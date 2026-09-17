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    17 сентября 2026, 07:22 • Новости дня

    Метеоролог Позднякова сообщила о продолжении бабьего лета в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг жителей столичного региона ожидает теплая погода без осадков с повышением температуры до 23 градусов тепла, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    Жителей и гостей столицы ожидает переменная облачность без осадков и комфортная температура, сказала Позднякова РИА «Новости».

    «Дневная температура в городе составит плюс 21 – плюс 23 градуса, по региону – плюс 22 – плюс 23 градуса. Так что температура воздуха будет выше климатической нормы. В общем, бабье лето продолжается», – заявила она.

    Синоптик также добавила, что в городе ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. При этом атмосферное давление сохранится в пределах нормы на уровне 746 миллиметров ртутного столба.

    В начале недели синоптик Евгений Тишковец сообщил об установлении демоверсии бабьего лета в столице.

    В конце августа Татьяна Позднякова прогнозировала потепление до плюс 20 градусов при высоком атмосферном давлении.

    17 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два летевших в сторону Москвы дрона

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о паре уничтоженных дронов, летевших в сторону Москвы.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Росавиация сообщила о переходе на ограниченный режим работы с рейсами в аэропортах Внуково и Домодедово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО в течение среды сбили 68 украинских БПЛА над регионами страны, при этом в ночь на среду дежурными силами ПВО был  перехвачен и уничтожен 71 украинский дрон самолетного типа.

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    16 сентября 2026, 17:52 • Новости дня
    Убийца сотрудника Фонда соцстрахования в Москве получил 24 года колонии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве 49-летний Аслан Хагундоков получил 24 года колонии строгого режима за жестокое убийство сотрудника Фонда социального страхования Олега Гвоздева.

    Суд приговорил 49-летнего Аслана Хагундокова к 24 годам колонии строгого режима за убийство, совершенное в 2012 году, сообщает РИА «Новости». Следствие установило, что в ноябре 2012 года Хагундоков вместе с соучастником напал на мужчину во дворе на Садовой-Спасской улице.

    Преступники нанесли жертве смертельные ножевые ранения и скрылись. Погибшим оказался сотрудник Фонда социального страхования Олег Гвоздев.

    «С учетом позиции группы государственных обвинителей прокуратуры города Москвы суд приговорил Хагундокова к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года», – пояснили в прокуратуре.

    Суд признал мужчину виновным в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Также был удовлетворен иск потерпевшей о компенсации морального вреда.

    Дело соучастника выделено в отдельное производство. Ранее Хагундоков уже отбыл десятилетний срок за другое убийство, совершенное в 2014 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи направили в суд дело об убийстве мужчины в московском метро в 2002 году. Столичный суд вынес приговор.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    Названа предварительная причина пожара на подстанции в Москве

    Возможной причиной пожара на подстанции в Москве названо короткое замыкание

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной возгорания на электроподстанции возле гостиницы на северо-востоке Москвы, по предварительным данным, стало короткое замыкание.

    По предварительной информации, возгорание на электроподстанции рядом с гостиницей на северо-востоке Москвы произошло из-за короткого замыкания, передает РИА «Новости».

    «Предварительная причина пожара на подстанции – короткое замыкание в электрооборудовании», – рассказал представитель экстренных служб столицы.

    Напомним, из-за пожара на электроподстанции на Дмитровском шоссе администрация эвакуировала около 80 постояльцев гостиницы.

    В мае короткое замыкание привело к крупному возгоранию квест-комнат около Измайловского кремля.

    Месяцем ранее аналогичная неисправность электросети спровоцировала гибель более тысячи животных на ферме в Забайкальском крае.

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    16 сентября 2026, 14:06 • Новости дня
    Пожар на электроподстанции стал причиной эвакуации около 80 человек в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возгорание на электроподстанции на Дмитровском шоссе в столице стало причиной срочной эвакуации около 80 постояльцев расположенной неподалеку гостиницы.

