывательно-ударная система «Рус-пэ».

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» анонсировал показ новейших автоматов и барражирующих боеприпасов на оружейной выставке в ЮАР. Ранее предприятие представило новый управляемый боеприпас «Куб-10мэ» с дальностью полета более ста километров. Компания «Рособоронэкспорт» с 2023 года заключила около 150 оружейных контрактов с государствами Африканского континента.