В Донбассе начали тестировать новую сверхдальнюю антенну

Tекст: Алексей Дегтярёв

Испытания нового оборудования, разработанного резидентом организации – проектом «Антелекон», пройдут в ближайшее время, передает ТАСС.

Устройство разработано на базе спиральной широкополосной направленной антенны серии АН5200-5800Ш17, испытания планируется провести на территории Донбасса.

«Ранее испытания проходили в городской застройке, на полигоне центра специального назначения «БАРС-Сармат» и непосредственно в боевых условиях. Военнослужащие высоко оценили антенну за удобство в эксплуатации, надежность, качество сигнала и дальность связи», – добавили в ЦБСТ.

Антенны серии АН5200-5800Ш17 предназначены для использования в наземных станциях управления, средствах радиоэлектронной борьбы, мобильных командных пунктах и других системах.

Специальная «тарелка» в составе комплекса значительно увеличивает дальность связи, которая в гигагерцовом диапазоне может достигать 130 километров. Оборудование отличается низкой радиозаметностью и малым коэффициентом стоячей волны.

Разработка также позволяет увеличить радиус действия российских беспилотников и дистанцию противодействия вражеским аппаратам. Технические решения, примененные в комплексе, обеспечивают стабильную передачу видеосигнала даже при резких маневрах дрона, таких как кувырок или бочка, добавили в организации.

В 2025 году Центр беспилотных систем и технологий сформировал в Курской области специальный отряд для испытаний инновационных систем связи.

В мае 2026 года бойцы бригады «БАРС-Курск» приступили к боевой апробации новейшего комплекса акустического обнаружения дронов.

Другой резидент ЦБСТ решил провести до конца года серию тестов боевых аэростатов.