    Около 80 гостей отеля в Москве эвакуировали из-за пожара на соседней электроподстанции. ЧП произошло на северо-востоке столицы. Пожар вспыхнул в непосредственной близости от здания отеля.

    «На Дмитровском шоссе произошло возгорание электроподстанции, расположенной рядом с гостиницей», – сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб города.

    Администрация учреждения оперативно вывела на улицу около 80 человек еще до приезда дежурных подразделений спасателей. Сейчас специалисты выясняют точные обстоятельства и причины происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне при пожаре в подмосковном хостеле пострадали четыре человека.

    Ранее на северо-востоке Москвы загорелось здание гостиницы. А до этого пожар произошел на территории столичной трансформаторной подстанции.


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    16 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    Пожар на электроподстанции у отеля в Москве ликвидировали

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве ликвидировали возгорание на электроподстанции рядом с гостиницей, из-за которого пришлось эвакуировать около 80 человек.

    Возгорание на электроподстанции, расположенной возле гостиницы на Дмитровском шоссе, полностью потушено, передает РИА «Новости». До прибытия спасательных подразделений администрация отеля самостоятельно вывела на улицу около 80 человек.

    «Пожар на электроподстанции ликвидирован, горело оборудование», – рассказал представитель экстренных служб столицы.

    Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало. В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания оборудования на подстанции.

    Напомним, из-за пожара на соседней электроподстанции спасатели эвакуировали около 80 гостей отеля.

    В марте на северо-востоке Москвы произошел пожар в расположенной на Алтуфьевском шоссе гостинице.

    В прошлом году в столичном Востряковском проезде сгорела территория трансформаторной подстанции.

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    16 сентября 2026, 13:27 • Новости дня
    Синоптики предупредили о первых осенних заморозках в Московском регионе

    Гидрометцентр сообщил о первых заморозках в Подмосковье

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 17 сентября температура воздуха в ряде районов Московской области опустится до отрицательных значений, достигнув отметки минус один градус.

    «Предстоящей ночью и утром в четверг, 17 сентября, в отдельных районах Московской области ожидаются заморозки от нуля до минус одного градуса», – сообщил представитель Гидрометцентра РФ, передает ТАСС.

    Синоптики распространили экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Опасность ночных холодов актуальна не только для столичного региона, но и для соседних областей.

    В частности, предупреждение касается Владимирской, Рязанской и Тульской областей. В Ивановской области температура может опуститься до минус двух градусов, а в Костромской – до минус трех градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за похолодания.

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    17 сентября 2026, 00:03 • Новости дня
    Аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о переходе аэропорта Домодедово на работу с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО в течение среды сбили 68 украинских БПЛА над регионами страны, при этом в ночь на среду дежурными силами ПВО был  перехвачен и уничтожен 71 украинский дрон самолетного типа.


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    16 сентября 2026, 11:37 • Новости дня
    ООН: Озоновая дыра над Антарктикой сократилась до рекордного минимума

    ООН спрогнозировала восстановление озонового слоя за несколько десятилетий

    Tекст: Мария Иванова

    Истончение озонового слоя над Южным полюсом достигло 20-летнего минимума, что позволяет рассчитывать на полное восстановление защитного экрана Земли в ближайшие десятилетия, отметили ученые.

    Размеры озоновой дыры над Антарктикой в прошлом году приблизились к минимальным значениям более чем за двадцать лет, передает ТАСС.

    Специалисты Всемирной метеорологической организации, входящей в структуру ООН, ожидают полного восстановления слоя через несколько десятилетий.

    «Глубина и общая протяженность озоновой дыры в антарктической зоне в 2025 году были значительно меньше, чем в среднем в период с 1990 по 2010 год. Разрушение озонового слоя в 2025 году было одним из самых минимальных более чем за два десятилетия, озоновая дыра в 2025 году стала четвертой-пятой по размерам с 1992 года, когда было зафиксировано значительное истощение [озонового слоя]», – указано в докладе.

    Максимальный размер дыры в прошлом году зафиксировали в конце сентября, тогда он составил лишь четверть от средних показателей 1990–2010 годов. Эксперты ВМО подчеркнули, что подобная тенденция сохраняется уже два года подряд. В организации отметили резкий контраст с огромными озоновыми дырами в период с 2020 по 2023 год, объяснив их естественными колебаниями.

    Генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло назвала происходящее историей успеха в политике защиты окружающей среды. По ее словам, процесс восстановления продолжается с 2000 года, и в ближайшие десятилетия озоновый слой может стать прежним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты Всемирной метеорологической организации заявили о постепенном восстановлении озонового слоя.

    Американские экологи потребовали от властей США приостановить проекты космических дата-центров из-за угрозы разрушения стратосферы.

    Российские физики предупредили о риске потери четверти защитного экрана Земли во время сильных геомагнитных бурь.

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    16 сентября 2026, 19:52 • Новости дня
    Синоптики предупредили о ночных заморозках в Московской области

    Гидрометцентр: Заморозки ожидаются в Московской области в ночь на четверг

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ночь на четверг на территории Московской области ожидается падение температуры до отрицательных значений, при этом днем сохранится по-летнему теплая погода, сообщили в Гидрометцентре.

    Предстоящей ночью в столичном регионе прогнозируется резкое похолодание, передает РИА «Новости». По данным Гидрометцентра России, днем в четверг воздух сможет прогреться до 23 градусов тепла.

    «Ночью температура в Москве семь-девять градусов, местами до четырех градусов, по области четыре-девять градусов, местами заморозки до минус одного градуса, ветер слабый», – рассказали синоптики.

    В дневные часы в столице столбики термометров покажут от 21 до 23 градусов. На территории Подмосковья температурный фон составит от 18 до 23 градусов тепла.

    В понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о вероятности ночных заморозков на почве в столичном регионе.

    Позже представители Гидрометцентра распространили экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий.

    Весной метеорологи повсеместно фиксировали отрицательные температуры на всей территории Центральной России.

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    17 сентября 2026, 00:38 • Новости дня
    В аэропорту Внуково введена работа с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о переходе аэропорта Внуково на работу с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства», – написал он.

    В Росавиации предупредили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а их статус можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. 

    Чуть ранее аэропорт Домодедово объявил переход на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО в течение среды сбили 68 украинских БПЛА над регионами страны, при этом в ночь на среду дежурными силами ПВО был  перехвачен и уничтожен 71 украинский дрон самолетного типа.


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    16 сентября 2026, 23:01 • Новости дня
    Синоптик Тишковец спрогнозировал теплую и дождливую зиму в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Зима в зоне СВО будет теплой и с большим количеством дождей, из-за чего на земле будет наблюдаться сильнейшая грязевая распутица, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Климатические условия на территории Новороссии в предстоящем сезоне будут отличаться высокой влажностью. По словам Тишковца, территория Новороссии будет находиться в зоне аномального тепла, в феврале температура может быть на три-пять градусов выше нормы.
    «Плюс огромное количество осадков», – рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос», передает РИА «Новости».

    Из-за постоянных оттепелей и ледяных дождей образуется сильнейшая слякоть. По словам специалиста, погодный фактор существенно снизит интенсивность передвижения войск и техники, сократив скорость транспорта до 20% от возможной. Кроме того, плохая видимость из-за туманов и низкой облачности затруднит работу беспилотной авиации и космической разведки.

    Метеоролог подчеркнул, что западная бронетехника, включая британские танки Challenger и американские Abrams, неизбежно увязнет в глубокой грязи. При этом российские боевые машины демонстрируют в подобных неблагоприятных условиях гораздо большую надежность.

    Ранее метеорологи спрогнозировали аномально теплую зиму на большей части территории страны.

    Полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил уязвимость западной бронетехники перед суровыми погодными условиями.

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    16 сентября 2026, 10:55 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии назвала число жертв аномальной жары в Европе

    Урсула фон дер Ляйен заявила о 35 тыс. жертв европейской жары

    Tекст: Мария Иванова

    Минувшим летом аномальные температуры в Европе стали причиной гибели около 35 тыс. человек сверх средних статистических показателей.

    Европа столкнулась с серьезными последствиями аномальных температурных рекордов, передает РИА «Новости».

    Выступая в Европарламенте в Страсбурге, глава Европейской комиссии привела тревожные данные о влиянии климатических изменений на континент.

    «35 тыс. смертей во время волн жары. Дома престарелых и больницы опасно перегревались, и все это лишь предвестие того, что нас ожидает», – заявила Урсула фон дер Ляйен.

    Политик также обратила внимание на то, что европейский регион нагревается в два раза быстрее, чем остальной мир. В связи с этим она подтвердила намерение Европейского союза строго придерживаться ранее установленных климатических целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, завершившееся лето в Западной Европе стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

    Британская газета Guardian оценила число избыточных смертей в Германии, Франции и Испании в 25 тысяч. В одной только Испании аномальная жара унесла жизни более 5 тыс. человек.

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    16 сентября 2026, 10:14 • Новости дня
    Подростка из Москвы заподозрили в пособничестве мошенникам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московского юношу обвинили в соучастии в телефонном мошенничестве после того, как он более двух месяцев обслуживал оборудование злоумышленников на съемных квартирах, сообщили в Следственном комитете.

    Следственный комитет завел уголовное дело на московского подростка за обеспечение работы сим-боксов, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Дело завели по статье «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика».

    Подозреваемый признал вину в инкриминируемом деянии и раскаялся.

    По данным следствия, юношу 2009 года рождения втянули в криминальную схему в апреле. Возле столичного парка «Горка» неизвестный предложил ему за вознаграждение обслуживать терминалы пропуска трафика. Согласившись, фигурант более двух месяцев работал на съемных квартирах, меняя сим-карты, в том числе eSIM.

    Остальные участники группы звонили россиянам и обманом вымогали деньги. Сейчас следователи устанавливают всех причастных к организации преступной деятельности.

    В августе сотрудники ФСБ пресекли работу незаконных сим-боксов в Мордовии.

     В конце июня столичные полицейские ликвидировали крупный узел связи дистанционных аферистов.

    Весной правоохранительные органы задержали в Москве 29 пособников телефонных мошенников.

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    17 сентября 2026, 07:07 • Новости дня
    Аэропорты Внуково и Домодедово вернулись к штатному режиму работы

    Аэропорты Внуково и Домодедово вернулись в штатный режим работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичные аэропорты Внуково и Домодедово вернулись в штатный режим работы, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково и Домодедово: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Ранее в ночь на четверг Росавиация сообщила о переходе на ограниченный режим работы с рейсами в аэропортах Внуково и Домодедово.

    Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитых дронах, направлявшихся к городу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО в течение среды сбили 68 украинских БПЛА над регионами страны, при этом в ночь на среду дежурными силами ПВО был перехвачен и уничтожен 71 украинский дрон самолетного типа.



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    17 сентября 2026, 08:04 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали самый теплый день недели в Москве

    Эксперт Леус спрогнозировал повышение температурной нормы в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В четверг в Москве установится по-летнему теплая и сухая погода, а дневная температура воздуха превысит климатическую норму на шесть градусов.

    В четверг столичный регион окажется под влиянием североатлантического циклона, передает Telegram-канал ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла, а по области температура достигнет 24 градусов.

    Дневная норма для 17 сентября составляет 16 градусов, однако текущие показатели превысят ее на пять или шесть градусов.

    Подобное тепло в этот день фиксируется третий год подряд, хотя обычно температура выше 20 градусов наблюдается лишь один раз в три или четыре года.

    Скорость юго-западного ветра составит от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление немного снизится и зафиксируется на отметке 745 миллиметров ртутного столба. В пятницу ожидаются кратковременные дожди и похолодание до 19 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Михаил Леус зафиксировал рекордные летние температуры на территории страны.

    В конце августа метеоролог спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе.

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